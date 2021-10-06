Жена экс-главного инженера "Туполев" отдала гадалке 30 миллионов, а муж даже не заметил

Лариса познакомилась с гадалкой Марине еще в 2016 году. Через год после знакомства Марине вдруг обнаружила (к своему счастью), что на Ларису кто-то навёл порчу. Как верная подруга, Марине предложила её снять, но не бесплатно. Похоже, порча была очень сложная, раз жена главного инженера за два года заплатила гадалке 30 миллионов рублей. Эти деньги женщина втихушку выносила из дома, скрывая от мужа свою благое дело.

На этом всё не кончилось. В какой-то момент женщина вдруг обнаружила пропажу ключей от дома и дачи, а вслед за этим стала замечать, что в доме кто-то бывает. Вещи в квартире были переставлены, в комнатах обнаружился бардак. Тогда женщина уже обратилась в полицию, а не к гадалке.

Полицейским Лариса рассказала, как отдала ворожее 30 миллионов и уточнила, что теперь гадалка пытается отнять у неё квартиру. Больше правоохранителей удивился муж.

Бывший главный инженер е наблюдал привидевшуюся жене сломанную мебель в доме, а ещё сильнее удивился от траты 30 миллионов на магические ритуалы, сообщает телеграм-канал SHOT.