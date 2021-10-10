35 GPS-рисунков на картах, сделанных людьми ради забавы

512
36
Strava - сервис для отслеживания активности спортсменов с помощью мобильных устройств. Велосипедист Гари Кордери собирает и хранит изображения, полученные с помощью этого сервиса. И если сначала он развлекался в одиночку, то теперь включает в свою коллекцию и GPS-рисунки, сделанные другими спортсменами! Его коллекция Strava-арта - самая большая в мире.
Все эти рисунки сделаны во время ходьбы, бега, езды на велосипеде, вождения автомобиля и т.п. Люди развлекаются как могут!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- GPS-трекеры с AliExpress, которые неожиданно стали законными
- Художница нарисовала уникальный "дневник карантина" на стене
- Посетители галереи получили шанс прыгнуть Трампу на лицо
- Необычный арт-проект: камни, которые многое повидали
- Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой
20
Понравилось20
Новости партнёров