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Черногория огласила список инвесторов-россиян, получивших гражданство бонусом

Черногория огласила список инвесторов-россиян, получивших гражданство бонусом (3 фото)

Автор:
13 октября 2021 19:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ростуризм   евросоюз   инвестиции   паспорта   спонсор   черногория   шенген   экономика   
1923
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«Золотые паспорта» — так именуют документы граждан ряда южно-европейских стран, полученные в обмен на щедрые денежные вливания. Среди их обладателей немало наших соотечественников.

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Метки: Ростуризм   евросоюз   инвестиции   паспорта   спонсор   черногория   шенген   экономика   
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17  комментариев
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6k
SR Час назад
"Патриоты" они такие... Здесь орут про то как здорово в России жить, а паспорта на всякий случай забугорные приобретают, вместе с гражданством. А уж детей сам Бог велел туда отправить. Гнилье сплошное, смердит уж очень сильно...
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5k
Фомич 9 минут назад
450 000 за Шенген?! У меня соседями молодые из Питера. Купили квартиру за...ну не дороже 3000 евро в наших краях и все, вся Европа открыта.
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2k
Умница-красавица 11 минут назад
По мне, так лучше Черногория, чем откровенно фашиствующая Латвия. Лично знаю нескольких «патриотов», продавшихся за латышский ВНЖ
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29k
Юр21 Час назад
Идиоты, вроде бы богатые люди должны быть умными - но в последние годы мы наблюдаем обратное. А что эти клоуны с "золотыми паспортами" будут делать в случае обострения национального самосознания? У*бывать поскуливая в одних подштаниках? Запад уже показал как там соблюдается хвалёный принцип неприкосновенности частной собственности, Англия многих российских миллионеров "умыла", а сколько счетов арестовано в США... Но нет, надо что бы ещё в Черногории в морду плюнули.
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130
Chuchelo Patamkovoe Юр21 3 минуты назад
Если имена подскажете всенепременнейше.
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1k
閃光 Час назад
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43k
Alex Ivanov Час назад
Черногория не входит в ЕС. Пока не входит.
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53k
Dominus 2 часа назад
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
"Уж не тот ли это Сафонов, что в свое время возглавлял Ростуризм?"

Ну даже, если и тот, то что?
Я вот не пойму этих стонов.
Есть что чуваку предъявить, вперед в полицию прокуратуру, суд.
Если нечего то чего на ветер тявкать?
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1k
Yus 2 часа назад
"«Огласите весь список», давно ждали россияне."
Кто именно? Поименно пожалуйста.
Кто еще, кроме вас выпердышей, этого ну прямо ТАКИ ждал?
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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