Как "бикфордов шнур" стал "огнепроводным"

В непрофессиональных источниках (газеты, журналы, художественная литература, кинофильмы, и даже некоторые военные издания) это средство взрывания обычно называют "бикфордов шнур". Однако, как правило, применение названия "бикфордов шнур" к современному средству передачи огневого импульса к капсюлю-детонатору неправомерно и ошибочно в принципе.
С тем же правом можно автомобиль называть каретой, пистолет револьвером, многоквартирный дом избой, журнал газетой, буклет книгой и т.п.
Общее между современным "огнепроводным шнуром" и старинным "бикфордовым шнуром" только то, что они имеют одно и то же предназначение — передавать форс огня на капсюль-детонатор или пороховой заряд, некоторая схожесть конструкции и внешнего вида.
Прежде чем рассказать о конструкции и различиях обеих типов шнуров стоит несколько углубиться в историю, рассмотреть предысторию.
Вообще, подрывное или минное дело появилось практически одновременно с изобретением пороха. Даже можно сказать, что подрывное дело появилось раньше огнестрельного оружия. История открытия пороха не описана достаточно достоверно в исторических источниках. Как одна из версий есть версия открытия пороха жителями северной Африки, где имелись выходы на поверхность селитры. Скотоводы разводили костры, после которых оставались угли. Дожди смачивали землю, растворяли селитру, которая в растворе пропитывала древесный уголь (остатки костров).
Таким образом получался естественный порох. При попытке повторного разведения костра на таких углях происходил взрыв этого естественного пороха. Кто-то обратил на это внимание. Так появился порох. Впрочем это только версия. Достоверных письменных источников об изобретении пороха не имеется.
Достоверно известно, что в позднее средневековье порох применялся не только в огнестрельном оружии, но и для взрывания стен и башен замков. В русском войске в XVI веке существовали специальные подразделения для производства взрывов. Специалистов подрывного дела называли "горокопами" (от слова "горн" — подземная полость для размещения в ней порохового заряда). При осаде Казани в 1552 году русские горокопы сделали несколько подкопов под стены крепости и произвели несколько взрывов. Так 4 сентября они взорвали Муралеевы ворота казанского кремля, 2 октября взорвали стык стены кремля и крепости между Аталыковыми и Тюменскими воротами кремля, 2 октября стену у озера Гузеева и 3 октября стену между Ногайскими и Спасскими воротами крепости. Татары не смогли удержать оборону в проломах и Казань пала. В качестве взрывчатого вещества применялся черный дымный порох, а передача пламени осуществлялась по пороховой дорожке насыпанной от заряда на безопасное удаление.
Однако с развитием военного дела и все более широким применением минно-подрывных работ такой способ взрывания не мог удовлетворять потребностям. В подземных ходах обычно довольно сыро, не всегда возможно отсыпать сплошную дорожку пороха (например, из за ступенчатости выработки), сквозняки могли сдуть части дорожки. Способ установки на заряд горящей свечи был также ненадежен (свечу могло задуть) и крайне опасен (искра, упавший вниз тлеющий остаток фитиля могли вызвать преждевременный взрыв).
Первой попыткой усовершенствовать огневой способ взрывания (тогда единственный) было изобретение кожаного рукава. Из кожи сшивалась длинная трубка, которая набивалась порохом. Ее можно считать предтечей бикфордова шнура.
Несколько позднее был предложен так называемый "стопин", тонкий шнурок, пропитанный смесью селитры с порохом. Стопин нашел также широкое применение в освещении дворцов и театров. Перед началом спектаклей, балов требовалось одновременно поджечь большое количество свечей, да еще и размещенных на высоко подвешенных люстрах. В таких случаях фитили всех свечей соединяли между собой тонким стопином, а конец стопина опускали вниз. Достаточно было поджечь его, как огонек обегал все свечи, поджигая их.
Однако для всех этих изобретений общим недостатком оставалась доступность влаги к пороху и селитре. Селитра довольно активно впитывает воду из воздуха и теряет способность к воспламенению. Надежность и рукава с порохом и стопина были неудовлетворительны. Кроме того, стопин выдавал довольно слабый форс пламени.
Английский инженер Бикфорд (D.Bickford) во второй половине XIX века предложил объединить стопин с пороховым рукавом, кожу заменить текстильной оплеткой, а для защиты от сырости пропитать оплетку асфальтом. Так родился бикфордов шнур. На рисунке схематично представлена конструкция бикфордова шнура ( без соблюдения масштаба и пропорций). Стопин обеспечивал устойчивость горения шнура, пороховая мякоть достаточную силу пламени, двойная оплетка гибкость и целостность сердцевины, асфальт защиту от сырости. Асфальт был предложен Бикфордом еще по одной причине. Когда огонь уходит далеко от начала шнура, то может не хватить кислорода для поддержания горения (образующиеся пороховые газы закрывают доступ кислороду извне). Плавящийся и прогорающий от высокой температуры асфальт, теряет прочность, что позволяет пороховым газам прорываться наружу, а кислороду поступать в область горения.
Бикфордов шнур использовался в подрывном деле до начала Второй Мировой войны. Массовое применений подрывных работ в ходе войны, особенно плохо обученным личным составом, ярко выявили ранее неприметные, но весьма существенные недостатки бикфордова шнура:
1. Шнур гаснет под водой из-за недостатка кислорода.
2. Скорость горения шнура нестабильна из-за особенностей пороховой мякоти (различная степень влажности различных участков, различная плотность разных участков), из-за чего трудно рассчитать длину шнура для подрыва заряда через заданные промежуток времени).
3.Открытые концы шнура необходимо защищать от сырости, иначе при поджигании шнур может дать отказ.
4.Асфальт при низких температурах растрескивается и не обеспечивает герметичности шнура, и защиту его от сырости.
5.В шнурах, изготовленных во время войны, из-за снижения качества резко участились случаи так называемого "прострела", т.е. мгновенной передачи пламени на какой-то части шнура, что вело к преждевременным взрывам зарядов ВВ.
Эти существенные недостатки бикфордова шнура уже во второй половине войны побудили инженеров к созданию нового типа шнура для огневого способа взрывания. В результате сначала частичных изменений в конструкции, а затем и более радикальных появился новый тип шнура, который получил название "Огнепроводный шнур".
Прежде всего отказались от пороховой мякоти. Ее заменил пиротехнический состав на основе нитроглицеринового пороха. В процессе горения состава вырабатывается кислород, что обеспечивает устойчивое горение шнура и под водой на глубинах до 5 метров (реально и на гораздо больших глубинах). Стопин заменили направляющей нитью, скрученной из трех хлопчатобумажных ниток, каждая из которых имеет различную пропитку. Это обеспечивает достаточно точное выдерживание скорости горения шнура, предотвращает затухание горения и препятствует явлению прострела. Тип оплетки сменился с радиального на диагональное, причем смежные слои оплетки имеют разное направление плетения , что обеспечивает более высокую прочность, гибкость шнура. Число слоев оплетки стало не два, а три или пять. Асфальт стал покрывать не только верхний слой оплетки, а и промежуточные. Шнур, имеющий пять слоев оплетки стал именоваться "шнур двойного асфальтирования". Несколько позднее, в середине пятидесятых годов внешний слой асфальта заменили пластиком.
Огнепроводный шнур, пока не нарушена целостность направляющей нити, в отличие от бикфордова шнура, погасить невозможно. Это невозможно в принципе.
В СССР (а теперь в России) огнепроводный шнур выпускается трех основных типов:
*ОША — огнепроводный шнур асфальтированный с хлопчатобумажной оплетке. Цвет его темно-серый. Скорость горения 1см. в сек (плюс минус 7%). Диаметр 4.8-5.8 мм. Поставляется в бухтах длиной 10м.
*ОШДА — огнепроводный шнур двойного асфальтирования с хлопчатобумажной оплетке. Цвет его темно-серый. Скорость горения 1см. в сек (плюс минус 7%). Диаметр 5-6 мм. Поставляется в бухтах длиной 10м.Рекомендован для применения в сырых местах и под водой.
*ОШП — огнепроводный шнур в пластиковой оболочке. Цвет его белый. Скорость горения 1см. в сек (плюс минус 5%). Диаметр 5.0 мм. Поставляется в бухтах длиной 10м. Рекомендован для всех случаев.
Выпускается также его модификация со скоростью горения 0.278 см. в сек. Такой шнур имеет цвет оболочки синий.
Источник:
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Про фитили читать не стал :)