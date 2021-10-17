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Бродя по Санкт-Петербургу

Бродя по Санкт-Петербургу (50 фото)

Автор:
17 октября 2021 17:44
Метки: Петроград   ленинград   питер   санкт-петербург   
1015
50
Тут нет выставочных фотографий Санкт-Петербурга.
Тут он такой как я его увидел
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Метки: Петроград   ленинград   питер   санкт-петербург   
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9  комментариев
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30k
Растрелли В.В. 3 часа назад
Я из Питера. Почему я постоянно вижу город совсем другим, нежели нам его преподносит этот фотограф?
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12k
Кархародон 8 минут назад
Класс! Очень понравилось! Бывал несколько раз, но таких атмосферных мест не замечал. Всё время спешил..
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815
taxcop 2 часа назад
Прошу прощенья у жителей Санкт-Петербурга, но для меня роднее Ленинград - ибо родился там. 7-й роддом, которого сейчас нет…
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12k
BARcyk 5 часов назад
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307
Мы Ул 5 часов назад
Интеркысю поставили??? Ну нах! Хочу-хочу-хочу!!!!

Теперь пусть экранизируют - тоже заценю!
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