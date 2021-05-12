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Снимки Земли, сделанные астронавтами миссий "Аполлон" в 60-х годах

Снимки Земли, сделанные астронавтами миссий "Аполлон" в 60-х годах (17 фото)

Автор:
12 мая 2021 15:00
Сообщество : Космос
Метки: Земля   космос   красота   миссия Апполон   планета   фото земли   фото из космоса   
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Большинство из нас привыкло к восходам солнца, однако очень немногие люди когда-либо имели возможность наблюдать "восход Земли". В 1960-х годах астронавты, отправленные на Луну, обнаружили, что впервые в жизни могут оглянуться и увидеть свою родную планету.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Земля   космос   красота   миссия Апполон   планета   фото земли   фото из космоса   
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5  комментариев
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
Творческий кризис? Закончились темы для постов? Мало просмотров и комментов?
Выпускай лунных
астронавтов!
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2k
Максим 2 часа назад
1. Американцев на Луне не было!!!111!
2. реальное фото ниже

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