Смешные комментарии к разным постам

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Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.
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Метки: Юмор комментарии приколы
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Слова "чувак" и "чикса" перешли из воровского жаргона. В котором, таки да, много слов из иврита.