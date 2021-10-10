Красоты Неба и Земли

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Ну просто очень красивые фотографии...
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Глория и Брокенский призрак. Глория - радуга, возникающая в противоположном Солнцу направлении на облаках или тумане. А Брокенский призрак - тень от объекта-наблюдателя.
8.
Что за яркая «звезда» сияет над южным горизонтом вечером и ночью?! Это Юпитер — пятая планета от Солнца и четвертый по яркости объект после Солнца, Луны и Венеры (Марс во время Великих противостояний может соревноваться по яркости с Юпитером!). Он св
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Галактика M74. Галактика повёрнута к нам «лицом», что позволяет астрономам лучше изучить спиральную структуру рукавов.
20.
Изoбpaжeниe, пoкaзывaющee Зeмлю бeз вoды. Рeльeф пoказан уcилeнным для нaглядноcти. Нa caмом дeлe макcимальный пepeпад зeмных высот составляeт чуть мeньшe 20 км, чтo paвнocильнo перепaду в 1,57 мм на шаpе диаметpом в 1 метp.
Авторский пост
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Метки: без фотошопа космос красота
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