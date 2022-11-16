Странные яйца, которые откладывают животные

Мы знаем, о чем вы думаете. Нет, киви - это не фрукты в вашем холодильнике. Мы говорим о «почетном млекопитающем», киви - птице. Это странное животное может откладывать яйцо, которое составляет до четверти массы его тела. Это может быть не самое большое яйцо, но пропорционально это самое большое яйцо для птицы в мире. Чтобы лучше понять размер этого яйца, представьте, что человек рожает четырехлетнего ребенка. Биологи интересовались птицей на протяжении всего прошлого века. Их, как и нас, сбивает с толку то, как такая маленькая птичка может отложить такое огромное яйцо.

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