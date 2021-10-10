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Подборка фотографий с интересными и знакомыми моментами из советского прошлого.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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