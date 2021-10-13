В Подмосковье поймали выходца из Средней Азии с сумкой наркотиков

Сотрудники полиции поймали предполагаемого сбытчика в лесу около деревни Крюково. Мужчина забирал «закладку» с запрещенными веществами, упакованными в большую сумку. Сейчас его взяли под стражу.



В разговоре с представителем МВД Медиа подозреваемый рассказал, что должен был переложить поклажу с нелегальным товаром в другое место. Такую задачу ему якобы дали пользователи мессенджера Telegram, с которым, по его словам, он раньше никогда не виделся, а только переписывался.