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Животные, которые не были готовы к фотосессии

Животные, которые не были готовы к фотосессии (25 фото)

Автор:
09 октября 2021 11:56
Метки: Юмор   животные   картинки   
662
25
Вам знакомо это чувство, когда смотришь на свою фотографию и не узнаешь себя — на тебя смотрит какой-то урод. Так вот, расслабьтесь, не все так плохо. Эти животные вышли куда хуже.
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Метки: Юмор   животные   картинки   
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19k
Ego sum qui sum 3 часа назад
красавцы
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Горожанин 4 часа назад
"Животные, которые не были готовы к фотосессии"

Заголовок материала неверный. Видно же, что как раз были очень готовы. Старались.
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