Как "бикфордов шнур" стал "огнепроводным"

Бикфордов шнур использовался в подрывном деле до начала Второй Мировой войны. Массовое применений подрывных работ в ходе войны, особенно плохо обученным личным составом, ярко выявили ранее неприметные, но весьма существенные недостатки бикфордова шнура:



1. Шнур гаснет под водой из-за недостатка кислорода.



2. Скорость горения шнура нестабильна из-за особенностей пороховой мякоти (различная степень влажности различных участков, различная плотность разных участков), из-за чего трудно рассчитать длину шнура для подрыва заряда через заданные промежуток времени).



3.Открытые концы шнура необходимо защищать от сырости, иначе при поджигании шнур может дать отказ.



4.Асфальт при низких температурах растрескивается и не обеспечивает герметичности шнура, и защиту его от сырости.



5.В шнурах, изготовленных во время войны, из-за снижения качества резко участились случаи так называемого "прострела", т.е. мгновенной передачи пламени на какой-то части шнура, что вело к преждевременным взрывам зарядов ВВ.



Эти существенные недостатки бикфордова шнура уже во второй половине войны побудили инженеров к созданию нового типа шнура для огневого способа взрывания. В результате сначала частичных изменений в конструкции, а затем и более радикальных появился новый тип шнура, который получил название "Огнепроводный шнур".

Прежде всего отказались от пороховой мякоти. Ее заменил пиротехнический состав на основе нитроглицеринового пороха. В процессе горения состава вырабатывается кислород, что обеспечивает устойчивое горение шнура и под водой на глубинах до 5 метров (реально и на гораздо больших глубинах). Стопин заменили направляющей нитью, скрученной из трех хлопчатобумажных ниток, каждая из которых имеет различную пропитку. Это обеспечивает достаточно точное выдерживание скорости горения шнура, предотвращает затухание горения и препятствует явлению прострела. Тип оплетки сменился с радиального на диагональное, причем смежные слои оплетки имеют разное направление плетения , что обеспечивает более высокую прочность, гибкость шнура. Число слоев оплетки стало не два, а три или пять. Асфальт стал покрывать не только верхний слой оплетки, а и промежуточные. Шнур, имеющий пять слоев оплетки стал именоваться "шнур двойного асфальтирования". Несколько позднее, в середине пятидесятых годов внешний слой асфальта заменили пластиком.



Огнепроводный шнур, пока не нарушена целостность направляющей нити, в отличие от бикфордова шнура, погасить невозможно. Это невозможно в принципе.



В СССР (а теперь в России) огнепроводный шнур выпускается трех основных типов:



*ОША — огнепроводный шнур асфальтированный с хлопчатобумажной оплетке. Цвет его темно-серый. Скорость горения 1см. в сек (плюс минус 7%). Диаметр 4.8-5.8 мм. Поставляется в бухтах длиной 10м.

*ОШДА — огнепроводный шнур двойного асфальтирования с хлопчатобумажной оплетке. Цвет его темно-серый. Скорость горения 1см. в сек (плюс минус 7%). Диаметр 5-6 мм. Поставляется в бухтах длиной 10м.Рекомендован для применения в сырых местах и под водой.

*ОШП — огнепроводный шнур в пластиковой оболочке. Цвет его белый. Скорость горения 1см. в сек (плюс минус 5%). Диаметр 5.0 мм. Поставляется в бухтах длиной 10м. Рекомендован для всех случаев.

Выпускается также его модификация со скоростью горения 0.278 см. в сек. Такой шнур имеет цвет оболочки синий.