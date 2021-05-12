Снимки Земли, сделанные астронавтами миссий "Аполлон" в 60-х годах

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Большинство из нас привыкло к восходам солнца, однако очень немногие люди когда-либо имели возможность наблюдать "восход Земли". В 1960-х годах астронавты, отправленные на Луну, обнаружили, что впервые в жизни могут оглянуться и увидеть свою родную планету.
Билл Андерс из миссии "Аполлон-8" сделал первые снимки восхода Земли, видимые с лунной орбиты.
Позже он сказал: "Мы прошли весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самое главное, что мы открыли Землю". Теперь новое поколение может заново открыть для себя Землю благодаря потрясающим изображениям Андерса и других астронавтов. "Earth Restored" ("Восстановленная Земля") - это серия изображений НАСА, тщательно восстановленных в цифровом виде Тоби Ордом, философом и старшим научным сотрудником Оксфордского университета.
Позже он сказал: "Мы прошли весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самое главное, что мы открыли Землю". Теперь новое поколение может заново открыть для себя Землю благодаря потрясающим изображениям Андерса и других астронавтов. "Earth Restored" ("Восстановленная Земля") - это серия изображений НАСА, тщательно восстановленных в цифровом виде Тоби Ордом, философом и старшим научным сотрудником Оксфордского университета.
Тоби Орд решил восстановить изображения Земли из кадров НАСА, сделанных астронавтами во время миссий "Аполлон" в 1960-х и 1970-х годах
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Когда были сделаны эти снимки, они поразили мир красотой и хрупкостью нашей планеты по сравнению с необъятностью космоса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. реальное фото ниже
2. Черепаха питается космической мошкарой, которую ловит пока летит в безвоздушном пространстве.
3. Ну и последнее. Я не люблю клише с "жертвой ЕГЭ", но Вы нарвались. Какие диски? Солнце и Луна шарообразные и крутятся вокруг тверди Земли, что происходит из-за гравитации Черепахи.