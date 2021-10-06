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Жена экс-главного инженера "Туполев" отдала гадалке 30 миллионов, а муж даже не заметил

Жена экс-главного инженера "Туполев" отдала гадалке 30 миллионов, а муж даже не заметил (1 фото)

Автор:
06 октября 2021 06:56
Сообщество : Мошенничество
Метки: ynews   Россия   деньги   жена   интересное   мошенники   порча   фото   
1790
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Лариса, жена бывшего главного инженера конструкторского бюро "Туполев", отдала гадалке 30 миллионов рублей. Самое интересное, что муж гражданки Ларисы так и не заметил пропажи денег, пока та не обратилась в полицию.

Лариса познакомилась с гадалкой Марине еще в 2016 году. Через год после знакомства Марине вдруг обнаружила (к своему счастью), что на Ларису кто-то навёл порчу. Как верная подруга, Марине предложила её снять, но не бесплатно. Похоже, порча была очень сложная, раз жена главного инженера за два года заплатила гадалке 30 миллионов рублей. Эти деньги женщина втихушку выносила из дома, скрывая от мужа свою благое дело.


На этом всё не кончилось. В какой-то момент женщина вдруг обнаружила пропажу ключей от дома и дачи, а вслед за этим стала замечать, что в доме кто-то бывает. Вещи в квартире были переставлены, в комнатах обнаружился бардак. Тогда женщина уже обратилась в полицию, а не к гадалке.


Полицейским Лариса рассказала, как отдала ворожее 30 миллионов и уточнила, что теперь гадалка пытается отнять у неё квартиру. Больше правоохранителей удивился муж.

Бывший главный инженер е наблюдал привидевшуюся жене сломанную мебель в доме, а ещё сильнее удивился от траты 30 миллионов на магические ритуалы, сообщает телеграм-канал SHOT.

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Метки: ynews   Россия   деньги   жена   интересное   мошенники   порча   фото   
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13  комментариев
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19
Кукуся 3 часа назад
Заботал в поте лица, честным трудом, на каторжных работах годами))) успешный? Оказался в нужном месте и в нужное время, и приобрёл нужные связи или изначально были родственные. Вот и весь залог успеха в данном случае
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1k
azuver 36 минут назад
Не заметить пропажи 30 ти лямов,это как ? У них,что деньги в чемоданах хранятся по всей квартире. А по факту,нужно не иметь мозга совсем,что бы отдать гадалки такую сумму.Видимо "честно" заработанную.

В
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4k
Shtoppi Час назад
Назарабатывал столько что счет потерял?)))
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Ну теперь эту гадалку в битву экстрасенсов пригласят. Там таких полно.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Легко пришло-легко ушло.
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−68
ann 2 часа назад
Жена Гейтса, отдала школьнику -айтишнику, все сбережения за настройку домашнего принтера!
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21k
Mike Miller 3 часа назад
Социальная дистанция набирает и набирает. Его подчинённые и ляма в год не зарабатывают, а он тридцатку не заметил.
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
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1
Имя Пользователя 3 часа назад
Жизнь успешного человека вызывает зависть. Завидуйте молча.
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WhiteRat

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