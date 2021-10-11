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В 2022 году россияне получат новые деньги

В 2022 году россияне получат новые деньги (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 17:55
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Россия   Центробанк   деньги   купюра   сторублевка   экономика   
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Центробанк планирует выпуск обновленных банкнот. «Первой ласточкой» станет купюра в 100 рублей — дизайн уже разработан и утвержден. Рассказываем, для чего это делается, что будет на лицевой стороне сторублевки и почему ее не сразу запустят в оборот.

Основная цель замены — защита от подделок. Купюрам присвоят уникальный серийный номер, QR-код, цифры и надписи сделают более контрастными и их будет еще сложнее «срисовать». Плюс добавят рельефные метки для слабовидящих.


Такая «гламурная» банкнота будет чем-то напоминать евро. Это связано не с завистью к европейской валюте, а с трудностями в работе банкоматов. Многим знакомо: пополняете счет и 2-3 купюры всегда отбраковываются. Причем деньги новые и незатертые, просто датчики банкомата периодически подвисают и не опознают «ваши кровные». А с новыми сторублевками такого не будет. По крайней мере, так утверждает Центробанк.


На лицевой стороне поместят достопримечательности Москвы: главное здание МГУ, парк «Зарядье», Красную площадь и Шуховскую башню. Добавят ли элементы 3-D, как на купюры в 200 и 2000 рублей, пока неизвестно.

Лайфхак: скачайте приложение для просмотра 3D картинок, запустите его и наведите на 200 рублей. Картинка сразу станет интерактивной — увидите летящих птиц, старинную крепость и еще много чего интересного. Не знаем, зачем это нужно, но прикольно.

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По словам зампреда Центробанка, Михаила Алексеева, новые деньги далеко не сразу пустят в оборот: «Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировочные машины, устройства обслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования ».


Так что потрогать сторублевку можно будет только в конце 2022-го года. Ну а следом пойдет редизайн 10, 50, 500, 1000 и 5000 купюр. Так что к 2025-му году деньги полностью обновятся.

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Метки: Россия   Центробанк   деньги   купюра   сторублевка   экономика   
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28  комментариев
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907
Евгений 2 часа назад
Меня и старые купюры устраивали. С ними была только одна проблема - в последнее время их стало очень мало!
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7k
alex9845 3 минуты назад
Скорее всего делается для того чтобы упюры стали более современными,так сказать с европейским лицом.
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19k
Dobrovit 8 минут назад
Купюрам присвоят уникальный серийный номер? А что, до этого все купюры были с одинаковым? ))
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45
@photoaQyn 9 минут назад
Купюрам присвоят уникальный серийный номер???а раньше что с номерами было?
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9k
Сергей Полчаса назад
А чё, бордюры закончились?
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Пора делать деноминацию вместе с обменом купют. Раз этапк в тысячу. ныне ни т. что еопейки. но и рублёваяы мелось реально ни чего не стоит. зачем куча нулей?
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2k
Frank Borman 37 минут назад
На старой купюре был хорошо виден мужской половой член. Интересно, на новой он тоже будет виден, или попы постараются его убрать? Вот ведь интрига.
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19k
Ego sum qui sum 47 минут назад
Милонов на наличие писек все проверил?
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13k
aalexey3 51 минуту назад
...Основная цель замены защита от подделок...

Помним, помним... Надо будет заранее долларов прикупить!
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5k
Ruk 53 минуты назад
100 рублёвые купюры не принимаются на заправках, например, потому что так настроены ( ибо ящики быстро наполняются). смысла замены не вижу ни какого. имитация деятельности
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3k
Виталий Касандров Час назад
Основная цель замены защита от подделок.
Подделывать 100 руб весьма наверное прибыльное занятие.
В последние время особенно при попытке дать 1000 сотками кассир сначала пристально так на тебя посмотрит , потом номер каждой купюры зашипит в тетрадь, проверит и только после этого даст сдачу .
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8k
Andrey Komarov 2 часа назад
Лучше бы нули поубирали...снова
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619
MerryGoRound 2 часа назад
Хоспади, шо, опять?! Неужели всё так плохо?!
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6k
SR 2 часа назад
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497
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Знаю я этих дизайнеров.
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4k
Vasiliy 2 часа назад
Дык 10 рублей монетка сейчас, купюр не видел уже лет 10 или больше. Что, заменят опять на бумажку?
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