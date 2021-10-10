20 книг о чернобыльской трагедии

На сегодняшний день существует много книг и литературы о Чернобыле, Припяти и аварии на ЧАЭС. Писатели не остались в стороне, создавая художественные романы, научно-популярные работы о самой крупной техногенной катастрофе за всю историю человечества.
Виктор Акатов «Точка невозврата. Записки ликвидатора."
Это по сути записки человека, прошедшего через одну из величайших трагедий в истории человечества - Чернобыльскую ядерную катастрофу. Всего лишь один год из жизни Петра Русенко и вместе с тем вся его жизнь, переплетенная с судьбой страны и народа. Все события, описанные в романе, действительно имели место, героями являются реальные лица, автор записок изменил только девять имен.
Светлана Алексиевич «Чеpнобыльская молитва: хpоника будущего» В книге перед нами предстают истории реально существующих людей, разбавленные жгучей слезой воспоминаний. Рассказы тех, кто прошел через весь ужас катастрофы: эвакуацию, болезнь, потерю близких… Каждый житель Чернобыля был привязан к тому событию, и книга отражает не придуманные сюжеты, а реальные события в жизни реальных людей.
Юлия Вознесенская «Звезда Чернобыль»
Пронзительный роман рассказывает о судьбе трех сестер, чьи жизни перечеркнула Чернобыльская катастрофа, о любви, которая побеждает страх, смерть и дает надежду на будущее. Написанный в лучших традициях реалистической русской литературы, роман включает в себя документальный материал, взятый автором из советских газет, сообщений по радио и телевизионных передач, поэтому ценен не только как художественное произведение, но и как историческое свидетельство.
Василь Гигевич, Олег Чернов. «Стали воды горькими. Хроника чернобыльской беды»
В настоящей книге-хронике авторы возвращаются к трагическим событиям апреля 1986 года, чтобы снова осмыслить ее последствия в самых разных аспектах — экономическом, психологическом, техническом, медицинском, социальном. В книге обобщен материал, собранный авторами сначала катастрофы по апрель 1990 года. Рассказывается о том, что пришлось пережить простым людям, насколько иногда нелепые слухи распространяли люди просто, потому что от них скрывали правду. Так же присутствует информация, говорящая об источниках радиации, действии радиации на организм человека и о ядерной энергетике в целом.
Владимир Губарев «Страсти по Чернобылю»
Писатель и журналист Владимир Губарев был свидетелем и участником аварии на Чернобыльской АЭС. В книге собраны официальные документы, интервью непосредственных участников ликвидации последствий аварии и их воспоминания о жизни после трагедии. "Этот день в истории нашей цивилизации стал переломным. Он не только изменил судьбы многих людей, но и заставил Историю идти новым путем. 26 апреля 1986 года гигантское радиоактивное облако накрыло не только нашу страну, Европу, Азию и Америку, но и прошлое, настоящее и будущее человечества. Страсти по Чернобылю продолжаются уже четверть века. Они не оставляют всех, кто имеет отношение к случившемуся».
Анатолий Дятлов. «Чернобыль. Как это было»
Книга, написанная бывшим заместителем главного инженера ЧАЭС по эксплуатации А.С.Дятловым, - один из главных источников информации по теме. По приговору Верховного Суда СССР признан одним из виновников аварии и осужден на 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Отбывал срок в поселке Крюково Полтавской области, был досрочно освобожден по болезни, но лучевая болезнь быстро прогрессировала и в 1995 году А.С. Дятлова не стало. Мнение непосредственного участника событий на Чернобыльской станции, изложенное в книге, пояснит пусть и субъективные, но ответы профессионала на многие вопросы - в чем кроются причины аварии и кто виноват в ее происшествии?
Александр Купный. «Чернобыль. Живы, пока нас помнят»
Это книга воспоминаний. Люди, прошедшие Чернобыль, сами расскажут о своей работе, которую мы считаем героической. 12 рассказов о ликвидации последствий аварии, о жизни и работе в запредельных условиях. В разное время и в разной степени они соприкоснулись с Чернобыльской катастрофой и с объектом «Укрытие». Это руководители, ученые, первые исследователи разрушенного блока – «сталкеры».
Леонид Левонович «Ветер с горечью полыни»
Опираясь на документальную основу, повести рассказывают о том, как авария повлияла на судьбы простых людей.
Григорий Медведев «Ядерный загар»
В книгу писателя Григория Медведева вошли три повести: «Ядерный загар», «Энергоблок» и «Чернобыльская тетрадь». Документальные повести-расследования, ставшие бесстрашно-правдивой исповедью. Автор рассказывает о событиях первых часов и дней катастрофы на Чернобыльской АЭС. Писатель и публицист, специалист - атомщик, работавший одно время на Чернобыльской АЭС, лично знакомый со всеми основными участниками событий. Сразу после аварии был командирован в Чернобыль и имел возможность по свежим следам многое узнать и увидеть собственными глазами. Автор показывает поведение и роль многочисленных участников драмы, живых, реальных людей, с их недостатками и достоинствами, сомнениями и слабостями, заблуждениями и героизмом.
Сергей Мирный «Ликвидаторы. Чернобыльская комедия»
Мирное утро 27 апреля 1986 года. Жители городка Припять готовятся к первомайским праздникам, но в это время в город втягиваются колонны автобусов. Начинается всеобщая эвакуация Чернобыльской Зоны… Он – вчерашний выпускник химфака, а теперь офицер радиационной разведки. Она – местная жительница, первая красавица, вынужденная состричь наголо свои роскошные волосы. Но любовь, вспыхнувшая между ними, оказалась сильнее взрыва на четвертом энергоблоке…
Михаил Одинец «Чернобыль. Дни испытаний»
В основу книги положены очерки и репортажи корреспондента «Правды» с места событий — Чернобыльской АЭС. В них рассказывается о мужестве и героизме тех, кто принял на себя жар пламени и смертоносное дыхание реактора. При этом уделяется особое внимание пожарникам, работникам органов внутренних дел и других правоохранительных органов. Интервью с видными учеными освещают некоторые важные вопросы отношений человека с мирным атомом и отдаленных последствий аварии. Представлена подробная хроника памятных событий, реакция на них международной общественности.
Евгений Орел «Черно-белый Чернобыль»
На момент аварии на Чернобыльской АЭС Евгений жил в г. Припять и работал в городском финансовом отделе. «Чёрно-белый Чернобыль» написан на основе авторских впечатлений и находится на стыке документальной повести и публицистики, представляя собой отчасти срез общества середины 80-х годов прошлого столетия. Техническая сторона катастрофы в работе почти не затронута. Снабдив название повести скромным подзаголовком «Записки обывателя», автор фокусируется на психологических аспектах периода после аварии. Здесь и порядочность, и нечестность, и трагедия, и любовь, потому что такова она жизнь в её сложности и многообразии.
Любовь Сирота. «Припятский синдром»
Эта книга ждала своего часа 15 лет. Все началось со сценария художественного фильма «Как спасти тебя, сын?», по которому в начале девяностых планировались съемки двухсерийного фильма. Кино не удалось снять в связи с кризисом в стране, однако сценарий остался и позднее трансформировался в автобиографическую киноповесть о событиях в Припяти 26-27 апреля 1986 года, об эвакуации, о судьбах близких и друзей автора - припятчанки Любови Сироты. Город просыпался солнечным утром, еще не зная, что через несколько дней эти зеленые улицы станут зоной смерти. Ирину эвакуировали из Припяти, и вскоре невидимая смерть начала забирать друзей, знакомых. Она испытала человеческую «зону отчуждения»: равнодушие чиновников, цинизм официальной медицины...
Борис Сопельняк «Чернобыльский разлом»
Этих людей редко кто знает в лицо. Но о них вспоминают всегда, едва где-нибудь случается страшная беда — пожар. И неважно, горит ли это жилой дом, заводской цех, атомная станция или бескрайняя тайга. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался энергоблок и начался сильный пожар. Об этой трагедии написано очень много, но только не о людях, первыми принявших на себя удар стихии. О том, что сумели сделать эти безвестные герои, рассказывает повесть «Чернобыльский разлом».
Михаэль Фишкин «Третий ангел вострубил…»
В этой книге - правдивая история об отношениях и поведении людей в экстремальных условиях ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС весной и летом 1986 года, рассказанная участником событий.
Иван Шамякин «Злая звезда»
О том, как чернобыльская трагедия повлияла на жизнь простых людей. Действие в романе происходит в одном из районов Гомельской области. В центре – образ председателя райисполкома Владимира Пыльченко, на плечи которого ложится тяжесть ликвидации последствий аварии и судьба его семьи: младший сын Глеб – инженер атомной станции, старший Борис, офицер-летчик, дважды побывав в Афганистане, гибнет. Не выдерживает материнское сердце…Очень символично начинается роман со сцены подготовки свадьбы и самого торжества, но к сожалению счастье молодожёнов было очень недолгим. Жених, который работал инженером на ЧАЭС, срывается со второго дня празднования свадьбы, когда узнаёт, что на станции что-то произошло. Судьба всех героев романа сложится не лучшим образом, но самые главные испытания предстоит вынести новоиспечённым молодожёном.
Юрий Щербак «Чернобыль. Документальное повествование»
Документальное повествование «Чернобыль» задумано автором как художественное исследование причин аварии на Чернобыльской АЭС. В книге звучат голоса крестьян и академиков, оперативного персонала АЭС и пожарных, военных специалистов и священников. По рассказам очевидцев впервые реконструирована картина развития аварии, в повествовании использованы многочисленные неизвестные публикации западной прессы по поводу чернобыльских событий. Он первый начал говорить правду. Впервые именно у него упоминание о страшной трагедии во время строительства саркофага: разбился вертолет. «Жуть…вертолет “сложился”, рассыпался. Он просто зацепился за тросы крана. Погибли ЛЮДИ». Есть книги, которым веришь. Содрогаешься от ужаса, но читаешь и не можешь оторваться. Людские судьбы проплывают перед твоими глазами. И вроде люди уже совсем не чужие, а близкие, родные. И нет места обычному, ставшему повседневным равнодушию.
Алла Ярошинская «Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания»
За предыдущую книгу-расследование «Чернобыль. Совершенно секретно» Алла Ярошинская удостоена в 1992 году «альтернативной Нобелевской премии». В новой книге Алла публикует многие прежде тайные чернобыльские материалы: документы Политбюро ЦК КПСС, шокирующую своей циничностью переписку медицинских и партийных чиновников, документы «чернобыльского сопротивления» властям, результаты исследований независимых ученых. В той или иной степени от ядерной катастрофы уже пострадали девять миллионов человек в Белоруссии, Украине и России. Но число это далеко не окончательно - Чернобыль продолжает угрожать каждому из нас.
Г. Медведев: «Иду вдоль могил, подолгу останавливаясь возле каждой. Кладу к надгробиям цветы. Пожарники и шесть атомных операторов скончались в страшных муках в период с 11 по 17 мая 1986 года. Они получили наибольшие дозы облучения, больше всех приняли радионуклидов внутрь, тела их были сильно радиоактивны, и, как я уже писал, были они похоронены в запаянных цинковых гробах. Так требовала санэпидстанция, и я думал об этом с горечью, ибо земле помешали сделать её последнюю работу – превратить тела умерших в прах. Проклятый ядерный век! Даже здесь, в извечном человеческом исходе, нарушаются тысячелетние традиции. Даже похоронить, по-людски предать земле нельзя. Вот ведь как получается… И всё же говорю им: мир праху вашему. Спите спокойно. Ваша смерть всколыхнула людей, они хоть на вершок отошли от спячки, от слепой и серой исполнительности… Склоним головы перед ними – мучениками и героями Чернобыля. Так в чём же он, главный урок Чернобыля? Самый главный – это ощущение зыбкости человеческой жизни, её уязвимости. Всемогущество и бессилие человека продемонстрировал Чернобыль. И предостерёг: не упивайся своим всемогуществом, человек, не шути с ним. Ибо ты причина, но ты и следствие. В конечном счёте это мучает больше всего: те рассечённые радиацией нити хромосом, убитые или изуродованные гены, они уже ушли в будущее. Ушли, ушли…»
Источник:
- Книги Гарри Поттер по порядку
- Выбор детей: 28 книг о феях
- Книги о викингах, про викингов и Скандинавию
- 5 книг о роботах, которые стоит прочитать
- Девять интересных книг про экологию
Понравилось13
Митенков А.Ф. "Четверть века. Воспоминания о группе радиационной разведки"
Алексиевич со своей "Молитвой" может пойти в подвал МСЧ-126 и там переночевать.