"Доступное жильё": опасные для жизни дома в поселке под Краснодаром

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Жители Краснодарского края наткнулись на объявление о продаже дома в поселке Знаменский за несколько миллионов рублей и решили посмотреть на него вживую. Приехав на место они обнаружили несколько одноэтажных домов в ужасном состоянии.
У автора видео сложилось впечатление, что строители участвовали в соревновании «Построй хуже всех». Жалко людей, которые это купят.
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Даже облокачиваться на стену страшно...
И это за 3 ляма?
За эти деньги можно постоить приличный 2-х этажный дом из бруса...
Мы в детстве штабы лучше строили.