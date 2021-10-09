"Животные, которые не были готовы к фотосессии"

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Вам знакомо это чувство, когда смотришь на свою фотографию и не узнаешь себя — на тебя смотрит какой-то урод. Так вот, расслабьтесь, не все так плохо. Эти животные вышли куда хуже.
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Заголовок материала неверный. Видно же, что как раз были очень готовы. Старались.