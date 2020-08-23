Как определить наличие глистов у человека?

Очень много яиц паразитов находится в открытых водоемах, а также в колодезной воде. Именно поэтому люди, которые пользуются такой водой, должны использовать специальный бактерицидный фильтр. Также очень важно кипятить воду, которую пьют и едят блюда, из нее приготовленные. Очень опасно глотать воду из водоемов.



Следует учесть, говоря о том, что такое глистная инвазия, что это такое заболевание, которое в основном поражает детей, так как они очень восприимчивы к гельминтозам. Дело в том, что у детей защитные барьеры развиты еще не до такой степени, как у взрослого человека, у них кислотность желудка ниже.



Также признаки наличия глистов у ребенка появляются очень часто в связи с тем, что маленькие дети в процессе освоения мира пробуют на вкус все, что попадает под руку. Поэтому родители очень часто замечают симптомы глистной инвазии у детей, в частности, зуд ануса, плохой аппетит, кашель у детей при заражении и др. Но все же приучить малыша к четкому выполнению правил гигиены в первые годы его жизни невозможно. Поэтому в это время риск заражения высок у всех членов семьи.



Говоря о том, яйцеглист — что такое и как лечить это заболевание, следует помнить о том, что в организме человека глисты не размножаются. Черви в организме человека погибают за определенный период времени. Например, острицы живут несколько недель, аскариды – примерно один год. Яйца, которые взрослые паразиты откладывают в организме, обязательно выходят из кишечника – или когда выходит кал либо детские какашки, или попадают на кожу возле ануса, как это происходит с глистами остриц. Когда яйца оказываются вне человеческого организма, они созревают во внешней среде, после чего попадают вновь в организм человека и снова в нем паразитируют.



Так как в организме размножение глистов не происходит, большие количества гельминтов наблюдаются только в том случае, если происходит повторное заражение, если яйца опять через рот попадают в организм.



Следовательно, если повторного заражения не происходит, живущие в организме острицы умирают примерно за 4 недели. И если очень тщательно соблюдать все меры профилактики, то от присутствия глистов можно избавиться без лечения. Однако в случае детей соблюдение всех этих правил представляет собой весьма затруднительное задание.