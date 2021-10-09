FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 279 постов • 263 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Новое > Сообщество Лига книголюбов 
10 книг жанра трагедия, которые прочитать должен каждый

10 книг жанра трагедия, которые прочитать должен каждый (11 фото)

Автор:
09 октября 2021 09:16
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книга   книги   подборка   трагедия   фото   что почитать   
106
11

Трагедия – это литературный жанр, в котором главные герои обладают сильным характером, силой воли, противостоят обществу, различным устоям, перед ними встает сложный выбор, а в конце сюжет приближает их к трагичному финалу. Зачастую развязкой произведений в жанре трагедия является гибель главного персонажа.

Наиболее знаменитыми книгами в данном жанре являются:

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

×

В данном романе можно наблюдать, как меняется главный герой: вначале – это чистый, добрый и наивный юноша, который затем превращается в циничного, злого и лицемерного человека. Автор показывает резкий контраст между внешностью и внутренним миром.


Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»

Сюжет книги рассказывает историю уродливого горбуна Квазимодо и прекрасной цыганки Эсмеральды. Квазимодо испытывает нежные безответные чувства к цыганке. Со временем для него меняется смысл жизни, и он понимает, что в мире есть много прекрасного.


Лев Толстой « Анна Каренина»

Данное произведение известно, как в России, так и за рубежом. Главная героиня, будучи замужем влюбляется в офицера. Ее терзают внутренние переживания, устои и предрассудки общества. Она осознанно делает свой выбор, который двигает ее к концу.


Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»

История о первой любви, тщеславии, человеческом коварстве и вероломстве. О том, как один человек может безвозмездно, искренней любовью любить другого, о том, как легко человек может предать своего любимого.


Эмили Бронте « Грозовой перевал»

Старая как мир история о мести. Главный герой подвергается насмешкам и унижениям в силу своего положения в обществе. Со временем он решает отомстить всем, кто причинял ему обиду и боль. Герой делает месть смыслом своей жизни и постепенно лишается всех, кого любит.


Уильям Шекспир «Гамлет»

Знаменитая пьеса Шекспира, которая до финала держит читателя в напряжении. Читатель на протяжении всей пьесы ждет торжества справедливости. Герой мучается между чувством долга и своим выбором.


Федор Достоевский «Преступление и наказание»

Всемирно известная книга, классика русской литературы. Автор показывает читателю, что за каждым преступлением неизбежно следует наказание: физическое и моральное.


Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта»

Занимает почетное место среди книг в данном жанре. Действительно трудно найти человека, который не знал бы историю Ромео и Джульетты.


Эрих Мария Ремарк « Три товарища»


Роман о любви, человеческих отношениях и дружбе.


Стивен Кинг «Зеленая миля»


Книга, которая рассказывает историю преступников, преступивших закон, их чувства. Ошибки судебной системы, и то, как может ошибаться даже правосудие.

Несмотря на заранее известный исход, произведения жанра трагедия все еще остаются актуальными и продолжают вызывать у читателей интерес. Связано это отчасти с желанием читателей увидеть и прочувствовать реальную жизнь, ведь в реальности далеко не все истории заканчиваются счастливым концом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: книга   книги   подборка   трагедия   фото   что почитать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Максим Т. 2 часа назад
Я много читаю. Но я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ОБЯЗАН.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
Алексей Попов Полчаса назад
Автору прочитать и выучить - "Идиот" :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Дмитрий К. Час назад
Книги, я так думаю, прекрасные(кроме Раскольникова ни с кем из представленных не знаком), но вот это навязывание, что кто-то вот (точнее все) обязательно должен эти книги прочитать, зачем? Каждый читает то, что ему интересно. Можно посоветовать, но вот это повелительное "должен". Да с хрена ли я кому-то должен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 2 часа назад
Никонова "Анна Каренина. Самка" прочтите. Поржете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Е-Лена 2 часа назад
Вот - "Грозовой перевал" - не читала. И не знаю, захочу ли уже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"вначале – это чистый, добрый и наивный юноша, который затем превращается в циничного, злого и лицемерного человека."-
-этот процесс называется "жизнь".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) 5 книг о роботах, которые стоит прочитать 5 книг о роботах, которые стоит прочитать Девять интересных книг про экологию Девять интересных книг про экологию 15 книг про историю современной России 15 книг про историю современной России 20 книг для подростков, которые помогут им полюбить чтение 20 книг для подростков, которые помогут им полюбить чтение Книги Гарри Поттер по порядку Книги Гарри Поттер по порядку
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

249274



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих
2
308
Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих
Новые иллюстрации от Васи Ложкина
19
74
Новые иллюстрации от Васи Ложкина
Набирающие популярность в сообществах
Симба и другие странные имена детей российских звезд
0
50
Симба и другие странные имена детей российских звезд
20 книг для подростков, которые помогут им полюбить чтение
5
2
20 книг для подростков, которые помогут им полюбить чтение
Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео)
Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#СССР#авто аварии#животные#автомир#еда#фотографии#кулинария
#Юмор#подборка#аварии#прикол#Россия#книги#ynews#кино#книга#рецепты
#интересное#дтп#картинки#люди#автомобили#сша#история#новости#избиение#кулинарные рецепты

На что жалуетесь?

Вернуться