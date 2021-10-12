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Что, если не было бы космической гонки?

Что, если не было бы космической гонки? (4 фото)

Автор:
12 октября 2021 17:50
Сообщество : Альтернативная история
Метки: альтернативная история   гонка   дно   космос   океан   сверхдержавы   холодная война   
1812
4

Удивительно, но мировой океан едва ли не большая загадка для учёных, чем Марс (на 2021 год исследовано не более 2,5% океана). Давайте представим, что человечество решило во что бы то ни стало покорить не космические просторы, а океанское дно, и все силы СССР и США были брошены на изучение океана. Чего в таком случае человечество лишилось бы, а что приобрело?

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Космическая гонка был затеяна в первую очередь для того, чтобы научиться быстро доставлять баллистические ракеты на территорию далёкого противника и шпионить друг за другом при помощи орбитальных спутников. Море для этих целей подходит хуже, чем космос. Хотя, конечно, тот, чья подлодка сможет погрузиться глубже, имеет определённое преимущество. Гонка вооружений в океане стала бы куда более милитаристской, чем космическая, а её достижения в меньшей степени повлияли бы на жизни обычного человека. Скажем, гораздо позже появились бы орбитальные спутники (а это GPS, спутниковая связь и т.д.). С другой стороны, если бы человечество сфокусировалось на глубоководных исследованиях, удалось бы существенно увеличить объём добычи полезных ископаемых на дне, мы бы гораздо активнее использовали геотермальную энергию. Масштабные исследования морского дна и открытие множества новых месторождений полезных ископаемых привели бы к войнам за расширение исключительных экономических зон. В результате глубоководной гонки на океанском дне могло бы появиться что-то среднее между МКС и антарктическими станциями. Или закрытые подводные города, как в Bioshock. Скорее всего, страны гораздо раньше поняли бы, что океан не резиновый, и озаботились бы здоровьем морей и океанов. Проблема пластика в океане могла бы уже быть решена к 2021 году.


В так называемой ядерной триаде ведущим элементом стали бы атомные подводные

ракетоносцы. США и СССР совершенствовали бы подлодки, которые бы дальше стреляли, глубже погружались и незаметнее подходили к территории врага. Вскоре полезность GPS спутников на орбите Земли стала бы для военных очевидной, тогда подводная гонка плавно перетекала бы в космическую. Кто сказал, что у нас может быть только одна гонка? Закрытый в 1960-х проект Sea Dragon (“Морской дракон”) вполне мог бы стать реальностью. Sea Dragon - это сверхтяжёлая ракета-носитель, способная самостоятельно стартовать из океана.




Интересно, как бы оценивалась победа в подводной гонке? В космической гонке было несколько этапов, по которым можно судить о победителе: первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первый человек на Луне, первый планетоход. Американцы были первыми только на Луне, все остальные первые места за СССР. В случае с подводной гонкой этапы, возможно, были бы такими: первое погружение на дно Марианской впадины, первый выход человека на дно Марианской впадины, первая подводная станция. Кстати, первое погружение на дно Марианской впадины состоялось в 1960 году (американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар), затем много лет люди туда не спускались, лишь в 2012 году кинорежиссёр Джеймс Камерон опустился на дно Тихого океана в аппарате Deepsea Challenger.


А вы что думаете на этот счёт? Какой была бы история второй половины XX века без космической гонки?

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Метки: альтернативная история   гонка   дно   космос   океан   сверхдержавы   холодная война   
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8  комментариев
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5k
TirAn 56 минут назад
На последнем фото явно не Марианская впадина. Автор, изучите тему и подбирайте иллюстрации
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Дмитрий 12 минут назад
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4k
Юрий Злой Полчаса назад
а она есть эта гонка ?
со времени полета Гагарина, человечество хоть технически и сильно развинулось, но в космосе практически не продвинулось, и я имею в виду не исследование телескопом или отправки зондом, а полноценного полета туда и обратно хотя бы на ближайшую планету
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1k
No pasaran 39 минут назад
А вы что думаете на этот счёт?
- Думаю, что это не Марианская впадина
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12k
RhinoFC 44 минуты назад
Это не марианская впадина.
И вообще. Посто ни о чём.
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15k
Corvus Corax Час назад
Если бы, да кабы... если бы у бабушки росли мудушки..
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