Мне это нужно!

2.

Модераторы говорят, что здесь собраны самые крутые вещи в Интернете. От милых и простых (швабра, похожая на собаку) до сложных и редких (кольцо XVI века, превращающееся в астрономическую сферу), есть всего понемногу. И даже неважно, будете ли вы использовать эти предметы на самом деле. Просто хочется их получить.

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