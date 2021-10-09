Полиция Самарской области со стрельбой остановила КамАЗ

Инспекторы заметили у села Марьевка КамАЗ, который исполнял опасные маневры на дороге. Правоохранители потребовали водителя остановиться, однако он решил пуститься в бега.

Как только полицейские выехали за пределы населенного пункта, они сразу же открыли огонь по грузовику.