Чем может быть опасен герпес?

Герпес может вызывать множество осложнений. Некоторые их них опасны для жизни.

Бактериальные осложнения. Чаще всего к вирусу просто присоединяются бактерии и пузырьки наполняются гноем. Если пузырьки уже лопнули, то язвочки покрываются гноем, боль в губе становится нестерпимой и корочка не образуется. Герпетический стоматит — поражение слизистой оболочки полости рта. Болезнь начинается с резкого повышения температуры, слюнотечения и резкой боли при пережевывании пищи. Во рту - много пузырьков, похожих на герпес на губах. Герпетическое поражение глаз начинается с рези в глазах, слезотечения. Человек из-за сильной боли не может открыть глаза. Опасное состояние, которое может закончиться слепотой. Герпес пищевода. Возникает при распространении герпеса с губ. Появляются трудности при глотании, сильная боль, отказ от еды и похудение. Герпетическая пневмония и герпетический гепатит встречаются у людей с иммунодефицитом и возникают вместе с бактериальными и грибковыми процессами. Герпетическое поражение нервной системы протекаете в виде менингоэнцефалита и является самой тяжелой формой герпеса. Начинается с резкой головной боли, тошноты и рвоты, высокой температуры, двигательных нарушений и судорог. Болезнь неблагоприятна.

Как лечить герпес?

Полостью и навсегда вылечить герпес нельзя, но можно уменьшить частоту рецидивов и снизить тяжесть симптомов

Есть три группы препаратов для лечения герпеса:

• противовирусные препараты;

• иммуномодуляторы;

• инактивированные вакцины.

При местных формах герпеса с нечастыми обострениями используются препараты с дезинфицирующим действием и препараты для ускорения заживления. К ним относятся примочки из хлоргексидина, гель алломедин, мазь декспантенол. При обострениях реже 1 раза в 6 месяцев лечение, направленное на уменьшение количества вирусов в организме (вирусной нагрузки) не требуется. Просто нужно заниматься спортом, высыпаться и хорошо питаться, чтобы иммунитет был крепким.



Если герпес появляется 1 раз в 3 месяца и чаще, тогда назначаются противовирусные препараты, выбор отдается ацикловиру и валацикловиру. Препараты применяются в таблетках внутрь ( 5 раз в день по 1 таблетке не менее 5 дней) и в виде мази на сами пузырьки (тонким слоем 5 раз в день 5 дней, даже при исчезновении проявлений болезни). Существуют противовирусные препараты растительного происхождения, например, алпизарин. Выпускается в двух формах: в виде таблеток и свечей ( при генитальном герпесе).

Еще одно направление лечения герпеса — иммуномодуляторы и индукторы интерферонов.

Иммуномодуляторы — препараты, которые воздействуют на иммунитет и укрепляют его. Есть растительные и синтетические препараты. Растительные (женьшень, элеутерококк, эхинацея, лимонник, девясил, родило розовая), которые обладают общетонизирующим действием. Содержат небольшое количество стимулирующих веществ и поэтому единственным их противопоказанием является наличие аллергии. Могут применяться курсами на протяжении всей жизни. Синтетические в таблетках и капсулах (интерферон, ликопид, арбидол) и уколах (тимолин, тимоген, альтевир, неовир)повышают защитные силы организма, снижают количество и тяжесть обострений. Применяются только после консультации с врачом.

Используются и индукторы интерферонов (циклоферон). Препарат стимулирует образование своего интерферона, который не позволяет вирусу попасть в клетку и снижает риск заражения здоровых соседних клеток.

В последние годы активно разрабатывалась и проходила доклинические испытания вакцина против герпеса. Она содержит фрагменты ДНК вируса. Вакцина позволит увеличить интервал между обострениями простуды на губах, а в некоторых случаях и полностью излечить пациента от вируса герпеса.

Существует множество эффективных методов лечения симптомов герпеса, снижения и тяжести частоты обострений, но правильное и действенное лечение может подобрать только врач.