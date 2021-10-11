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Картинки и другое на позитиве, улыбаемся господа, улыбаемся!
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Самое безумное "Почему?" Моменты в истории спорта
Авторский пост
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Толуол из клея "Момент", убрали уж лет 30 назад, а шутки всё не прекращаются. Забудьте уже. "Момент", это просто клей, причём не самый лучший.