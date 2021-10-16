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Важная правда от папы для своей дочери

Важная правда от папы для своей дочери (2 фото)

Автор:
16 октября 2021 06:01
Метки: Гарри Браун   дочь   папа   правда   
630
2

В 1966 инвестиционный аналитик Гарри Браун на рождество написал своей девятилетней дочери письмо, которое до сих пор цитируют. Он объяснил девочке, что ничего в этом мире – даже любовь – нельзя воспринимать, как данное.

Привет, милая.

Сейчас рождество, и у меня обычная проблема — какой подарок тебе выбрать. Я знаю, что тебя радует — книжки, игры, платья. Но я очень себялюбив. Я хочу подарить тебе что-то такое, что останется с тобой дольше, чем на несколько дней или даже лет. Я хочу подарить тебе нечто, что будет напоминать тебе обо мне каждое рождество. И, знаешь, мне кажется я выбрал подарок. Я подарю тебе одну простую правду, которую мне пришлось усваивать много лет. Если ты поймешь ее сейчас, ты обогатишь свою жизнь сотнями разных способов и это оградит тебя от массы проблем в будущем.

Так вот: тебе никто ничего не должен.

Это значит, что никто не живет для тебя, дитя мое. Потому что никто не является тобой. Каждый человек живет для себя самого. Единственное, что он может почувствовать — это свое собственное счастье. Если ты поймешь, что никто не должен организовывать тебе счастье, ты освободишься от ожидания невозможного.

Это значит, что никто не обязан тебя любить. Если кто-то тебя любит — значит в тебе есть что-то такое особенное, что делает его счастливым. Выясни, что это, постарайся сделать это сильнее, и тогда тебя будут любить еще больше.

Когда люди что-то делают для тебя, это происходит только потому, что они сами хотят это сделать. Потому что в тебе есть что-то важное для них – что-то, что вызывает у них желание понравиться тебе. Но вовсе не потому, что они тебе должны. Если твои друзья хотят быть с тобой, это происходит не из чувства долга.

Никто не должен тебя уважать. И некоторые люди не будут к тебе добры. Но в тот момент, когда ты усвоишь, что никто не обязан делать тебе добро, и что кто-то может быть с тобой недобр, ты научишься таких людей избегать. Потому что ты им тоже ничего не должна.

Еще раз: никто тебе ничего не должен.

Ты должна стать лучшей прежде всего для себя самой. Потому что если у тебя получится, другие люди захотят быть с тобой, захотят давать тебе разные штуки в обмен на то, что ты можешь им дать. А кто-то не захочет быть с тобой, и причины будут вообще не в тебе. Если такое случится — просто ищи другие отношения. Пусть чужая проблема не становится твоей.

В тот момент, когда ты поймешь, что любовь и уважение окружающих надо заработать, ты уже не будешь ждать невозможного и ты не будешь разочарована. Другие не обязаны делиться с тобой собственностью, чувствами или мыслями. А уж если они это сделают — то только потому, что ты это заработала. И тогда ты сможешь гордиться любовью, которую ты заслужила и искренним уважением друзей. Но никогда нельзя принимать все это как должное. Если ты это сделаешь — ты всех этих людей потеряешь. Они не «твои по праву». Добиваться их и «зарабатывать» их надо каждый день.

У меня как гора с плеч свалилась, когда я понял, что мне никто ничего не должен. Пока я думал, что мне причитается, я тратил ужасное количество усилий, физических и эмоциональных, чтобы получить свое. Но на самом деле никто не обязан мне хорошим поведением, уважением, дружбой, вежливостью или умом. И в тот момент, когда я это понял, я стал получать гораздо больше удовлетворения от всех своих отношений. Я сфокусировался на людях, которые хотят делать те вещи, которые мне от них нужны. И это послужило мне хорошую службу — с друзьями, партнерами по бизнесу, возлюбленными, продавцами и незнакомцами. Я все время помню, что я могу получить то, что мне нужно, только если войду в мир своего собеседника. Я должен понимать, как он думает, что считает важным, чего он в конце-концов хочет. Только так я могу получить от него что-то, что нужно мне. И только поняв человека, я могу сказать, нужно ли мне от него на самом деле что-то.

Не так просто суммировать в одном письме то, что мне удалось понять за много лет. Но может быть если ты будешь перечитывать это письмо каждое рождество, его смысл будет для тебя с каждым годом чуть ясней.

НИКТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!

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Метки: Гарри Браун   дочь   папа   правда   
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13  комментариев
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3k
Горожанин 4 часа назад
Ты мне - я тебе. Капитализм и эгоизм в самом сердце западного человека. Какие же они несчастные и одинокие.
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28k
LEPA 7 минут назад
Не хотел бы я иметь такого папу.
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13k
Михаил Гвоздик Час назад
Красиво, но жестоко и правда.
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47k
doker Час назад
Социалистический коллективизм - ты родился, значит ты нужен. Ты обязан обществу - общество обязано тебе.
Капиталистический индивидуализм - ты родился, но зачем? Х. З.
Поэтому перестроиться у нас пока не всем получается - впадаем в крайности.
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5k
vzaimnaya_vzaimnost 2 часа назад
И после этого никто о его дочери не слышал, значит особо успеха эти рекомендации не принесли... А вообще это жмотство - подарить ребенку на праздник листик с текстом, который можешь озвучить сам за 5 минут...
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
не очень умный папа, написал про свой взгляд на жизнь, а толпа подхватила это и понесла по трубам. типичный пример, когда люди не умеющие не просто философствовать на тему, но даже более или менее разумно формулировать в своей голове хоть что-то логичное, берут чьё-то изречение, которое они по своему скудоумию смогли наконец понять, и оно им показалось страшно мудрым.
ВСЕ принципы жизни довольно банальны, и для того чтобы быть счастливым, достаточно просто о них помнить, и всё.
.делай для других всё так, как если бы ты хотел, чтобы делали для тебя самого, и тогда помощь и поддержка придут даже оттуда, откуда ты не ждал.
.никогда не жди подсказок от совести.
.делай добро всегда легко, отдавай без сожаления, а принимай с радостью.
.нет смысла искать философский камень - на это уйдёт вся жизнь - пусть все камни будут философскими - и жизнь станет счастливой, потому что все твои цели будут прямо у тебя под ногами.
и так далее и тому подобное. своды этих правил в разных интерпретациях есть в культуре любого этноса. у кого-то они сформулированы красиво, где-то попроще - но они почти всегда одинаковы, потому что мы все по сути одинаковые и хотим одного и того же.
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22k
Ваня 3 часа назад
говно западных ценностей, которое нам навязывают... мы не такие, мы другие...
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