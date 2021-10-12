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Большой калейдоскоп юмора и сатиры во вторник

Большой калейдоскоп юмора и сатиры во вторник (84 фото + 2 видео)

Автор:
12 октября 2021 13:24
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
2702
84
2
Картинки с разной мотивацией, но с чувством юмора.

Авторский пост

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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14  комментариев
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909
Анна Анна 4 часа назад
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211k
Барон Мюнхгаузен. 19 минут назад
Скоро в ТП придется делать отдельную ветку для жалоб калейдоскопа...
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6k
B0n 22 минуты назад
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Ты перестанешь когда-нибудь стучать и жаловаться?
Беспричинно.

https://old.fishki.net/photo/1216778-tehnicheskaja-podderzhka.html/comment-43154684/https://old.fishki.net/photo/1216778-tehnicheskaja-podderzhka.html/comment-43154684/

И когда ты на что-то жалуешься, будь хотя бы минимально объективен. Или правилами сайта запрещены комментарии к постам?
Я не увидел в посте юмора и прокомментировал это.
Это моё ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Подчёркиваю: ЛИЧНОЕ!!!!!
Тебя НИКТО не ПРОВОЦИРУЕТ.
Какую провокацию ты подразумеваешь в фразе "Я не вижу здесь юмора"???.
У меня ЧЮ отличное от твоего. Может лучше, может хуже, оно просто ДРУГОЕ.
А если тебе ВЕЗДЕ МЕРЕЩАТСЯ ПРОВОКАЦИИ, обратись .... Ты должен быть в курсе куда.
Возможно ты там частый гость.
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30k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ну, раз тут есть чуть-чуть политики, то и я добавлю, но тоже с юмором.
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12k
Nikita 3 часа назад
Говорят, что на фото есть ещё трое людей и попугай. Искал час - не нашёл... Врут.
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10k
Karelian 3 часа назад
51 - вспомнился анекдот про ежиков: встаньте в круг!
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Комментарий удален. Причина: флуд
6k
211k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
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39k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
Ну вот ведь...уже тогда был крутой дизайн для легкового авто, спорт-седана или купэ, че ВАЗ не мог взять на вооружение?))
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36k
Лесли 🥰 4 часа назад
Долбо*е*бы никогда не переведутся!)))
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66k
Максим 4 часа назад
Комментарий к фото
Какое произношение.. Японском просто нет буквы Л.. русский Алеша там будет Ареша
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39k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
гитары хоть успел вывезти?)
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39k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
а я б сказал - скорее всего это произошло с ним потому что он не возвращал долг... смекаешь?))
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