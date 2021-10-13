Сбил 49 фашистских самолетов и разбился в 50 лет. Кем был единственный крымский татарин, ставший дважды Героем Советского Союза?

В свидетельстве о рождении будущий летчик-герой был записан как Амет Султанович Амет-хан. Но при поступлении в училище возникла путаница с документами: вместо имени молодого человека записали имя его отца - Султан. Амет-хан вначале не придавал этому никакого значения, но вскоре спутанное имя стало фигурировать во всех документах. Впрочем, такая ошибка никак не мешала летчику. Родные и близкие правильно называли его Амет, а сам Герой шутил: «Я сам и хан и султан!»

Открыл счет тараном.

На старенькой "Чайке" И-153 Амет-хан поднялся в небо уже в первый день Великой Отечественной войны. Шли недели и месяцы, количество боевых вылетов уже перевалило за сотню, а Султан всё не мог открыть счет уничтоженным машинам врага. Весной 1942 года в ярославском небе советский летчик преследовал немецкий "Юнкерс", но досадно израсходовал весь боезапас. Амет-хан отчаянно разогнал свой "Харрикейн" и врезался в немцев. Оба самолета рухнули на землю, а нашему летчику удалось выпрыгнуть с парашютом. Несмотря на потерю ленд-лизовского самолета, Султан Амет-хан получил от командования награду. После не совсем удачного боя Амет-хана "прорвало": звездочки на фюзеляже стали появляться одна за другой.