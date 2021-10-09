Подводные лодки О.Б. ГЕРНА

Носовой отсек, который ограничивали обе сферические переборки, являлся шлюзовой камерой объемом 3 кубических метра. В ее нижней части размещалась балластная цистерна (1,6 т), внутри которой располагался клюз подводного якоря, а также тросовый привод его лебедки. Средний отсек объемом 11 кубических метров, в котором располагался центральный пост управления, ограничивался второй сферической и плоской поперечной переборкой. Здесь располагались две ручные помпы, лебедки подводного якоря и кингстонов, ноктоуз магнитного компаса, штурвал вертикального руля и уравнительная цистерна. Башня - поплавок с установленной откидной крышкой задвигалась или выдвигалась при помощи винтового механизма. Башня могла быть поднята на 0,5 м выше верхней кромки корпуса. Это позволяло увеличивать или уменьшать объем подводной лодки и менять глубину ее погружения. Башню использовали как входной люк, для наблюдения за горизонтом и вентиляции. В трюме среднего отсека находилась цистерна с известью, три кислородных баллона и вентилятор, которые входили в систему регенерации воздуха.



В кормовом отсеке объемом 11 кубических метров размещался паровой котел с герметизированной топкой (мощность 6 л.с., 120 об/мин.), баллеры горизонтального и вертикального рулей, гребной вал, компрессор и вдувной вентилятор с приводами от гребного вала. Здесь же располагался ящик для дров, древесного угля или брикетов спец. топлива, а также баллон со сжатым воздухом и бачок для скипидара. Один из вариантов проекта предусматривал установку винта регулируемого шага вместо обычного двухлопастного.



В основе энергетической установки, которая была сконструирована из расчета использования пневматического двигателя или паровой машины, стояла двухцилиндровая комбинированная машина. В надводном положении силовой агрегат работал как паровая машина, горение древесного угля или дров в топке котла поддерживалось кислородом из атмосферного воздуха, а газы и отработавший пар уходили в атмосферу. При погружении в герметизированной топке сжигали обогащенные кислородом брикеты или скипидар, который подавался через форсунку одновременно с кислородом (вероятно в этом случае осуществлялся поддув топки при помощи вентилятора). Пар и отработавшие газы отводили за борт. Кроме того, в подводном положении предусматривалась непосредственная подача сжатого воздуха к золотникам машины. В этом случае она становилась пневматическим двигателем. По расчетам Герна запаса топлива хватало на 5 часов хода в подводном положении, а сжатого воздуха – на милю. Судовые системы включали осушительный и вентиляционный трубопроводы, воздухопровод и трубопровод для подачи кислорода.



Постройка подводной лодки была закончена в 1867 году. Испытания проходили в течение 9 лет в Итальянском пруду Кронштадтского порта. За это время Герн внес большое количество усовершенствований.



Например, форсунка Шпаковского была заменена более эффективной, изменилось рулевое устройство. Герн сам сконструировал, а также построил на Петербуржском заводе Берда большую (длина 7 метров, диаметр 1 метр, масса 5 тонн) и весьма тихоходную торпеду. Кроме этого, конструктор подал идею крепления торпеды снаружи, под корпусом подводной лодки.



В результате усовершенствований к середине 70-х подводная лодка № 4 хорошо управлялась на испытаниях, но в подводном положении мог использоваться только пневматический двигатель - не удалось надежно герметизировать топку. В связи с этим во время погружения, при котором концы вентиляционных труб скрывались под водой, газы попадали в отсеки. Между тем в Военно-инженерном ведомстве, не получив практических результатов от исследований и опытов Герна, начали терять интерес к подводным лодкам. В 1876 году ведомство дало указание прекратить работы на основании того, что "... из результатов опытов, которые производились на протяжении многих лет, подводное плавание весьма затруднительно, и даже в случае разрешения вопроса относительно устройства сложных механизмов это плавание всегда сопряжено с большой опасностью для жизни людей и зависит от многих случайностей".



На прекращение испытаний также повлияла и смерть П.П. Крузенштерна, который являлся энтузиастом подводного плавания и на протяжении 20 лет командовал лодками Герна. Лишившись такого помощника и потеряв поддержку со стороны генерал-лейтенанта Э.И. Тотлебена, управлявшего Военно-инженерным ведомством, Оттомар Борисович Герн, сам ставший к тому времени генералом, перестал заниматься подводными лодками. Первую – деревянную – подлодку разобрали в Ревеле, из второй безуспешно пытались сделать водолазный колокол, а последние две лодки находились на стенке Кронштадтского порта, однако и они в итоге были разобраны.



Подведя итоги работ О.Б. Герна в области подводного судостроения, нужно подчеркнуть следующее: Герн первым в мире сконструировал и построил подводное судно веретенообразной формы, использовал сферические поперечные переборки, которые разделяли корпус судна на водонепроницаемые отсеки, первым в истории российского подводного судостроения установил на подлодку гребной винт в качестве движителя, сконструировал винт имеющий поворотные лопасти, впервые применил для движения подводной лодки пневматическую энергетическую установку работающую по комбинированному циклу, впервые в отечественном подводном судостроении пытался внедрить комплексную регенерацию воздуха. Кроме того, Герн спроектировал и построил торпеду. На его подводной лодке № 2 впервые был установлен магнитный компас со специальным дефлектором.



Все вышесказанное дает основание причислить Оттомара Борисовича Герна к плеяде выдающихся деятелей отечественного подводного судостроения XIX века, как С.К. Джевецкий, О.С. Костович, И.Ф. Александровский и К.А.Шильдер.