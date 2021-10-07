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Невероятно сложный тест по фильму "Форрест Гамп"

Невероятно сложный тест по фильму "Форрест Гамп"

Автор:
07 октября 2021 10:17
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   Форрест Гамп   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Роберта Земекиса   тесты по фильмам девяностых   
1782
1
Это один из самых сложных кинотестов, который только был на Фишках. Всё внимание уделено деталям. Сможете ответить на восемь из восьми?
Что висело над кроватью Форреста?
1/8Что висело над кроватью Форреста?
Где впервые Форрест встретил Дженни?
2/8Где впервые Форрест встретил Дженни?
Мальчишки преследовали Форреста на велосипедах. Сколько было хулиганов?
3/8Мальчишки преследовали Форреста на велосипедах. Сколько было хулиганов?
Кем был отец Дженни?
4/8Кем был отец Дженни?
На встрече с президентом США Форрест выпил 15 бутылок сладкой газировки. Какой именно?
5/8На встрече с президентом США Форрест выпил 15 бутылок сладкой газировки. Какой именно?
Какое имя было у сослуживца по прозвищу Бабба?
6/8Какое имя было у сослуживца по прозвищу Бабба?
"Однажды пошёл дождь...". Сколько месяцев продолжался ливень во Вьетнаме?
7/8"Однажды пошёл дождь...". Сколько месяцев продолжался ливень во Вьетнаме?
Как долго бежал Гамп?
8/8Как долго бежал Гамп?

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Метки: Тесты   Форрест Гамп   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Роберта Земекиса   тесты по фильмам девяностых   
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6k
Константин Безумов Час назад
7 из 8. Картину не помню
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Анна Анна 2 минуты назад
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42k
Цыц тут у меня 11 минут назад
0 из 8, фильм не смотрел.
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5k
Игорь Михайлов 49 минут назад
6 из 8, вроде один из лучших моих фильмов, надо будет пересмотреть, "снова"!)

6 из 8, вроде один из лучших моих фильмов, надо будет пересмотреть, "снова"!)Посмотреть
6 из 8, вроде один из лучших моих фильмов, надо будет пересмотреть, "снова"!)
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5k
Ruk Час назад
кино усечённый вариант книги, книга интереснее
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