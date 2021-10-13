Черногория огласила список инвесторов-россиян, получивших гражданство бонусом

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«Золотые паспорта» — так именуют документы граждан ряда южно-европейских стран, полученные в обмен на щедрые денежные вливания. Среди их обладателей немало наших соотечественников.
«Огласите весь список», — давно ждали россияне. И вот Черногория таки «открыла лики» иностранцев, получивших «золотые паспорта». То есть, тех, кто хорошо проспонсировал развитие балканской страны, и за этот жест невиданной щедрости был удостоен гражданства. Подозрительно знакомых фамилий там немало. А всего были названы 166 «позолоченных» имен.
Среди них фигурирует такой персонаж как Олег Сафонов. Уж не тот ли это Сафонов, что в свое время возглавлял Ростуризм? За неимением неопровержимых улик наши СМИ перечисляют известные и не очень русские фамилии с приставкой «тезка». Ну, вы же помните, как в тех публикациях про «человека, похожего на прокурора».
Среди них фигурирует такой персонаж как Олег Сафонов. Уж не тот ли это Сафонов, что в свое время возглавлял Ростуризм? За неимением неопровержимых улик наши СМИ перечисляют известные и не очень русские фамилии с приставкой «тезка». Ну, вы же помните, как в тех публикациях про «человека, похожего на прокурора».
«Комсомольская правда» напомнила что тот, Сафонов-оригинал, как-то пожурил соотечественников: мол, не патриоты они своей страны, раз рвутся отдыхать за рубеж. Чужую экономику поддерживают. А надо — свою.
Очень стесняюсь спросить: черногорская экономика не в счет? Она на каком-то особом счету? А впрочем, он же там не просто отдыхает, а живет на две страны. Может себе позволить… И не он один. По программе «Гражданство через инвестиции» все права правоверного черногорца можно получить, вложив не менее 450 тысяч евро (примерно 37 млн рублей) в развитие большинства регионов страны. На севере и на иных малоразвитых территориях хватит и «мизера» в 250 тысяч. Тоже евро, естественно. Плюс благотворительный взнос в 100 тысяч и госпошлина в 15 тысяч, ну, об этом и говорить-то как-то неловко. Мелочи!
Очень стесняюсь спросить: черногорская экономика не в счет? Она на каком-то особом счету? А впрочем, он же там не просто отдыхает, а живет на две страны. Может себе позволить… И не он один. По программе «Гражданство через инвестиции» все права правоверного черногорца можно получить, вложив не менее 450 тысяч евро (примерно 37 млн рублей) в развитие большинства регионов страны. На севере и на иных малоразвитых территориях хватит и «мизера» в 250 тысяч. Тоже евро, естественно. Плюс благотворительный взнос в 100 тысяч и госпошлина в 15 тысяч, ну, об этом и говорить-то как-то неловко. Мелочи!
Но зато такая простая процедура дает обладателю заветной «красной паспортины» право свободно колесить по Шенгенской зоне и ряд других преференций, коими владеют граждане страны ЕС.
Кстати, раньше двойное гражданство в Черногории не допускалось. Но в закон внесли поправки, и с прошлого года для обладателей «золотых» корочек это правило одним махом исключили.
Правда, тем, кто в будущем грезит подобными льготами, придется сложнее: Брюссель требует ужесточить правила получения гражданства.
Кстати, раньше двойное гражданство в Черногории не допускалось. Но в закон внесли поправки, и с прошлого года для обладателей «золотых» корочек это правило одним махом исключили.
Правда, тем, кто в будущем грезит подобными льготами, придется сложнее: Брюссель требует ужесточить правила получения гражданства.
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Ну даже, если и тот, то что?
Я вот не пойму этих стонов.
Есть что чуваку предъявить, вперед в полицию прокуратуру, суд.
Если нечего то чего на ветер тявкать?
Кто именно? Поименно пожалуйста.
Кто еще, кроме вас выпердышей, этого ну прямо ТАКИ ждал?