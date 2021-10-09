10 книг жанра трагедия, которые прочитать должен каждый

Трагедия – это литературный жанр, в котором главные герои обладают сильным характером, силой воли, противостоят обществу, различным устоям, перед ними встает сложный выбор, а в конце сюжет приближает их к трагичному финалу. Зачастую развязкой произведений в жанре трагедия является гибель главного персонажа.
Наиболее знаменитыми книгами в данном жанре являются:
Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»
В данном романе можно наблюдать, как меняется главный герой: вначале – это чистый, добрый и наивный юноша, который затем превращается в циничного, злого и лицемерного человека. Автор показывает резкий контраст между внешностью и внутренним миром.
Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»
Сюжет книги рассказывает историю уродливого горбуна Квазимодо и прекрасной цыганки Эсмеральды. Квазимодо испытывает нежные безответные чувства к цыганке. Со временем для него меняется смысл жизни, и он понимает, что в мире есть много прекрасного.
Лев Толстой « Анна Каренина»
Данное произведение известно, как в России, так и за рубежом. Главная героиня, будучи замужем влюбляется в офицера. Ее терзают внутренние переживания, устои и предрассудки общества. Она осознанно делает свой выбор, который двигает ее к концу.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»
История о первой любви, тщеславии, человеческом коварстве и вероломстве. О том, как один человек может безвозмездно, искренней любовью любить другого, о том, как легко человек может предать своего любимого.
Эмили Бронте « Грозовой перевал»
Старая как мир история о мести. Главный герой подвергается насмешкам и унижениям в силу своего положения в обществе. Со временем он решает отомстить всем, кто причинял ему обиду и боль. Герой делает месть смыслом своей жизни и постепенно лишается всех, кого любит.
Уильям Шекспир «Гамлет»
Знаменитая пьеса Шекспира, которая до финала держит читателя в напряжении. Читатель на протяжении всей пьесы ждет торжества справедливости. Герой мучается между чувством долга и своим выбором.
Федор Достоевский «Преступление и наказание»
Всемирно известная книга, классика русской литературы. Автор показывает читателю, что за каждым преступлением неизбежно следует наказание: физическое и моральное.
Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта»
Занимает почетное место среди книг в данном жанре. Действительно трудно найти человека, который не знал бы историю Ромео и Джульетты.
Эрих Мария Ремарк « Три товарища»
Роман о любви, человеческих отношениях и дружбе.
Стивен Кинг «Зеленая миля»
Книга, которая рассказывает историю преступников, преступивших закон, их чувства. Ошибки судебной системы, и то, как может ошибаться даже правосудие.
Несмотря на заранее известный исход, произведения жанра трагедия все еще остаются актуальными и продолжают вызывать у читателей интерес. Связано это отчасти с желанием читателей увидеть и прочувствовать реальную жизнь, ведь в реальности далеко не все истории заканчиваются счастливым концом.
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-этот процесс называется "жизнь".