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В Подмосковье поймали выходца из Средней Азии с сумкой наркотиков

В Подмосковье поймали выходца из Средней Азии с сумкой наркотиков (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2021 16:24
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Подмосковье   видео   задержание   наркотики   полиция   
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Полицейские Подмосковья поймали парня с четырьмя килограммами наркотического вещества. Он был задержан в лесополосе, когда забирал из тайника сумку.
Сотрудники полиции поймали предполагаемого сбытчика в лесу около деревни Крюково. Мужчина забирал «закладку» с запрещенными веществами, упакованными в большую сумку. Сейчас его взяли под стражу.

В разговоре с представителем МВД Медиа подозреваемый рассказал, что должен был переложить поклажу с нелегальным товаром в другое место. Такую задачу ему якобы дали пользователи мессенджера Telegram, с которым, по его словам, он раньше никогда не виделся, а только переписывался.

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Метки: 360подмосковье   Подмосковье   видео   задержание   наркотики   полиция   
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7  комментариев
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Юрий Час назад
Как всегда, никого не видел, никого не знает, позвонили не знаю кто, сказали забрать там-то и отнести туда-то. Все. Дома детей полно, все больные и голодные, лечить-кормить надо, а денег нет. Понять и простить.
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33k
Aleksandr 41 минуту назад
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571
Ольга Час назад
Ничего не видел, ничего не знаю. Сказали взять и перепрятать. Но статья 228 уже в полный рост.
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alex 2 часа назад
весь наркобизнес крышует МВД, иногда вот такую помпу устраивуют
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