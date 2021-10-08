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Трехколесное транспортное чудо от Сколково появилось у почтовиков Москвы

Трехколесное транспортное чудо от Сколково появилось у почтовиков Москвы (3 фото)

Автор:
08 октября 2021 21:35
Сообщество : Жить в России
Метки: инновации   посылки   почта   сколково   тестирование   трицикл   
3195
3
Отныне доставку посылок по Москве будет осуществлять инновационное транспортное средство. Трицикл на электрическом ходу пока что в единственном экземпляре. Его готовят к тестированию.

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Метки: инновации   посылки   почта   сколково   тестирование   трицикл   
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3k
Феликс Дзержинский 11 часов назад
Да уж... Вот это настоящий прорыв в науке и технике, взять старый мотороллер "Муравей", запихнуть в него электрический двигатель вместо бензинового и обнести его по периметру конструкцией а-ля "Уличный туалет" .
Фото мотороллера "Муравей" прилагается ниже.
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272
阿鋒 14 минут назад
Ну, если только по территории Сколково депеши развозить :)
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3k
OLDer Полчаса назад
Ну вы в курсе
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1k
Егор Час назад
Не ждите посылок от почты россии. Они их трициклом теперь доставляют. А он один на всю Москву. И еще он на тестировании. Теперь посылки для прадеда будет получать правнук.
"Отныне доставку посылок по Москве будет осуществлять инновационное транспортное средство. Трицикл на электрическом ходу пока что в единственном экземпляре. Его готовят к тестированию."
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19k
Юрий Час назад
Это "чудо" будет больше стоять, чем ездить. Чтобы проехать 40 км -10 часов зарядки!
Час едем -10 заряжаемся?

А ведь со временем, ёмкость аккумуляторов падает.
Будет 20-30 км и 10 часов зарядки?
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3
Алик Юрий 24 минуты назад
Когда ёмкость падает, он и заряжается быстрее как и разряжается
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813
Игорь Меншиков Час назад
Очередной высер насмешил, 40км, в Москве? цуко!!
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864
Алексей Попов 2 часа назад
Вот это прорыв, прям по рогозински, по скуелквово. С друзьями в 2008 собирались из китая привезти аналог 405 пыжика-электромобиля (хэтчбэк), с таможней не срослось:-) Видно сколково на училось за многолярдов растамаживать :-))))
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−6
Иван 3 часа назад
А как же Дрон?
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3k
Иван 4 часа назад
Ну то есть это говно будет в общем потоке 30 км\ч тошнить или можно будет по тротуару ехать?
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1k
Фрэнд 5 часов назад
Я правильно понял, что водятел этого драндулета, может без палева, насрать из будки прямо на дорогу и никто этого не заметит ?
И эта ..... до 40 км дальность боя, это что, пару раз из конца в конец склада сгонять ?
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1k
Шпиц 5 часов назад
грузоподъёмность 90 кг, запас хода.40 км, затем десяти часовой цикл зарядки, место ещё надо поискать... Дело обстоит в Москве, где протяжённость МКАДа около 200 км
Почта эРэФии верна своим традициям жить в иллюзорном мире!!!
То продажами бакалеи занимаются, то никому не потребные сувениры изготавливать, то дорогущие квадрокоптеры крушат, теперь электро-муравей с головокружительными техническими характеристиками за баснословные деньжищи! В общем, всё что угодно, только бы не нормальная курьерская работа и здравая зарплатная политика!!!
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2k
Алекс 6 часов назад
Еще дебилов на дорогах прибавится...
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17k
Serg2001 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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6k
Игорь Мочалов 7 часов назад
Не понял... В Сколково китайские развозные электротележки теперь собирают? На Али и этих трициклов, как и автомобильчиков-хоть жопой ешь, любой масти, мощности и комплектации, в чём инновация то? Или их дорабатывают нанонапильником?
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5k
Pashuta 8 часов назад
Китайское "чудо" всего за 200 тыс руб уже растаможенное на территории ЕврАзЭС. Зарядка 6 часов, на одном заряде до 80 км, мак скорость 45 км/ч. При желании завод сделает хоть какую кабину (открытую/закрытую).
Это к тому, что Сколково изобретает очередной "велосипед", когда даже в Китае обычные заводы штампуют эти электрические трициклы уже буквально на коленке....
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546
Dmitriy 8 часов назад
А не проще это отдать на строну обычным гражданам с личным авто, как делают службы доставки с США. Я говорю о посылках и бандеролях. Если ты чист перед законом и обычное авто, то можешь в свободное время досталять посылки. Компании не надо держать штат водителей, парк авто и т.д. и т.п. Например, ты едешть после работы, заезжаешь на склад, берешь посылки в свой район и в течение часа - двух развозишь.
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761
Прямой Эффект 9 часов назад
Заряжать 10 часов чтоб проехать 40 км??? Да это фурор в технике! Настоящее сколковское чудо!!! Кто-нибудь, скажите им там, что живой почтальон за 10 часов пройдет больше.
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1k
閃光 9 часов назад
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19k
иванов дмитрий 9 часов назад
А на фига почте термофургон?
Письма /посылки перед отправкой замораживать будут?
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722
Rabie Liz 9 часов назад
Сколько там "гениев" работают и миллиарды в расход... А такую фигню придумали
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21k
Russo Turisto 9 часов назад
С бензином понятно, можно отсосать у кого-нибудь, в смысле из бензобака. А вот электричество где отсосать если застрянет?
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