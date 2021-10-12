Что, если не было бы космической гонки?

Удивительно, но мировой океан едва ли не большая загадка для учёных, чем Марс (на 2021 год исследовано не более 2,5% океана). Давайте представим, что человечество решило во что бы то ни стало покорить не космические просторы, а океанское дно, и все силы СССР и США были брошены на изучение океана. Чего в таком случае человечество лишилось бы, а что приобрело?
Космическая гонка был затеяна в первую очередь для того, чтобы научиться быстро доставлять баллистические ракеты на территорию далёкого противника и шпионить друг за другом при помощи орбитальных спутников. Море для этих целей подходит хуже, чем космос. Хотя, конечно, тот, чья подлодка сможет погрузиться глубже, имеет определённое преимущество. Гонка вооружений в океане стала бы куда более милитаристской, чем космическая, а её достижения в меньшей степени повлияли бы на жизни обычного человека. Скажем, гораздо позже появились бы орбитальные спутники (а это GPS, спутниковая связь и т.д.). С другой стороны, если бы человечество сфокусировалось на глубоководных исследованиях, удалось бы существенно увеличить объём добычи полезных ископаемых на дне, мы бы гораздо активнее использовали геотермальную энергию. Масштабные исследования морского дна и открытие множества новых месторождений полезных ископаемых привели бы к войнам за расширение исключительных экономических зон. В результате глубоководной гонки на океанском дне могло бы появиться что-то среднее между МКС и антарктическими станциями. Или закрытые подводные города, как в Bioshock. Скорее всего, страны гораздо раньше поняли бы, что океан не резиновый, и озаботились бы здоровьем морей и океанов. Проблема пластика в океане могла бы уже быть решена к 2021 году.
В так называемой ядерной триаде ведущим элементом стали бы атомные подводные
ракетоносцы. США и СССР совершенствовали бы подлодки, которые бы дальше стреляли, глубже погружались и незаметнее подходили к территории врага. Вскоре полезность GPS спутников на орбите Земли стала бы для военных очевидной, тогда подводная гонка плавно перетекала бы в космическую. Кто сказал, что у нас может быть только одна гонка? Закрытый в 1960-х проект Sea Dragon (“Морской дракон”) вполне мог бы стать реальностью. Sea Dragon - это сверхтяжёлая ракета-носитель, способная самостоятельно стартовать из океана.
Интересно, как бы оценивалась победа в подводной гонке? В космической гонке было несколько этапов, по которым можно судить о победителе: первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первый человек на Луне, первый планетоход. Американцы были первыми только на Луне, все остальные первые места за СССР. В случае с подводной гонкой этапы, возможно, были бы такими: первое погружение на дно Марианской впадины, первый выход человека на дно Марианской впадины, первая подводная станция. Кстати, первое погружение на дно Марианской впадины состоялось в 1960 году (американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар), затем много лет люди туда не спускались, лишь в 2012 году кинорежиссёр Джеймс Камерон опустился на дно Тихого океана в аппарате Deepsea Challenger.
А вы что думаете на этот счёт? Какой была бы история второй половины XX века без космической гонки?
Источник:
- 10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому
- К 2024 году туристы смогут летать в стратосферу на воздушном шаре
- Юлию Пересильд предупредили, что пребывание в невесомости может изменить ее внешность
- 10 книг о космосе, которые стоит прочесть
- Звездные войны престижа: что пишут за рубежом о полете наших киношников
Понравилось26
со времени полета Гагарина, человечество хоть технически и сильно развинулось, но в космосе практически не продвинулось, и я имею в виду не исследование телескопом или отправки зондом, а полноценного полета туда и обратно хотя бы на ближайшую планету
В 852 году Ибн Фирнас сделал крылья из перьев и ткани, натянутой на деревянные распорки. С этим аппаратом он спрыгнул с минарета Великой мечети в Кордове. Устройство Аббаса ибн Фирнаса было похоже на зонтик, и считается первым известным в истории парашютом. Он приземлился, отделавшись лишь незначительными травмами[4][9].
В течение последующих 12 лет Аббас конструировал новый аппарат, который позволил бы ему взлететь. В 875 году он разработал летательный аппарат, который был способен планировать в воздухе и включал первые зачатки управляемого полёта. Изобретатель прыгнул с небольшого холма Джабаль аль-Арус на аппарате, который представлял собой каркас с крыльями из шёлка. Потоки воздуха подхватили Ибн Фирнаса и понесли вперёд. Он продержался в воздухе около десяти минут и набрал значительную высоту. При приземлении, устройство вместе с учёным рухнуло вниз, и Аббас получил при этом серьёзные ранения. Позже Ибн Фирнас говорил, что приземление можно улучшить, сделав у его летательного аппарата хвостовую часть. Таким образом, Аббас изобрёл первый дельтаплан.
- Думаю, что это не Марианская впадина
И вообще. Посто ни о чём.