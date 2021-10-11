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Наши 90-е в ретро фотографиях

Наши 90-е в ретро фотографиях (31 фото + 2 видео)

Автор:
11 октября 2021 19:05
Метки: люди   ностальгия   фото   
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Ностальгия 90-х с деятелями искусств и политиками

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Метки: люди   ностальгия   фото   
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8  комментариев
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5k
Ruk 7 часов назад
за исключением нескольких лиц - шелупонь, мажоры из 90. и никакой ностальгии по этим рожам нет
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996
qwer 15 минут назад
Салтыкова клёвая)
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147
Rom 4 часа назад
уже в 94 ом Киркоров придурок, Пугачиха бабка
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34
D T 6 часов назад
люблю 90е (детство) спасибо за подборку 99% фоток не видел.где вы их берете?(просто хочетса еще) выставляйте еще.
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6k
mH 6 часов назад
А мне нравились 90-е - девки, друзья, попойки.
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2k
Буратино 6 часов назад
прикольная все же Жанка была
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9k
Cornho 7 часов назад
А 5-ю что ж не подписали? Сергей Супонев на фото.
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9k
kaboza 7 часов назад
Ниче так, припив 150, вспомнил молодость)
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