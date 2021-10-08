Трехколесное транспортное чудо от Сколково появилось у почтовиков Москвы

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Отныне доставку посылок по Москве будет осуществлять инновационное транспортное средство. Трицикл на электрическом ходу пока что в единственном экземпляре. Его готовят к тестированию.
В Telegram-канале «Почты России» появилось сообщение о новинке, которую разработали для компании специалисты «Сколково». Электрический трицикл предназначен для компактных грузов, и пока что только для московских адресатов. Трехколесный агрегат существует пока в единственном экземпляре.
Для начала его надо протестировать в реалиях московского транспортного потока, чтобы убедиться в жизнеспособности инновационной трехколесной машины.
Перевозить посылки и бандероли, другой мелкий груз трицикл сможет независимо от капризов погоды. У него закрытая кабина и грузовой отсек с термоизоляцией. Скорость новинки до 30 км/ч, а взять на борт груза она способна до 90 кг. Как сообщает Autonews, для зарядки трициклу потребуется от 8 до 10 часов, а путешествовать на одной зарядке электрический «курьер» может до 40 км.
Перевозить посылки и бандероли, другой мелкий груз трицикл сможет независимо от капризов погоды. У него закрытая кабина и грузовой отсек с термоизоляцией. Скорость новинки до 30 км/ч, а взять на борт груза она способна до 90 кг. Как сообщает Autonews, для зарядки трициклу потребуется от 8 до 10 часов, а путешествовать на одной зарядке электрический «курьер» может до 40 км.
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Фото мотороллера "Муравей" прилагается ниже.
"Отныне доставку посылок по Москве будет осуществлять инновационное транспортное средство. Трицикл на электрическом ходу пока что в единственном экземпляре. Его готовят к тестированию."
А ведь со временем, ёмкость аккумуляторов падает.
Будет 20-30 км и 10 часов зарядки?
И эта ..... до 40 км дальность боя, это что, пару раз из конца в конец склада сгонять ?
Почта эРэФии верна своим традициям жить в иллюзорном мире!!!
То продажами бакалеи занимаются, то никому не потребные сувениры изготавливать, то дорогущие квадрокоптеры крушат, теперь электро-муравей с головокружительными техническими характеристиками за баснословные деньжищи! В общем, всё что угодно, только бы не нормальная курьерская работа и здравая зарплатная политика!!!
в три раза дешевле!!!
Это к тому, что Сколково изобретает очередной "велосипед", когда даже в Китае обычные заводы штампуют эти электрические трициклы уже буквально на коленке....
Письма /посылки перед отправкой замораживать будут?