Как "Авария-дочь мента" стала женой Охлобыстина, матушкой Ксенией

Однако пост не о фильм. А о его главной актрисе-той самой "Аварии", которая была дочерью мента. А вернее об актрисе Оксане Арбузовой и её судьбе.

Оксане на момент съемок фильма исполнилось 16-примерно столько же, как и её героине. Как говорили кинокритики и отзывы зрителей-со своей ролью девчонки-оторвы Оксана справилась блестяще.