Украина кинула Netflix на полмиллиона евро

На этот раз на удочку попал никто иной, а сам Netflix. Компания искала место для съемок нового фильма с Жан-Клодом Ван Даммом «Последний наемник». Сами понимаете, искали где по дешевле. И вот узнали, что на Украине действует специальная программа лояльности для западных кинокомпаний.

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Суть её в том, что киноделы могут вернуть себе до 30% затрат продюсерам в том случае, если будут снимать на украинских просторах и намекнут на культурные особенности страны. Правда, чтобы получить компенсацию, нужно еще преодолеть бюрократический ад и собрать 393 разрешения. Но это не испугало пугало пуганных киношников.

Более выгодного предложения и придумать нельзя, поэтому Netflix больше месяца выдавал Киев за Париж. По завершению съемок настало время получить кеш-бэк в размере 550 тысяч долларов, и вот тут киноделов ждал облом. Заявку они подали еще год назад, но до сих пор никто им эти деньги так и не выплатил.

Ну ведь чистой воды развод. Хотя Netflix сами виноваты. Вроде не дураки сидят и должны понимать психологию современного украинского правительства. Они же семь лет только и делали, что брали миллиардные подачки, поэтому отдавать уже разучились. Власти Украины уверены, что никому ничего не должны, поэтому и послали Netflix с их компенсацией. Что там говорить, если они и народу ничего не дают.