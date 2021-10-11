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Картинки под настроение

Картинки под настроение (60 фото + 3 видео)

Автор:
11 октября 2021 13:52
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
6244
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3
Картинки и другое на позитиве, улыбаемся господа, улыбаемся!

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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16  комментариев
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787
Леонид 7 часов назад
А ничего что это бык или корова на картинке ?

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1k
Шпиц 3 часа назад
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1k
Eugene 5 часов назад
На 57ой лэйбочку с рукава не срезал.
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9k
kaboza 6 часов назад
Норм подбока, про Кимбербача доставил, и про двараза ничего не будет..а про монолог с котэ это жиза.
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9k
kaboza 6 часов назад
Когда я ем, Я Эминем
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12k
Михалыч 7 часов назад
- Жанится табе, барин, надобно!

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6k
Евгений 7 часов назад


Толуол из клея "Момент", убрали уж лет 30 назад, а шутки всё не прекращаются. Забудьте уже. "Момент", это просто клей, причём не самый лучший.
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