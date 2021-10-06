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Онлайн-сообщество INEEEEDIT делится фотографиями вещей, которые заставляют его участников говорить «Мне это нужно».
2.
Кольцо XVI века, превращающееся в астрономическую сферу
Модераторы говорят, что здесь собраны самые крутые вещи в Интернете. От милых и простых (швабра, похожая на собаку) до сложных и редких (кольцо XVI века, превращающееся в астрономическую сферу), есть всего понемногу. И даже неважно, будете ли вы использовать эти предметы на самом деле. Просто хочется их получить.
Посмотрите некоторые из самых популярных сообщений на INEEEEDIT!
Посмотрите некоторые из самых популярных сообщений на INEEEEDIT!
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16.
Пандус для спасения животных для бассейнов. Это может быть чрезвычайно важно для любого животного
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Метки: интересное полезное фото
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