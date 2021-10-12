Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии

Психология — наука изучающая особенности человеческой психики: наши привычки, настроения, характер, причины поступков и в целом то, как работает наш мозг.
Мы собрали лучшие книги по теме, вы поймёте, от чего зависит настроение, как работают психические заболевания и почему так сложно полюбить себя и оставить прошлое в прошлом. Выбирайте свой раздел:
Когда нужно разобраться в себе
Прежде всего к психологам обращаются, чтобы разобраться с какими-то внутренними проблемами и ограничениями, но первый шаг можно сделать и без них. Собрали 5 книг, в которых врачи и исследователи учат понимать и любить себя как самого близкого человека.
Когда нужно стать свободнее
Нас ограничивают страхи, тревожность, неуверенность в себе и чужое влияние — всё это можно побороть. Ниже книги, которые рассказывают как.
Когда хочется понять людей вокруг
Большинство конфликтов происходит из-за недостатка коммуникации: мы не понимаем причин поступков других людей. Три книги в подборке помогут вам относиться к окружающим терпимее и избегать взрывоопасных ситуаций.
Когда нужно взять эмоции под контроль
Иногда мы не понимаем, почему действия человека так ранят нас, что мы испытываем, когда слышим о чьих-то победах, и откуда берутся слёзы в глазах на очередной душещипательной сцене в кино. Чтобы разобраться в этом, нужно всего лишь услышать свои чувства.
Когда прошлое не отпускает
Детские травмы, воспоминания, впечатления — обычная часть нашей жизни. Но кто-то проходит через них и движется дальше, а кто-то продолжает жить с мучительным грузом. Почему так происходит и как оставить прошлое в прошлом?
Когда психика даёт сбой
Иногда бывает, что мозг работает не так, как должен. Появляются психические расстройства и заболевания: БАР, шизофрения, депрессия, панические атаки и тревожные состояния. Со всем этим человеку нужно как-то жить, а окружающим людям — понимать его. Вот книги, которые в этом помогут.
Наука о нашей психике
Увлекательнее, чем самокопание, может быть только исследование научных экспериментов и психологических феноменов. В подборке уникальные труды по логотерапии, секреты Стэнфордского тюремного эксперимента и заметки нейробиолога, которая изменила свою жизнь, взломав мозг.
Гендерная психология
Мы не поддерживаем разделение психических проблем на женские и мужские, но у нас есть книги, написанные специально для первых и для вторых. Что беспокоит женщин и как справиться с накатывающей тревогой? Почему мужчины становятся инфантильными и как им снова стать обаятельными и интересными? При этом читать книги, конечно, нужно и мужчинам, и женщинам: советы универсальны для всех.
Источник:
- 5 книг о роботах, которые стоит прочитать
- 20 книг о чернобыльской трагедии
- Книги о викингах, про викингов и Скандинавию
- Выбор детей: 28 книг о феях
- 10 увлекательных рыцарских романов, которые понравятся даже взрослым
Понравилось10