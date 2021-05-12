Снимки Земли, сделанные астронавтами миссий "Аполлон" в 60-х годах

Билл Андерс из миссии "Аполлон-8" сделал первые снимки восхода Земли, видимые с лунной орбиты.



Позже он сказал: "Мы прошли весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самое главное, что мы открыли Землю". Теперь новое поколение может заново открыть для себя Землю благодаря потрясающим изображениям Андерса и других астронавтов. "Earth Restored" ("Восстановленная Земля") - ​​это серия изображений НАСА, тщательно восстановленных в цифровом виде Тоби Ордом, философом и старшим научным сотрудником Оксфордского университета.