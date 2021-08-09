50 крутых вещей, найденных на свалке

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То, что для одного мусор, для другого может быть сокровищем. Участники онлайн-сообщества Dumpster Diving вплотную изучают этот феномен и с удовольствием делятся результатами своих исследований. Вот коллекция самых интригующих и удачных находок из мусорного контейнера!
1. "Нашла эту маленькую негодницу рядом с мусорным баком. Она стала отличным дополнением к семье и пока это лучшая моя находка!"
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3. "Найдено в переулке. Он весил миллион тонн, потому что эти столбы из настоящего мрамора"
4. "Жильцов в моем многоквартирном комплексе выселили. Они оставили это в мусорном контейнере. Просто нужно немного очистить"
5. "Я нашла это кольцо в мусорном контейнере. Оценщики сказали, что это кольцо из 14-каратного золота, ручной работы 60-70-х годов, стоит более 200 долларов (Stone Is Glass). Этот милый пинцет я нашла там же"
6. "Муж отказывался лезть в мусор за этим футляром, уверял меня, что он пуст. Но я чувствовала, что это не так, и оказалась права"
7. "Часы стоимостью 175 долларов кто-то выбросил из-за поломки застежки. Отнес их мастеру по ремонту часов в торговом центре, и он сказал, что они не сломаны, просто нужно знать, как работает саморегулирующаяся застежка"
8. "Удивительно, какие раритеты люди выбрасывают. Велосипед Schwinn "Fair Lady", конец 1960-х. Моя жена от него в восторге"
10. "После замены одной детали за 35 долларов 55-дюймовый изогнутый телевизор Samsung 4k, найденный в мусорном контейнере, работает как новый!"
12. "Прошлым летом я нашла две китайские чашки, а прошлой ночью - подходящие для них блюдца, причем в другом городе!"
15. "Знаю, что не всем нравится такой стиль, но мне - очень. Там еще есть оригинальный проигрыватель внутри. Вещь!"
16. "Нашла эту красоту в шкатулке для драгоценностей в куче дешевой бижутерии. Желтое золото 585 пробы, с драгоценным камнем танзанитом в окружении 23 бриллиантов"
18. "Работаю школьным фотографом. Рядом с мусорным баком одной из школ, куда меня позвали сделать снимки, нашел великолепное зеркало, и сразу положил его на заднее сиденье своей машины"
24. "Видел, как парень вынес к мусорному баку для электроники коробку, и решил проверить, что в ней"
25. "Наткнулась на эту красоту случайно и забрала домой. Моему парню как раз нужно компьютерное кресло"
27. "В день, когда студенты выезжали из кампуса, мне очень повезло - теперь у меня есть целая ударная установка"
28. "Жена хотела новые барные стулья, я нашел на обочине набор из 4 штук с надписью "Бесплатно! Теперь я веган". Спасибо, дорогой веганский незнакомец"
29. "Вытащил из мусора полностью рабочий 3D-принтер. Все, что требовалось, - это новая катушка с термопластической нитью для печати. Одна из лучших моих находок"
33. "В моей квартире нет посудомоечной машины, и с тех пор, как я переехала, я очень хотела ее. Примерно месяц назад нашла это рядом с мусорным баком. Модель годичной давности и почти не использовалась. Я счастлива"
34. "Я видел, как кто-то вломился в наш местный магазин алкоголя, поэтому пошел проверить мусорный контейнер в те выходные. Нашел хороших вещей на 215 долларов, которых мне хватит надолго"
39. "Вытащил этот 32-дюймовый телевизор из мусорного бака у нашего дома. У меня был запасной универсальный пульт, и все работает!"
44. "Только что нашел в мусорном баке 10-каратный золотой браслет. Общий вес - 37,6 грамма, стоит примерно 925 долларов"
45. "Нашел себе дворецкого-обезьяну! Его поднос был сломан, поэтому я сделал ему новый. Поставлю на него горшок с растением"
46. "Нашла сегодня абсолютно новые ботинки, с биркой. Мой размер, и мне как раз нужны такие"
47. "Слышал о том, что некоторые люди выбрасывают деньги. Но не думал, что в буквальном смысле"
48. "Нашел Dyson Dc25. Кнопка питания не работала. Почистил и поправил кнопку. Как новый!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чтобы это найти, нужно РЫТЬСЯ в этом мусорном баке. И это ведь явно общий/чужой мусорный бак...