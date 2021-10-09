Просто старые фото

18.

"Это моя заставка экрана, я часто говорю себе: "Мы справились, малыш", — написал Энтони Хопкинс в своем инстаграме.

— Забавно, но свой рыцарский титул из рук королевы я получил, лишь сыграв роль эстетствующего пожирателя человечины. А ведь до этого я переиграл кучу королей, британских шпионов и прочих позитивных персонажей.

— Лучшие из нас развиваются поздно. В школе я был идиотом.

— Когда я боюсь чего–то — я бросаю этому вызов. Жить в страхе просто глупо.

— Мне нравится моё одиночество. Я никогда никого не подпускал близко, всё финтил да увиливал. Конечно, я изображаю теплоту и дружелюбие. Но внутри меня всегда было пусто. Никакого сострадания, только небрежность — и так всю жизнь.

— Однажды я встретил священника–иезуита и спросил: "Какая самая короткая молитва в мире?" И он сказал: "Хер с ним"