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Герпес на губах

Герпес на губах (5 фото)

Автор:
09 октября 2021 09:49
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Герпес на губах   герпес   губы   медицина   фото   
464
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Лабиальный герпес (герпес на губах, простой герпес) — заболевание, которое вызывается вирусом герпеса 1 типа. Вирусов герпеса выделяют 8 типов, но в том, что называется простудой на губах, виновен чаще всего 1 тип.

Как происходит заражение вирусом?

Вирусом можно заразиться разными путями: воздушно-капельным, контактным (через общие полотенца, столовые приборы, через поцелуи), половым путем, самовыражением (когда из язвочек вирус попадает на здоровые слизистые и заражает их). Заразиться можно при переливании крови и ребенок может получить вирус от матери внутриутробно.Инкубационный период (от момента контакта до появления первых признаков) составляет 2-14 дней.Человек становится заразным, как только появляются болячки на губе, и заразен для окружающих пока корочки не отпадут.

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Где скрывается вирус?

Если человек заразился однажды, то герпес останется с ним на всю жизнь. Вирус попадает в организм через трещинки на коже губ. Дальше он проходит в клетки нашего организма и размножается, выделяя всё новые вирусы, которые разрушают клетки. Так протекает обострение с пузырьками. А потом вирус никуда не исчезает. Он попадает в нервные окончания и там хранится до следующего обострения.



Почему появляется простуда на губах?

Те, кто болеют герпесом заметили, что обострения начинаются вместе с ОРВИ. Герпес возникает при снижении иммунитета, защитные силы которого идут на подавление ОРВИ. Еще простуда на губах появляется, когда защитные силы организма ослабли: при хронической усталости, недосыпании, частых стрессах, неправильном питании, злоупотреблении алкоголем и активном курении, у женщин в начале беременности и в первые 5-7 дней после родов.



Как проявляется герпес?

В медицине принято выделять 5 статей развития простого герпеса:
1. Первая стадия возникает при появлении пузырьков. Проявляется жжением и зудом в области губы, ее отеком.
2. Вторая стадия начинается с появлением пузырьков. Сначала маленькие, они растут, заполняются прозрачной жидкостью. Через пару дней жидкость мутнеет.
3. Для третьей стадии болезни характерен разрыв пузырьков. На месте лопнувших пузырьков образуются язвочки с отеком. Эта стадия опасна развитием осложнений. Человек в этот момент очень заразен.
4. В четвертой стадии язвочки покрываются плотной корочкой.
5. На пятой стадии корочки подсыхают, отпадают. Симптомы проходят. Человек становится не заразен.

Как часто могут быть обострения?

Выделяют три формы течения заболевания:
• тяжелая: 6-8 рецидивов в год, часто сопровождаются высокой температурой, головной болью, слабостью, рвотой, воспалением лимфоузлов;
• средней тяжести с обострениями 3-4 раза в год;
• легкая форма: 1-2 рецидива в год.

Чем может быть опасен герпес?

Герпес может вызывать множество осложнений. Некоторые их них опасны для жизни.

  1. Бактериальные осложнения. Чаще всего к вирусу просто присоединяются бактерии и пузырьки наполняются гноем. Если пузырьки уже лопнули, то язвочки покрываются гноем, боль в губе становится нестерпимой и корочка не образуется.
  2. Герпетический стоматит — поражение слизистой оболочки полости рта. Болезнь начинается с резкого повышения температуры, слюнотечения и резкой боли при пережевывании пищи. Во рту - много пузырьков, похожих на герпес на губах.
  3. Герпетическое поражение глаз начинается с рези в глазах, слезотечения. Человек из-за сильной боли не может открыть глаза. Опасное состояние, которое может закончиться слепотой.
  4. Герпес пищевода. Возникает при распространении герпеса с губ. Появляются трудности при глотании, сильная боль, отказ от еды и похудение.
  5. Герпетическая пневмония и герпетический гепатит встречаются у людей с иммунодефицитом и возникают вместе с бактериальными и грибковыми процессами.
  6. Герпетическое поражение нервной системы протекаете в виде менингоэнцефалита и является самой тяжелой формой герпеса. Начинается с резкой головной боли, тошноты и рвоты, высокой температуры, двигательных нарушений и судорог. Болезнь неблагоприятна.



Как лечить герпес?

Полостью и навсегда вылечить герпес нельзя, но можно уменьшить частоту рецидивов и снизить тяжесть симптомов

Есть три группы препаратов для лечения герпеса:

• противовирусные препараты;
• иммуномодуляторы;
• инактивированные вакцины.

При местных формах герпеса с нечастыми обострениями используются препараты с дезинфицирующим действием и препараты для ускорения заживления. К ним относятся примочки из хлоргексидина, гель алломедин, мазь декспантенол. При обострениях реже 1 раза в 6 месяцев лечение, направленное на уменьшение количества вирусов в организме (вирусной нагрузки) не требуется. Просто нужно заниматься спортом, высыпаться и хорошо питаться, чтобы иммунитет был крепким.



Если герпес появляется 1 раз в 3 месяца и чаще, тогда назначаются противовирусные препараты, выбор отдается ацикловиру и валацикловиру. Препараты применяются в таблетках внутрь ( 5 раз в день по 1 таблетке не менее 5 дней) и в виде мази на сами пузырьки (тонким слоем 5 раз в день 5 дней, даже при исчезновении проявлений болезни). Существуют противовирусные препараты растительного происхождения, например, алпизарин. Выпускается в двух формах: в виде таблеток и свечей ( при генитальном герпесе).


Еще одно направление лечения герпеса — иммуномодуляторы и индукторы интерферонов.

Иммуномодуляторы — препараты, которые воздействуют на иммунитет и укрепляют его. Есть растительные и синтетические препараты. Растительные (женьшень, элеутерококк, эхинацея, лимонник, девясил, родило розовая), которые обладают общетонизирующим действием. Содержат небольшое количество стимулирующих веществ и поэтому единственным их противопоказанием является наличие аллергии. Могут применяться курсами на протяжении всей жизни. Синтетические в таблетках и капсулах (интерферон, ликопид, арбидол) и уколах (тимолин, тимоген, альтевир, неовир)повышают защитные силы организма, снижают количество и тяжесть обострений. Применяются только после консультации с врачом. 


Используются и индукторы интерферонов (циклоферон). Препарат стимулирует образование своего интерферона, который не позволяет вирусу попасть в клетку и снижает риск заражения здоровых соседних клеток.


В последние годы активно разрабатывалась и проходила доклинические испытания вакцина против герпеса. Она содержит фрагменты ДНК вируса. Вакцина позволит увеличить интервал между обострениями простуды на губах, а в некоторых случаях и полностью излечить пациента от вируса герпеса.


Существует множество эффективных методов лечения симптомов герпеса, снижения и тяжести частоты обострений, но правильное и действенное лечение может подобрать только врач.


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Метки: Герпес на губах   герпес   губы   медицина   фото   
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3  комментария
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80k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Господа.
Увидите эту фигню у дамы на губах - в рот не давайте.
А то такая же фигня будет у вас на члене.
.
Дамы.
Увидите эту фигню у мужика на члене - зачехляем парня, в себя не пускаем.
Иначе будет у вас на губах, тех, что правые и левые, большие и малые.
.
Эта хрень ЛЕГКО цепляется К ЛЮБОЙ СЛИЗИСТОЙ
И остается НА ВСЮ ЖИЗНЬ
.
Это все, что нужно знать.
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1k
Eugene 49 минут назад
У нас продаются витамины от герпеса на губах в любом магазине. Чуть почувствовал, что чешется, две таблетки заглотил и на следущий день еще пару. Герпес побежден.
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809
poбт 2 часа назад
мазь, трава и "имуночетотам" это полная профанация, только таблетки ацикловир, как только закололо\зазудело, пузыри вылезут но не разъе*бут пол е*бальника и всего 3-4 дня
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