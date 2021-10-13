Сбил 49 фашистских самолетов и разбился в 50 лет. Кем был единственный крымский татарин, ставший дважды Героем Советского Союза?

Легендарный летчик Султан Амет-хан за первый год войны совершил более 100 боевых вылетов и не сбил ни одного самолета. Судьба будто испытывала на прочность характер орла из Алупки, но он оказался прочней. Амет стал одним из самых результативных советских летчиков, никогда не стеснялся своего "неблагополучного" происхождения и трагически погиб уже в мирное время.
«Я сам и хан и султан!».
Султан Амет-хан родился в крымском городе Алупка в 1920 году. В детстве он часто видел орлов у горы Ай-Петри недалеко от своего дома. Таким же стал и сам Амет: ловким хищником с орлиным зрением, жадно вгрызавшимся в каждый фашистский самолет. Амет-хан уже в юности показывал несгибаемый характер. В школе мальчик учился небрежно и был неусидчивым, из-за чего учителя пожаловались его родителям. Получив ремня, Амет поругался с отцом и ушел из дома. Парень впервые сел за штурвал в аэроклубе Симферополя. А затем поступил в Качинское военное училище летчиков. Там Амет-хану раз и навсегда спутали имя.
В свидетельстве о рождении будущий летчик-герой был записан как Амет Султанович Амет-хан. Но при поступлении в училище возникла путаница с документами: вместо имени молодого человека записали имя его отца - Султан. Амет-хан вначале не придавал этому никакого значения, но вскоре спутанное имя стало фигурировать во всех документах. Впрочем, такая ошибка никак не мешала летчику. Родные и близкие правильно называли его Амет, а сам Герой шутил: «Я сам и хан и султан!»
Открыл счет тараном.
На старенькой "Чайке" И-153 Амет-хан поднялся в небо уже в первый день Великой Отечественной войны. Шли недели и месяцы, количество боевых вылетов уже перевалило за сотню, а Султан всё не мог открыть счет уничтоженным машинам врага. Весной 1942 года в ярославском небе советский летчик преследовал немецкий "Юнкерс", но досадно израсходовал весь боезапас. Амет-хан отчаянно разогнал свой "Харрикейн" и врезался в немцев. Оба самолета рухнули на землю, а нашему летчику удалось выпрыгнуть с парашютом. Несмотря на потерю ленд-лизовского самолета, Султан Амет-хан получил от командования награду. После не совсем удачного боя Амет-хана "прорвало": звездочки на фюзеляже стали появляться одна за другой.
За последующие два месяца летчик сбил еще 13 фашистских самолетов. В 1942 году Амет-хан сражался в самых горячих точках фронта: сначала под Воронежем, а затем в Сталинградской битве. Там у Султана выработался фирменный боевой почерк. Амет-хан быстро замечал врага, поднимался на высоту и молниеносно обрушивался на фашиста. За такую особенность ведения боя командующий 8-й воздушной армией Тимофей Хрюкин даже позволил своему летчику изобразить на фюзеляже орла. В Красной Армии редко кто удостаивался чести летать под "именным" знаком.
"Делился" самолетами с товарищем.
Если в бою Султан Амет-хан отличался хищной ненавистью к врагу, то для своих он был добрым, компанейским, верным товарищем. В конце лета 1943 года Амет-хан сбил 11 самолетов лично и 19 в группе, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но Султан не гонялся за цифрами и наградами. Ведомый Амет-хана Иван Борисов часто выручал своего товарища в бою, буквально заслоняя собой самолет с орлом на фюзеляже от огня противника.
Ведомые нечасто сбивали вражеские самолеты, поэтому награды доставались им непросто. Амет-хан решил помочь своему другу и стал записывать сбитые лично самолеты на счет своего ведомого. Так через пару месяцев 1943 года Иван Борисов тоже стал Героем Советского Союза.
Всего за годы Великой Отечественной войны на счету Султана Амет-хана 49 сбитых самолетов врага (30 лично и 19 в группе). Войну Амет закончил у стен Берлина, сбив свою 49-ю машину в конце апреля 1945 года. Летом был подписан приказ о присвоении Султану Амет-хану второй "Золотой Звезды". Среди представителей крымскотатарского народа он был единственным обладателем двух высших наград СССР.
Только отгремели салюты Победы, как Амет-хана отправили на учебу в Военно-воздушную академию. Учиться Султану было тяжело, а натянутых за свой статус героя оценок он не хотел. Весной 1946 года он написал рапорт об увольнении. Так Амет-хан ступил на скользкую дорожку.
От стакана вновь к штурвалу.
В анкетах Амет всегда назывался крымским татарином, даже после истории с депортацией 1944 года. Хотя дважды Герой мог обеспечить себе спокойную жизнь, выбрав национальность отца - лакец. Но Амет-хан не отрекся от своей семьи, даже когда выяснилось, что его брат был полицаем. С такими фактами из биографии и добровольным уходом из академии Султана Амет-хана нигде не мог устроиться по своему профилю. Дважды Герой остался без работы и денег, стал регулярно употреблять спиртное.
Спастись от беды Амет-хану помогли старые товарищи. В 1947 году летчик Владимир Лавриненков увидел на улицах вечерней Москвы две "Золотые Звезды" на изношенном пиджаке. В молодом человеке неприглядного вида он узнал своего друга Амета. Лавриненков достучался до первых лиц советской авиации и помог поднять со дна Султана Амет-хана. Дважды Героя устроили испытателем в Жуковском. Амет-хан принес еще немало пользы своей стране.
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На войне Султан сближался с немцами настолько, что видел заклепки на вражеском самолете. Высочайшее летное мастерство пригодилось ему в мирное время. Летом 1949 года Амет-хан участвовал в первой в Советском Союзе автоматической дозаправке в воздухе. В начале 1950-х проводил испытания крылатых ракет на борту самолета-снаряда.
В 1958-м в СССР проходили испытания современного катапультного кресла на МиГ-15. В мирном небе Султан Амет-хан вновь рисковал жизнью. Во время полета пороховой заряд пробил днище кабины, а само кресло застряло. С пробитым топливопроводом Амет-хан должен был катапультироваться, но обрек бы на верную смерть парашютиста. Рискуя в любую секунду загореться, Амет-хан довел МиГ до посадочной полосы и спас жизнь своему напарнику.
Последний полет крымского орла.
Жизнь героя оборвалась 1 февраля 1971 года. Тогда Амет-хан был командиром экипажа Ту-16, на котором проводили эксперименты по изучению нового двигателя. Испытания окончились трагедией, а все члены экипажа погибли. Если Амет-хан и мог катапультироваться, то ни за что бы не оставил оставшихся на борту испытателей. Дважды Герою Советского Союза было всего 50 лет.
"Сам погибай, а товарища выручай" - эти слова будто отражение судьбы Султана Амет-хана. Свое неудобное происхождение он никогда не скрывал, хоть и рисковал из-за этого остаться на обочине истории. Пятая графа создала немало проблем Амету Султановичу, но он потом, кровью и своей жизнью доказал верность Родине.
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