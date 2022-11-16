Странные яйца, которые откладывают животные

Бактерии и другие крошечные клетки просто делятся надвое, чтобы размножаться, однако, более сложным существам, например, животным, необходимы другие способы размножения. Так, они откалывают яйца. Животные, которые откладывают странные яйца — это не только птицы, но и рыбы и насекомые.
Осьминог
Осьминоги - очаровательные существа, а их репродуктивная система просто невероятна. Самки осьминогов откладывают тысячи мягких прозрачных яиц на камни или кораллы. Затем они охраняют кладку от хищников, пока малыши не вылупятся. Иногда это занимает так много времени, что осьминоги начинают есть собственные щупальца от голода. А вот кальмары откладывают одно яйцо желеобразной консистенции, или порой группу яиц. Гигантские кальмары и колоссальные кальмары также откладывают яйца таким же образом.
Жук
Эти устрашающие на вид насекомые чаще всего встречаются в водоемах и озерах. Также это место, где они предпочитают растить своих детей. Самка жука откладывает яйца на растения на высоте чуть выше уровня воды. А самцы жуков под ними, свирепо охраняя детенышей. Иногда жуки подходят к яйцам и приносят воду, чтобы яйца оставались влажными. Самка жука за раз откладывает около 150 яиц. У некоторых видов клопов самцы носят яйца на спине, пока те не вылупятся. А вы думали, что человеческим отцом быть сложно.
Златоглазка
Златоглазки славятся своими крыльями сложной формы, которые похожи на кружево. Крошечное насекомое также уникально способом откладывания яиц. Самка златоглазки откладывает до 200 крошечных продолговатых яиц. При этом они остаются прикрепленными к шелковистым стеблям с лицевой поверхности листьев. Поразительно, изначально яйца зеленые, но со временем они становятся более темными. Требуется примерно 4 дня на то, чтобы из яиц вылупились малыши. Златоглазки очень важны для нашей экосистемы, они питаются росой, нектаром и пыльцой.
Морской конек
Царство животных — это увлекательный мир, полный уникальных и странных животных. Морской конек, пожалуй, самое уникальное животное, когда дело доходит до размножения. У большинства животных самка вынашивает яйца или рожает детенышей. С морским коньком все наоборот. Здесь самец носит яйца – он прячет их в потайной мешочек, который находится в желудке. В то время как самец занят вынашиванием яиц и воспитанием детенышей после того, как они вылупятся, самка занята созданием новых яиц. Исследователи полагают, что члены семейства игловых, к которым морской конек принадлежит, эволюционировало до этой стадии размножения, чтобы увеличить свои шансы на выживание как целого вида. Самца морского конька следует называть суперпапой.
Киви
Мы знаем, о чем вы думаете. Нет, киви - это не фрукты в вашем холодильнике. Мы говорим о «почетном млекопитающем», киви - птице. Это странное животное может откладывать яйцо, которое составляет до четверти массы его тела. Это может быть не самое большое яйцо, но пропорционально это самое большое яйцо для птицы в мире. Чтобы лучше понять размер этого яйца, представьте, что человек рожает четырехлетнего ребенка. Биологи интересовались птицей на протяжении всего прошлого века. Их, как и нас, сбивает с толку то, как такая маленькая птичка может отложить такое огромное яйцо.
Большерот
Океан полон чудес. Одним из таких чудес является большерот. Свое название он получил не просто так. Яйца этого странного животного носят во рту, и их носит самец. Самцы носят во рту оплодотворенные яйца до недели. Время от времени они вынимают яйца изо рта, чтобы проверить их, а затем засовывают обратно.
Трубач
Трубачи - одни из самых крупных животных среди брюхоногих моллюсков, включая улиток и слизней. Их процесс откладывания яиц также весьма уникален. Дамы-трубачи откладывают яйца глубоко в океане примерно два раза в год. Яйца на ниточках, и один конец нити прикреплен к песку. Они могут содержать до 40 капсул, и в каждой капсуле может быть до 100 оплодотворенных яиц. Малыши вылупляются из яиц медленно. Это может занять от 3 до 13 месяцев.
Сицилийская ящерицыа
Сицилийские ящерицы технически являются амфибиями, но ведут себя необычно как млекопитающие. Некоторые из них откладывают яйца, некоторые рожают детенышей. Это всего лишь одна странная черта этих маленьких существ. Вы не поверите, как матери кормят своих детей. Детеныши ящериц получают питательные вещества от своих матерей так, как это делают млекопитающие. Но вместо молока малыши питаются мертвой кожей матери после их вылупления. У сицилийских ящериц, которые не откладывают яйца, дети растут в трубке, называемой яйцеводом, и прогрызают себе путь через яйцевод, чтобы родиться.
Если вы думали, что мамы-сицилийские ящерицы проходят через многое, чтобы родить, подождите, пока вы не увидите удодов.
Муравей
Укусы муравьев очень болезненны. Вы когда-нибудь видели муравейник? Знайте, что в этой маленькой кучке земли и веток проживает более полумиллиона муравьев. Муравьи в огромных количествах откладывают яйца, которые отличаются высоким содержанием белка. В некоторых странах мира люди даже употребляют их в пищу. Желудок муравьев полон яда, так что будем надеяться, что никто не укусит эту ядовитую закуску. Ведь муравьиный яд, если его проглотить, может быть опасен.
Светлый парусник
Светлый парусник получил привлекает внимание своими красивыми крыльями. Как и его причудливые крылья, яйца этой бабочки тоже причудливы. Странные яйца, блестящие, темно-зеленого цвета, почти незаметны на листе. На ранних стадиях личинки, вылупившиеся из яйца, выглядели как коричнево-белые птичьи какашки. После двух-трех линек гусеница становится зеленой, как яблоко, и у нее есть два ложных глаза зелено-оранжево-черного цвета. Захватывающий процесс.
Божья коровка
Ярко окрашенные божьи коровки — одни из самых красивых насекомых в животном мире. Они откладывают яйца так же, как светлый парусник, с той лишь разницей, что бабочка откладывает яйца на верхней части листа, а божьи коровки — на нижней стороне. Коровки питаются крошечной тлей, поэтому большинство яиц божьей коровки можно увидеть там, где больше всего тли. Божьи коровки обычно откладывают яйца в конце весны - начале лета, когда больше всего пищи. Другим фактором, который важен при откладывании яиц, являются погодные условия. Божьим коровкам нужна идеальная температура и ясное небо.
Удоды
Большинство птиц откладывают яйца на деревьях. Если птица перелетная, то можно быть уверенным, что у нее есть один или два козыря в рукаве, когда дело доходит до откладывания яиц. Удоды — одни из самых уникальных птиц, которые мигрируют из Северной Европы в Африку, отдыхая во время перелета на южном побережье Англии. Некоторые из удодов вместо милого щебетания издают странные звуки. Что самое интересное в этой птице, так это то, как она откладывает яйца. Удод откладывает яйца, проделывая отверстие внутри дерева. Яйца изначально молочно-голубые. Затем со временем они становятся мутно-коричневыми.
Богомол
Богомол известен или, скорее, печально известен своим странным поеданием партнера после спаривания. Самка богомола делает это, чтобы произвести большее количество яиц. Одна самка может отложить до 300 яиц в один мешок. Из них только пятая часть нимф доживет до взрослой жизни, что делает защиту яичных мешочков важной для сохранения следующего поколения сильных хищников. Коробочка для яиц подвижна. Ее можно перемещать его из одного места в вашем саду в другое. Молодые богомолы или нимфы выглядят почти так же, как их взрослые собратья, только без крыльев. В момент появления на счет нимфы бесцветны, но в течение первого часа жизни они темнеют, сливаясь с окружающей средой, и приобретают зеленый цвет.
Белый скат
Белые скаты — одни из самых глубоководных морских существ. Эти невероятные животные являются дальними родственниками акул и могут жить на глубине 3 км ниже уровня моря. Они могут превзойти глубоководных осьминогов в терпении, когда дело доходит до защиты своих яиц. глубоководный осьминог может оставаться на страже до четырех лет, пока его яйца не вылупятся. Но недавнее открытие показало, что белые скаты также высиживают яйца в течение четырех и более лет. Эти глубоководные существа откладывают яйца на гидротермальных источниках, образовавшихся в ходе появления подводных вулканов. Исследователи считают, что горячая вода из этих источников может помочь ускорить процесс созревания яиц.
Щитник
Щитники откладывают яйца на нижней стороне листа, как и божьи коровки, и, честно говоря, на них довольно приятно смотреть Насекомые могут откладывать до 28 таких эллиптических яиц одновременно. Хорошая новость заключается в том, что щитники не откладывают яйца в домах людей. Лучшее время для откладывания яиц– весна, когда температура воздуха высокая. Но не расслабляйтесь, эти жуки могут проникнуть в ваш благоухающий дом в поисках убежища зимой.
Рыба
Если вы когда-нибудь были в модном пятизвездочном отеле, то вы знаете, что одним из потрясающих дорогих блюд в меню этого заведения является икра. Икра – неоплодотворенные рыбьи икринки. Это настоящий деликатес во всем мире, и причина, почему она такая дорогая, заключается в том, что икру очень трудно достать. Икру должна подаваться холодной и свежей. Лучшее слово, которое может описать вкус икры - это океан, немного соленый и пахнущий рыбой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он тоже думал, что кальмары откладывают яйца
Не угадал
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Самки откладывают от 100 до 900 яиц на длинных тонких ножках, как правило, вблизи скоплений тлей. Сразу после появления на свет личинки проходят процесс линьки и начинают ползать по растению в поисках пищи, качая при этом головой, пока серпообразные челюсти не коснутся добычи. Касание является импульсом для захватывания. Жертва поднимается в воздух и ей впрыскивается специальный секрет, который растворяет её изнутри в течение 90 секунд. Благодаря этому златоглазка может высосать добычу, переваренную, по сути, вне её желудка.
Эти устрашающие на вид насекомые ..."
Аффтару невдомек, что жуков ОЧЕНЬ много разных???
"Златоглазки славятся своими крыльями сложной формы, которые похожи на кружево. ...
Златоглазки очень важны для нашей экосистемы, они питаются росой, нектаром и пыльцой."
Златоглазки славятся своими золотыми глазами. И они важны, ибо их личинки редкостные хищники, тлю и прочую дрянь жрут только так...
"С морским коньком все наоборот. Здесь самец носит яйца"
Правильнее - икру все ж...
"Мы говорим о «почетном млекопитающем», киви - птице"
Млекопитающая птица??? Аффтару Нобелевку!!!
"большерот. Свое название он получил не просто так. Яйца этого странного животного носят во рту, и их носит самец. Самцы носят во рту оплодотворенные яйца до недели. Время от времени они вынимают яйца изо рта, чтобы проверить их, а затем засовывают обратно"
No comment...
"Яйца на ниточках, и один конец нити прикреплен к песку. Они могут содержать до 40 капсул, и в каждой капсуле может быть до 100 оплодотворенных яиц"
В одном яйце 40 капсул, в капсуле до ста яиц... а в яйцах сколько дальше?
"Сицилийские ящерицы технически являются амфибиями"
Это уже вторая Нобелевка аффтару!!! Ящерицы к аммфибиям никак не относятся...
"Желудок муравьев полон яда"
Третья Нобелевка...
"Щитники
...
эти жуки могут проникнуть в ваш благоухающий дом в поисках убежища зимой"
Четвертая Нобелевка. Клопы к жукам не относятся.
Ой, все.. я устал... тут еще куча всего...