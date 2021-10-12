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Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии

Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии (29 фото)

Автор:
12 октября 2021 09:58
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книга   книги   книги по психологии   психология   фото   что почитать   
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Психология — наука изучающая особенности человеческой психики: наши привычки, настроения, характер, причины поступков и в целом то, как работает наш мозг.

Мы собрали лучшие книги по теме, вы поймёте, от чего зависит настроение, как работают психические заболевания и почему так сложно полюбить себя и оставить прошлое в прошлом. Выбирайте свой раздел:


Когда нужно разобраться в себе

Прежде всего к психологам обращаются, чтобы разобраться с какими-то внутренними проблемами и ограничениями, но первый шаг можно сделать и без них. Собрали 5 книг, в которых врачи и исследователи учат понимать и любить себя как самого близкого человека.

 

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Когда нужно стать свободнее

Нас ограничивают страхи, тревожность, неуверенность в себе и чужое влияние — всё это можно побороть. Ниже  книги, которые рассказывают как.

 

 

 

 

 

Когда хочется понять людей вокруг

Большинство конфликтов происходит из-за недостатка коммуникации: мы не понимаем причин поступков других людей. Три книги в подборке помогут вам относиться к окружающим терпимее и избегать взрывоопасных ситуаций.

 

 

 

Когда нужно взять эмоции под контроль

Иногда мы не понимаем, почему действия человека так ранят нас, что мы испытываем, когда слышим о чьих-то победах, и откуда берутся слёзы в глазах на очередной душещипательной сцене в кино. Чтобы разобраться в этом, нужно всего лишь услышать свои чувства.

 

 

 

Когда прошлое не отпускает

Детские травмы, воспоминания, впечатления — обычная часть нашей жизни. Но кто-то проходит через них и движется дальше, а кто-то продолжает жить с мучительным грузом. Почему так происходит и как оставить прошлое в прошлом?

 

 

Когда психика даёт сбой

Иногда бывает, что мозг работает не так, как должен. Появляются психические расстройства и заболевания: БАР, шизофрения, депрессия, панические атаки и тревожные состояния. Со всем этим человеку нужно как-то жить, а окружающим людям — понимать его. Вот книги, которые в этом помогут.

 

 

 

Наука о нашей психике

Увлекательнее, чем самокопание, может быть только исследование научных экспериментов и психологических феноменов. В подборке уникальные труды по логотерапии, секреты Стэнфордского тюремного эксперимента и заметки нейробиолога, которая изменила свою жизнь, взломав мозг.

 

 

 

 

Гендерная психология

Мы не поддерживаем разделение психических проблем на женские и мужские, но у нас есть книги, написанные специально для первых и для вторых. Что беспокоит женщин и как справиться с накатывающей тревогой? Почему мужчины становятся инфантильными и как им снова стать обаятельными и интересными? При этом читать книги, конечно, нужно и мужчинам, и женщинам: советы универсальны для всех.

 

 

 

 

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Метки: книга   книги   книги по психологии   психология   фото   что почитать   
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SerGProS Час назад
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Vasiliy 50 минут назад
А после прочтения всех этих книжек потребуется еще одна:
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