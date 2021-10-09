Полиция Самарской области со стрельбой остановила КамАЗ

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Инспекторы заметили у села Марьевка КамАЗ, который исполнял опасные маневры на дороге. Правоохранители потребовали водителя остановиться, однако он решил пуститься в бега.
Как только полицейские выехали за пределы населенного пункта, они сразу же открыли огонь по грузовику.
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Такая мера заставила фуру остановиться. Когда один из инспекторов подбежал к КамАЗу и попытался открыть дверь кабины, водитель резко тронулся и уехал в поля вместе с полицейским, зацепившемся за дверь. Инспекторам все же удалось задержать нарушителя. 36-летний мужчина оказался пьян.
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Встал бы в 2-3 метрах от кабины и открывал бы огонь по конечностям при любом подозрительном движении.