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Полиция Самарской области со стрельбой остановила КамАЗ

Полиция Самарской области со стрельбой остановила КамАЗ (1 видео)

Автор:
09 октября 2021 12:52
Метки: Камаза   гибдд   полиция   
482
1

Инспекторы заметили у села Марьевка КамАЗ, который исполнял опасные маневры на дороге. Правоохранители потребовали водителя остановиться, однако он решил пуститься в бега.

Как только полицейские выехали за пределы населенного пункта, они сразу же открыли огонь по грузовику.

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Метки: Камаза   гибдд   полиция   
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6  комментариев
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12k
Михалыч 3 часа назад
Таких уродов надо пожизненно лишать прав и судить как покушение на убийство полицейского. Я бы бухих водителей, тем более грузового транспорта, жёстко наказывал. Года два назад, пьяный в сопли урод на трассе, ехавший передо мной, чуть во встречку не влетел- все разъехались, кто на обочину, кто мне в лоб, создав ситуацию, где легко могли погибнуть люди. потом его минут двадцать догоняли, где он мог ещё дел натворить, но догнали, с полицией.
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2k
Павел Новиченко 3 часа назад
У меня только вопрос - нафига инспектор с табельным оружием полез в кабину ? Так можно и перо в бок получить, и лишиться пистолета...
Встал бы в 2-3 метрах от кабины и открывал бы огонь по конечностям при любом подозрительном движении.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Какую, на хрен, фуру?!
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