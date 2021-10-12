Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии

Мы собрали лучшие книги по теме, вы поймёте, от чего зависит настроение, как работают психические заболевания и почему так сложно полюбить себя и оставить прошлое в прошлом. Выбирайте свой раздел:

Когда нужно разобраться в себе

Прежде всего к психологам обращаются, чтобы разобраться с какими-то внутренними проблемами и ограничениями, но первый шаг можно сделать и без них. Собрали 5 книг, в которых врачи и исследователи учат понимать и любить себя как самого близкого человека.