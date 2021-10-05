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Безобидный розыгрыш сотрудника магазина

Безобидный розыгрыш сотрудника магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 12:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   добро   прикол   розыгрыш   шутка   
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Несколько парней решили разыграть сотрудника магазина, стоящего возле входа. Шутники проходили мимо мужчины и делали вид, будто спотыкаются о какой-то предмет.
Мужчина не мог понять, обо что спотыкаются незнакомцы и начал беспокоиться.

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Метки: Юмор   видео   добро   прикол   розыгрыш   шутка   
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5  комментариев
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13k
Совранский 2 часа назад
Ну ведь можно же шутить "грамотно" ?!)))
Быть добру!
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452
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Довы@#ывались. Теперь у РЕН-ТВ ещё один подписчик.
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428
Ольга Час назад
Спотыкаются на разных местах, и все равно работник обеспокоен. Правда шутка довольно безобидная.
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1k
DVPET Час назад
И спотыкаются то не натурально, но все равно мужик беспокоится. Хороший человек.
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9k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад

Теперь мужик спать не будет, будет думать чтож там за чудовина такая!)
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