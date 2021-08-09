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50 крутых вещей, найденных на свалке

50 крутых вещей, найденных на свалке (51 фото)

Автор:
09 августа 2021 13:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вторая жизнь мусора   выбросили   выбросили на помойку   крутые штуки   находки   неожиданные находки   
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51
То, что для одного мусор, для другого может быть сокровищем. Участники онлайн-сообщества Dumpster Diving вплотную изучают этот феномен и с удовольствием делятся результатами своих исследований. Вот коллекция самых интригующих и удачных находок из мусорного контейнера!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая жизнь мусора   выбросили   выбросили на помойку   крутые штуки   находки   неожиданные находки   
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Максим 2 часа назад
Сифон и Борода одобряют))
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5k
Ya Полчаса назад
В 99% случаев брехня всё эта. "нашел ботинки с биркой"-как совпало и мой размер и нужны такие. "Вытащил этот 32-дюймовый телевизор" а у меня случайно пульт(да еще и универсальный, да еще и работает. "Нашел барабан"-а я профессиональный музыкант. Смешно. "профессиональный музыкант", а роется на помойке. Профессиональный 3,14.ун, и 99% остальных такие же.
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18k
Сталкер Час назад
Умиляет вот это: "...нашёл в мусорном баке".
Чтобы это найти, нужно РЫТЬСЯ в этом мусорном баке. И это ведь явно общий/чужой мусорный бак...
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