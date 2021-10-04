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"Доступное жильё": опасные для жизни дома в поселке под Краснодаром

"Доступное жильё": опасные для жизни дома в поселке под Краснодаром (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дом   знаменский   краснодар   краснодарский край   
1162
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Жители Краснодарского края наткнулись на объявление о продаже дома в поселке Знаменский за несколько миллионов рублей и решили посмотреть на него вживую. Приехав на место они обнаружили несколько одноэтажных домов в ужасном состоянии.
У автора видео сложилось впечатление, что строители участвовали в соревновании «Построй хуже всех». Жалко людей, которые это купят.

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Метки: видео   дом   знаменский   краснодар   краснодарский край   
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16  комментариев
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
класс , потом сделаю облицовку и внутри зашьют стены и нехрена не будет видно вот люди удивятся когда им крышу ветром сдует целиком или кладку поведет после дождика
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1k
Злой чебурек 8 минут назад
Так, а где утепление фасада? Декор прям по блокам идет? Пздц какой-то%)))
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2k
Константин 24 минуты назад
Так краснодарский край же. Край мошенников всех мастей, там честного человека трудно найти.
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100
Шурман 24 минуты назад
Шиздец
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88
Владимир Полчаса назад
Опять на обои надеются?
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898
vasilykopkov Полчаса назад
Мда... производит жуткое впечатление.
Даже облокачиваться на стену страшно...
И это за 3 ляма?
За эти деньги можно постоить приличный 2-х этажный дом из бруса...
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
Ужас какой. Удивил один факт, зачем цементировали. можно было пеноблоки так сложить)))) Быстрей бы построили)))))) Обои внутри поклеили бы, и все бы держалось)))))))))))))
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2k
Vitamin Полчаса назад
Жесть..
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2k
Frank Borman 39 минут назад
- Насяльника, зачем ругаисся? Мы всегда так в наш кишлак в Кыргызыстан строим, и все хорошо!
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29k
Snork Snorkoff 45 минут назад
Что можно хотеть по цене студии в человейнике? Именно что домик Ниф-Нифа, из дерьма и палочек ))
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5k
Ruk 48 минут назад
на продажу везде так строят
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100
Шурман Ruk 20 минут назад
Как видишь хорошо сделали , гарантия 10 лет причем от судьбы не уйти , 2 года гарантия на любые погрешности , 189 квадратов жилая и сад 190 , цена 480 штук евро , 4 спальни , 2 ванны , 2 туалета отдельно
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10k
Кыся 51 минуту назад
За такое сажать надо. Это действительно представляют угрозу не только тем, кто внутри, но и тем кто снаружи рядом стоит.
Мы в детстве штабы лучше строили.
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9k
☾ Атеист ☽ 52 минуты назад
тех кто сие делал надо по статье за покушение на убийство сажать. Это же писец полнейший. 3 ляма...
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8k
Андрей А 56 минут назад
У любого безобразия есть Имя Фамилия и должность)))
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