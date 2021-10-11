В 2022 году россияне получат новые деньги

Центробанк планирует выпуск обновленных банкнот. «Первой ласточкой» станет купюра в 100 рублей — дизайн уже разработан и утвержден. Рассказываем, для чего это делается, что будет на лицевой стороне сторублевки и почему ее не сразу запустят в оборот.
Основная цель замены — защита от подделок. Купюрам присвоят уникальный серийный номер, QR-код, цифры и надписи сделают более контрастными и их будет еще сложнее «срисовать». Плюс добавят рельефные метки для слабовидящих.
Такая «гламурная» банкнота будет чем-то напоминать евро. Это связано не с завистью к европейской валюте, а с трудностями в работе банкоматов. Многим знакомо: пополняете счет и 2-3 купюры всегда отбраковываются. Причем деньги новые и незатертые, просто датчики банкомата периодически подвисают и не опознают «ваши кровные». А с новыми сторублевками такого не будет. По крайней мере, так утверждает Центробанк.
На лицевой стороне поместят достопримечательности Москвы: главное здание МГУ, парк «Зарядье», Красную площадь и Шуховскую башню. Добавят ли элементы 3-D, как на купюры в 200 и 2000 рублей, пока неизвестно.
Лайфхак: скачайте приложение для просмотра 3D картинок, запустите его и наведите на 200 рублей. Картинка сразу станет интерактивной — увидите летящих птиц, старинную крепость и еще много чего интересного. Не знаем, зачем это нужно, но прикольно.
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По словам зампреда Центробанка, Михаила Алексеева, новые деньги далеко не сразу пустят в оборот: «Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировочные машины, устройства обслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования ».
Так что потрогать сторублевку можно будет только в конце 2022-го года. Ну а следом пойдет редизайн 10, 50, 500, 1000 и 5000 купюр. Так что к 2025-му году деньги полностью обновятся.
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А по делу: Может 3 нуля и многовато отнимать. А два давно пора. Просто не удобно. Рубль нынче ни чего не стоит почти. Он как советская копейка и даже мньше. На копейку можно было коробок спичек купить, или стакан воды. На рубль вообще ни чего не купить. Так что может и три нуля - не так уж и неправильно.
Помним, помним... Надо будет заранее долларов прикупить!
Подделывать 100 руб весьма наверное прибыльное занятие.
В последние время особенно при попытке дать 1000 сотками кассир сначала пристально так на тебя посмотрит , потом номер каждой купюры зашипит в тетрадь, проверит и только после этого даст сдачу .