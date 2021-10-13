В Подмосковье поймали выходца из Средней Азии с сумкой наркотиков

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Полицейские Подмосковья поймали парня с четырьмя килограммами наркотического вещества. Он был задержан в лесополосе, когда забирал из тайника сумку.
Сотрудники полиции поймали предполагаемого сбытчика в лесу около деревни Крюково. Мужчина забирал «закладку» с запрещенными веществами, упакованными в большую сумку. Сейчас его взяли под стражу.
В разговоре с представителем МВД Медиа подозреваемый рассказал, что должен был переложить поклажу с нелегальным товаром в другое место. Такую задачу ему якобы дали пользователи мессенджера Telegram, с которым, по его словам, он раньше никогда не виделся, а только переписывался.
В разговоре с представителем МВД Медиа подозреваемый рассказал, что должен был переложить поклажу с нелегальным товаром в другое место. Такую задачу ему якобы дали пользователи мессенджера Telegram, с которым, по его словам, он раньше никогда не виделся, а только переписывался.
Дома у подследственного провели обыск и тоже нашли наркотики. На кадрах видео из его квартиры видно множество маленьких свертков и пакетов с веществом белого цвета.
Молодой человек рассказал полицейским, что за оказание услуг наркокурьера ему обещали денежное вознаграждение — 60 тысяч рублей.
Молодой человек рассказал полицейским, что за оказание услуг наркокурьера ему обещали денежное вознаграждение — 60 тысяч рублей.
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