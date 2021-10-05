Безобидный розыгрыш сотрудника магазина

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Несколько парней решили разыграть сотрудника магазина, стоящего возле входа. Шутники проходили мимо мужчины и делали вид, будто спотыкаются о какой-то предмет.
Мужчина не мог понять, обо что спотыкаются незнакомцы и начал беспокоиться.
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Теперь мужик спать не будет, будет думать чтож там за чудовина такая!)