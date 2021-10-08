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Как "Авария-дочь мента" стала женой Охлобыстина, матушкой Ксенией

Как "Авария-дочь мента" стала женой Охлобыстина, матушкой Ксенией (18 фото)

Автор:
08 октября 2021 13:50
Метки: Авария-дочь мента   Ксения   Охлобыстин   
527
18

Честно говоря не люблю фильмы времен "перестройки". Большинство из них под стать тому времени-мрачные, тяжелые по просмотру и восприятию. Из той категории, что позднее стали называть "перестроечная чернуха". Именно тогда и был снят фильм "Авария-дочь мента". По названию его помню. Осталось в памяти. А вот сам фильм... Даже и не уверен смотрел ли я его. И если смотрел, то память предпочла его забыть.

Однако пост не о фильм. А о его главной актрисе-той самой "Аварии", которая была дочерью мента. А вернее об актрисе Оксане Арбузовой и её судьбе.


Оксане на момент съемок фильма исполнилось 16-примерно столько же, как и её героине. Как говорили кинокритики и отзывы зрителей-со своей ролью девчонки-оторвы Оксана справилась блестяще.

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Оксана Арбузова родилась в 1973 г. в семье геолога и юриста. Еще в школьном возрасте она начала заниматься в театральной студии и решила, что станет актрисой. Ей удалось поступить во ВГИК, на актерско-режиссерский курс Сергея Соловьева.

Позже она говорила, что училась она не сказать что блестяще. И особых успехов в освоении актерской профессии не показывала.

Её кинодебют состоялся в 14 лет. В фильме "Катенька". Именно после этого фильма она решила поступать в артистки.

И до сих пор сомневается: правильный ли выбор сделала..."Хотя, конечно правильно. Иначе бы я не встретила своего Ваню". Говорит она о своем замужестве с Иваном Охлобыстиным.

Зрители узнали о ней спустя 2 года – в 16 лет Оксана Арбузова сыграла главную роль в нашумевшей молодежной драме «Авария – дочь мента». Интересно то, что изначально эту роль предлагали Наталье Гусевой – той самой Алисе Селезневой из «Гостьи из будущего», но актриса отказалась сниматься, прочитав сценарий.

Однако, актриса отказалась сниматься, прочитав сценарий. Там была сцена группового изнасилования героини, и актриса побоялась того, что подобный образ навсегда испортит ее репутацию кумира подростков 1980-х гг. Позже Наталья Гусева так объясняла свое нежелание сниматься в «новом кино»: «В последний раз мне предлагали играть главную героиню в фильме «Авария – дочь мента». Но там ведь есть сцена изнасилования. И меня мало волнует, что на экране будут показывать не мое обнажённое тело, а дублерши. Не хочу марать светлый образ Алисы. Очень важно, чтобы героиня, которую мне предлагают играть, понимала жизнь так же, как и я».

После выхода фильма Оксана стала звездой. однако, как оказалось к славе она оказалась совсем не готова. Она говорила, что пережила тогда все ужасы звездной болезни. Об этой роли она никогда не любила вспоминать именно поэтому – Авария принесла ей славу и признание, но наложила отпечаток на личность актрисы: «Звездный час! Глянец! Но память ассоциирует этот момент славы не с кайфом, а с соленым привкусом слез, которыми я напоила маму. Все самое отвратительное проявилось во мне именно с наступлением этого звездного часа. Голову снесло по полной программе. Гордыня поперла изо всех щелей… Примерила маску Аварии – на, получи! Мистическим образом роль провоцирует, проецируется на реальную жизнь». Близкие не узнавали Оксану – она стала агрессивной и равнодушной, хамила родителям, пропадала на студенческих вечеринках, не приходила домой ночевать.

Да ещё и роли, которые ей предлагали в тот период, были того же формата: в фильме «Мигранты» Арбузова сыграла трудного подростка, а в «Волкодаве» – девушку легкого поведения. В 1990-х она снялась в 10 фильмах, но самой яркой ролью так и осталась ее Авария.


По словам Оксаны, она не справилась бы со всеми тяготами того времени, если бы не встреча с Иваном Охлобыстиным. Они познакомились, когда девушка училась на втором курсе, и больше не расставались.

Произошло это в 1995 году. Охлобыстину было 29 лет, он окончил ВГИК, вел веселый, рок-н-рольный образ жизни. Оксану он увидел в Доме кино, подошел и сказал ей: «Ты будешь моей». С тех пор они не расставались. В интервью Оксана рассказывает о том, что именно Иван Охлобыстин помог ей справиться с гордыней звездной болезнью.

Первенцем у них была дочь. А потом родилось ещё пятеро детей. Оксана оставила актерскую профессию и посвятила себя воспитанию детей. В последний раз она появилась на экранах в 2007 году.

В 2001 году Иван решил стать священником. И супруга полностью поддержала его в этом решении. Пара дала обет верности перед Богом, с тех пор Оксана стала называть себя матушкой Ксенией.

В 2007 г. Охлобыстин вернулся в кино. Иван подал прошение Патриарху об отстранении от службы в церкви. У семьи на тот момент накопились долги, и актерская профессия казалась ему единственным способом обеспечить жену и шестерых детей.

Однако в жизни Оксаны ничего не изменилось. Она не поменяла религиозных взглядов, и по сей день они всей семьей регулярно ходят в церковь.

О возвращении в кино она даже не думает: «Я счастлива, что нахожусь дома с детишками, а не на съемочной площадке – там нервотрепка и большая ответственность. На самом деле я и так не обделена вниманием». Она говорит, что она счастлива, что ее жизнь сложилась таким образом.

Дочери уже вышли замуж.

Старшая дочь Анфиса и Дмитрий

Евдокия за Георгия

Сегодня Оксана Охлобыстина о себе говорит так: «Актриса Оксана Арбузова умерла. И виной тому Иван Охлобыстин. Я – соучастница. Этот носатый, картавый малоприятный человек стал моим тотемным божеством. А я, Оксана Охлобыстина"

Источник:

Метки: Авария-дочь мента   Ксения   Охлобыстин   
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56k
Парагвайский шпион Час назад
А мне одному показалось, что они с Охлобыстиным ПИПЕЦ как похожи???
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7k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Скажу так. Не уважаю тех, кто уходит в церковь, а потом возвращается за баблом в актёры. Это я про ее мужа. Тут ни батюшка, ни актеришка... Моралью и не пахнет. Да и ей не позавидуешь. Да, она лишилась звездной болезни - хорошо. Но - рожать без остановки, ограничивая себя во всем, - ну не знаю...Хотя может кому-то нравится хоронить молодость в куче детей... Мне это непонятно
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65k
Максим 38 минут назад
Никогда бы не подумал что это именно Авария. НУ ей повезло. Встретила нормального правильного мужика. Дочки красотки. В общем, нормальное женское счастье.
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65k
Cкладно звонишь. 48 минут назад
У меня есть знакомый Вова в 90 х был бандитом включая разборки на пустырях..
Теперь отец Владимир грехи отмаливает..о как.
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22k
Ваня 52 минуты назад
удачи ей и здоровья... хорошо что спрыгнула с актерства...
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13k
Алексей Час назад
"матушка Ксения" и тотемное божество?
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Иван Кемеров

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