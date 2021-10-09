Просто старые фото

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Чёрно-белая история на фотографиях.
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Морские форты Маунселла. Британские морские форты Маунселла, расположенные в устье Темзы, были построены во времена Второй мировой войны, однако до сих пор это место остается живой легендой.
5.
Певец Александр Вертинский добровольцем отправился санитаром на фронт во время Первой мировой войны.
7.
Корифеи психиатрии - Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг расслабляются в турецкой бане. Австрия. 1907 г.
14.
Сразу два премьер-министра Канады: Пьер Эллиот Трюдо несет подмышкой Джастина Трюдо, который в 2015-м займет этот же почетный пост.
15.
Обрушение Египетского моста. Санкт-Петербург, 20 января 1905 года по мосту проходил эскадрон гвардейской кавалерии, навстречу ему двигались 11 саней с возницами. В этот момент мост рухнул на лёд Фонтанки. Обошлось без человеческих жертв; погибли три
16.
Бронепоезд следует из Енисейской губернии в Иркутск. Захваченный бело-чехами бронепоезд "Орлик".
17.
Тимоти Нельсон и на тот момент безработный угнал танк М60 Patton в центре Сан Диего. В итоге был застрелен полицией. 17 мая 1996 год.
18.
"Это моя заставка экрана, я часто говорю себе: "Мы справились, малыш", — написал Энтони Хопкинс в своем инстаграме.
— Забавно, но свой рыцарский титул из рук королевы я получил, лишь сыграв роль эстетствующего пожирателя человечины. А ведь до этого я переиграл кучу королей, британских шпионов и прочих позитивных персонажей.
— Лучшие из нас развиваются поздно. В школе я был идиотом.
— Когда я боюсь чего–то — я бросаю этому вызов. Жить в страхе просто глупо.
— Мне нравится моё одиночество. Я никогда никого не подпускал близко, всё финтил да увиливал. Конечно, я изображаю теплоту и дружелюбие. Но внутри меня всегда было пусто. Никакого сострадания, только небрежность — и так всю жизнь.
— Однажды я встретил священника–иезуита и спросил: "Какая самая короткая молитва в мире?" И он сказал: "Хер с ним"
— Забавно, но свой рыцарский титул из рук королевы я получил, лишь сыграв роль эстетствующего пожирателя человечины. А ведь до этого я переиграл кучу королей, британских шпионов и прочих позитивных персонажей.
— Лучшие из нас развиваются поздно. В школе я был идиотом.
— Когда я боюсь чего–то — я бросаю этому вызов. Жить в страхе просто глупо.
— Мне нравится моё одиночество. Я никогда никого не подпускал близко, всё финтил да увиливал. Конечно, я изображаю теплоту и дружелюбие. Но внутри меня всегда было пусто. Никакого сострадания, только небрежность — и так всю жизнь.
— Однажды я встретил священника–иезуита и спросил: "Какая самая короткая молитва в мире?" И он сказал: "Хер с ним"
20.
20.09.1959 В Голливуде Хрущеву показали канкан, который ему не понравился «У нас в СССР привыкли любоваться лицами актеров, а не задами».
22.
20.09.1946 картиной Юлия Райзмана «Берлин» открылся 1-й Каннский кинофестиваль. Открытие должно было состояться в 1939-м, но тогда помешала начавшаяся Вторая мировая война.
24.
Президент Индонезии Сукарно и Н.С.Хрущев на выставке местных промыслов. остров Бали. Индонезия. 1960г.
26.
В 1930-х годах компания LAC Davoran создала уникальные очки, смоделированные автогонщиком Пэдди Нейсмитом. Над очками сверху крепился вентилятор. Когда скорость ветра достигала 0,5 м/с, вентилятор начинал вращаться, приводя в движение крошечные дворн
27.
Это лог-калькулятор, которые использовали банкиры для расчетов валютных операций. Их выпустила швейцарская фирма Генриха Даэмена-Шмидта в количестве 30 тысяч в 1900-1935 годах.
32.
Вот так обучали вождению королевских африканских стрелков (King's African Rifles), 1943 год. Камень на голове приучает учеников не опускать голову и смотреть все время на дорогу.
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