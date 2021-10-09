10 книг жанра трагедия, которые прочитать должен каждый

Книга, которая рассказывает историю преступников, преступивших закон, их чувства. Ошибки судебной системы, и то, как может ошибаться даже правосудие.

Несмотря на заранее известный исход, произведения жанра трагедия все еще остаются актуальными и продолжают вызывать у читателей интерес. Связано это отчасти с желанием читателей увидеть и прочувствовать реальную жизнь, ведь в реальности далеко не все истории заканчиваются счастливым концом.