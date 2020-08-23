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Как определить наличие глистов у человека?

Как определить наличие глистов у человека? (7 фото)

Автор:
23 августа 2020 09:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: глисты   лечение   медицина   организм   симптомы   фото   червяки   
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Гельминтозы — распространенная проблема среди определенных категорий населения. У детей, как правило, паразитируют острицы, у людей, которые часто потребляют рыбу, диагностируют дифиллоботриоз, в среде охотников распространен трихинеллез.

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Метки: глисты   лечение   медицина   организм   симптомы   фото   червяки   
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