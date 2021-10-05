FISHKINET
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче... Интернет забурлил догадками. Для чего женщина-полицейская держит руки именно так? Интернет забурлил догадками. Для чего женщина-полицейская держит... Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели" Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя... Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Безобидный розыгрыш сотрудника магазина Безобидный розыгрыш сотрудника магазина "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль Курьезное падение спортсменки во время тренировки Курьезное падение спортсменки во время тренировки «Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты «Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Ретро фотографии Ретро фотографии Ночная подборка приколюшек Ночная подборка приколюшек Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом... Бездомная кошка поставила пса на место Бездомная кошка поставила пса на место Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных кадров времен СССР Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных...
Смешные комментарии к разным постам

Смешные комментарии к разным постам (44 фото)

Автор:
05 октября 2021 18:23
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
2845
44
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
687
Alex 3 часа назад
Чувак это под**б от евреев для гоев. Чувак переводится как кострированый верблюд. Так же в 90-е стало популярным среди тупой молодежи слово "чикса" обозначающее девушку. Тоже было введено для насмешки над гоями, потому что с иврита шикса переводится как шлюшка. Вот так через певцов ртом и говноящик с кино над нами насмехаются эти говноеды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Peter Griffin Час назад
Очень жаль парнишку.Ведь ему не с кем будет поиграть на перемене в сифу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ПаганецЪ 2 часа назад
За Лавкрафта это уже сделали японцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Erik 2 часа назад
Комментарий к фото
и в руке у него не гриб,,,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Примадонну перестали узнавать. Как изменилась за годы внешность Пугачёвой (24 фото) Примадонну перестали узнавать. Как изменилась за годы внешность Пугачёвой (24 фото) Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений 17-летний школьник открыл новую планету всего за три дня стажировки в НАСА 17-летний школьник открыл новую планету всего за три дня стажировки в НАСА 25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения 25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения 20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения 20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3912730



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Я имел 36 лет заключения" - как бывший уголовник стал Героем Советского Союза, считался гением разведки и погиб в 28 лет?
6
50
"Я имел 36 лет заключения" - как бывший уголовник стал Героем Советского Союза,...
Завербовал 11 афганских банд без единого выстрела и спас российский спецназ в Чечне. Как это удалось "глухонемому" генералу?
6
17
Завербовал 11 афганских банд без единого выстрела и спас российский спецназ в Чечне....
Набирающие популярность
Чем слово ваше отзовется? Хорошо, если не только на стенах и заборах
0
2
Чем слово ваше отзовется? Хорошо, если не только на стенах и заборах
Россия или США: кому принадлежит Луна
0
26
Россия или США: кому принадлежит Луна
Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео)
Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#аварии#автомир#новости#СССР#ynews#полиция#позитив
#фото#прикол#автомобили#картинки#авто аварии#сша#приколы#подборка#еда#смешные
#факты#Разное#дтп#люди#история#кино#прикольные#Россия#фотографии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться