Большой калейдоскоп юмора и сатиры во вторник

2702
84
2
Картинки с разной мотивацией, но с чувством юмора.
85.
С улыбкой о пользе котиков! Кошки и люди. Кот кусает ногу. Милые котики
86.
Пластилинки Зверушки ? Все серии подряд (11-16)
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Пятничная подборка автомобильных приколов
- 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
- Новые иллюстрации от Васи Ложкина
- Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
- К этому их жизнь не готовила: неожиданные ситуации, в которых сложно не растеряться
53
Понравилось53
Новости партнёров
Беспричинно.
https://old.fishki.net/photo/1216778-tehnicheskaja-podderzhka.html/comment-43154684/https://old.fishki.net/photo/1216778-tehnicheskaja-podderzhka.html/comment-43154684/
И когда ты на что-то жалуешься, будь хотя бы минимально объективен. Или правилами сайта запрещены комментарии к постам?
Я не увидел в посте юмора и прокомментировал это.
Это моё ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Подчёркиваю: ЛИЧНОЕ!!!!!
Тебя НИКТО не ПРОВОЦИРУЕТ.
Какую провокацию ты подразумеваешь в фразе "Я не вижу здесь юмора"???.
У меня ЧЮ отличное от твоего. Может лучше, может хуже, оно просто ДРУГОЕ.
А если тебе ВЕЗДЕ МЕРЕЩАТСЯ ПРОВОКАЦИИ, обратись .... Ты должен быть в курсе куда.
Возможно ты там частый гость.