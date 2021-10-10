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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР (25 фото)

Автор:
10 октября 2021 21:27
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
204
25
Подборка фотографий с интересными и знакомыми моментами из советского прошлого.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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36k
Франц Лефорт Час назад
В мое время ПЕДСОВЕТ было страшнее, чем родителей к директору!
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Sandmännchen (DDR) 36 минут назад
Это все мое, pодное!
Это Родина моя!
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