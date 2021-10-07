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Это один из самых сложных кинотестов, который только был на Фишках. Всё внимание уделено деталям. Сможете ответить на восемь из восьми?
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Метки: Тесты Форрест Гамп тест тесты по фильмам тесты по фильмам Роберта Земекиса тесты по фильмам девяностых
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