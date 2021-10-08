Трехколесное транспортное чудо от Сколково появилось у почтовиков Москвы

Для начала его надо протестировать в реалиях московского транспортного потока, чтобы убедиться в жизнеспособности инновационной трехколесной машины.

Перевозить посылки и бандероли, другой мелкий груз трицикл сможет независимо от капризов погоды. У него закрытая кабина и грузовой отсек с термоизоляцией. Скорость новинки до 30 км/ч, а взять на борт груза она способна до 90 кг. Как сообщает Autonews, для зарядки трициклу потребуется от 8 до 10 часов, а путешествовать на одной зарядке электрический «курьер» может до 40 км.