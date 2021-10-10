20 книг о чернобыльской трагедии

Г. Медведев: «Иду вдоль могил, подолгу останавливаясь возле каждой. Кладу к надгробиям цветы. Пожарники и шесть атомных операторов скончались в страшных муках в период с 11 по 17 мая 1986 года. Они получили наибольшие дозы облучения, больше всех приняли радионуклидов внутрь, тела их были сильно радиоактивны, и, как я уже писал, были они похоронены в запаянных цинковых гробах. Так требовала санэпидстанция, и я думал об этом с горечью, ибо земле помешали сделать её последнюю работу – превратить тела умерших в прах. Проклятый ядерный век! Даже здесь, в извечном человеческом исходе, нарушаются тысячелетние традиции. Даже похоронить, по-людски предать земле нельзя. Вот ведь как получается… И всё же говорю им: мир праху вашему. Спите спокойно. Ваша смерть всколыхнула людей, они хоть на вершок отошли от спячки, от слепой и серой исполнительности… Склоним головы перед ними – мучениками и героями Чернобыля. Так в чём же он, главный урок Чернобыля? Самый главный – это ощущение зыбкости человеческой жизни, её уязвимости. Всемогущество и бессилие человека продемонстрировал Чернобыль. И предостерёг: не упивайся своим всемогуществом, человек, не шути с ним. Ибо ты причина, но ты и следствие. В конечном счёте это мучает больше всего: те рассечённые радиацией нити хромосом, убитые или изуродованные гены, они уже ушли в будущее. Ушли, ушли…»