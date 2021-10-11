В 2022 году россияне получат новые деньги

Основная цель замены — защита от подделок. Купюрам присвоят уникальный серийный номер, QR-код, цифры и надписи сделают более контрастными и их будет еще сложнее «срисовать». Плюс добавят рельефные метки для слабовидящих.

Такая «гламурная» банкнота будет чем-то напоминать евро. Это связано не с завистью к европейской валюте, а с трудностями в работе банкоматов. Многим знакомо: пополняете счет и 2-3 купюры всегда отбраковываются. Причем деньги новые и незатертые, просто датчики банкомата периодически подвисают и не опознают «ваши кровные». А с новыми сторублевками такого не будет. По крайней мере, так утверждает Центробанк.

На лицевой стороне поместят достопримечательности Москвы: главное здание МГУ, парк «Зарядье», Красную площадь и Шуховскую башню. Добавят ли элементы 3-D, как на купюры в 200 и 2000 рублей, пока неизвестно.