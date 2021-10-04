"Доступное жильё": опасные для жизни дома в поселке под Краснодаром

Жители Краснодарского края наткнулись на объявление о продаже дома в поселке Знаменский за несколько миллионов рублей и решили посмотреть на него вживую. Приехав на место они обнаружили несколько одноэтажных домов в ужасном состоянии.

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У автора видео сложилось впечатление, что строители участвовали в соревновании «Построй хуже всех». Жалко людей, которые это купят.