Что, если не было бы космической гонки?

Интересно, как бы оценивалась победа в подводной гонке? В космической гонке было несколько этапов, по которым можно судить о победителе: первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первый человек на Луне, первый планетоход. Американцы были первыми только на Луне, все остальные первые места за СССР. В случае с подводной гонкой этапы, возможно, были бы такими: первое погружение на дно Марианской впадины, первый выход человека на дно Марианской впадины, первая подводная станция. Кстати, первое погружение на дно Марианской впадины состоялось в 1960 году (американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар), затем много лет люди туда не спускались, лишь в 2012 году кинорежиссёр Джеймс Камерон опустился на дно Тихого океана в аппарате Deepsea Challenger.

А вы что думаете на этот счёт? Какой была бы история второй половины XX века без космической гонки?