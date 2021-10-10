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35 GPS-рисунков на картах, сделанных людьми ради забавы

35 GPS-рисунков на картах, сделанных людьми ради забавы (36 фото)

Автор:
10 октября 2021 09:00
Сообщество : Картинка дня
Метки: GPS   Strava   gps-трекер   Рисунки GPS   арт-проекты   забавно   картинка дня   
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Strava - сервис для отслеживания активности спортсменов с помощью мобильных устройств. Велосипедист Гари Кордери собирает и хранит изображения, полученные с помощью этого сервиса. И если сначала он развлекался в одиночку, то теперь включает в свою коллекцию и GPS-рисунки, сделанные другими спортсменами! Его коллекция Strava-арта - самая большая в мире.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: GPS   Strava   gps-трекер   Рисунки GPS   арт-проекты   забавно   картинка дня   
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Konstantin Час назад
Неужели по дороге не одной психбольницы не было
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Dorell 21 минуту назад
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Дмитрий Эквадор Лоха 44 минуты назад
Курс контейнеровоза Ever given перед тем, как загородил суэцкий канал)))
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