Черногория огласила список инвесторов-россиян, получивших гражданство бонусом

«Огласите весь список», — давно ждали россияне. И вот Черногория таки «открыла лики» иностранцев, получивших «золотые паспорта». То есть, тех, кто хорошо проспонсировал развитие балканской страны, и за этот жест невиданной щедрости был удостоен гражданства. Подозрительно знакомых фамилий там немало. А всего были названы 166 «позолоченных» имен.

Среди них фигурирует такой персонаж как Олег Сафонов. Уж не тот ли это Сафонов, что в свое время возглавлял Ростуризм? За неимением неопровержимых улик наши СМИ перечисляют известные и не очень русские фамилии с приставкой «тезка». Ну, вы же помните, как в тех публикациях про «человека, похожего на прокурора».