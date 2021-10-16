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Украина кинула Netflix на полмиллиона евро

Украина кинула Netflix на полмиллиона евро (1 фото)

Автор:
16 октября 2021 11:13
Метки: Украина   афера   нетфликс   
733
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Причин экономической нестабильности на Украине много. Однако главная из них – желание нагреть партнера на ровном месте. По сути, украинское правительство сейчас занимается международным аферизмом, выманивая из доверчивых европейцев их коврижки.


На этот раз на удочку попал никто иной, а сам Netflix. Компания искала место для съемок нового фильма с Жан-Клодом Ван Даммом «Последний наемник». Сами понимаете, искали где по дешевле. И вот узнали, что на Украине действует специальная программа лояльности для западных кинокомпаний.

×


Суть её в том, что киноделы могут вернуть себе до 30% затрат продюсерам в том случае, если будут снимать на украинских просторах и намекнут на культурные особенности страны. Правда, чтобы получить компенсацию, нужно еще преодолеть бюрократический ад и собрать 393 разрешения. Но это не испугало пугало пуганных киношников.


Более выгодного предложения и придумать нельзя, поэтому Netflix больше месяца выдавал Киев за Париж. По завершению съемок настало время получить кеш-бэк в размере 550 тысяч долларов, и вот тут киноделов ждал облом. Заявку они подали еще год назад, но до сих пор никто им эти деньги так и не выплатил.


Ну ведь чистой воды развод. Хотя Netflix сами виноваты. Вроде не дураки сидят и должны понимать психологию современного украинского правительства. Они же семь лет только и делали, что брали миллиардные подачки, поэтому отдавать уже разучились. Власти Украины уверены, что никому ничего не должны, поэтому и послали Netflix с их компенсацией. Что там говорить, если они и народу ничего не дают.

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Метки: Украина   афера   нетфликс   
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305
bobobo 3 часа назад
"Суть её в том, что киноделы могут вернуть себе до 30% затрат продюсерам в том случае, если будут снимать на украинских просторах и намекнут на культурные особенности страны....Более выгодного предложения и придумать нельзя, поэтому Netflix больше месяца выдавал Киев за Париж."

Я не понял, Netflix больше месяца выдавал Киев за Париж, но при этом намекал на культурные особенности Украины? Чёт я запутался.
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282
Andrey 14 минут назад
без пруфов сильно на сказку смахивает !
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15k
Дмитрий 2 часа назад
«Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика наглая. И я убежден, без сильной международной политики, без такой наглости никто не будет видеть шагов Украины вперед».

(С) гауляйтер Украины Зеленский.
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4k
au3 2 часа назад
Из-за чего-то "Чернобыль" снимали в Литве в Вильнюсе, а не вна украине. Наверно уже был опыт ...
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25k
Мойша 3 часа назад
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29k
ACU900 3 часа назад
Шэ нэ вмэрла Украина!
Душу тило мы положим!
(А так же х@й положим на международные и моральные законы )
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25k
Батончик с маком 3 часа назад
Украина как алкаши или наркоманы готовы клянчить, обещать, угрожать. Лишь бы выпросить денег. Причём все уже знают что отдавать долги они не собираются. Остаётся ждать когда попрошайка сдохнет и попробовать продать его обосранную квартиру.
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4k
tamin 3 часа назад
Цыгане...
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4k
Shtoppi 3 часа назад
На наших глазах, товарищи, рождается еще один, большой, чубасто - шароварный цыганский табор)))
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949
Палыч 4 часа назад
Кто-то в здравом уме ещё верит скакуасам?!
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