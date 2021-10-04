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Угадайте фильм ужасов по одному кадру

Угадайте фильм ужасов по одному кадру

Автор:
04 октября 2021 11:07
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тесты по фильмам   тесты по фильмам ужасов   ужасы   фильмы ужасов   
1086
1
Если вы обожаете фильмы ужасов, то этот тест вам точно понравится. В посте будет классика жанра, смесь комедии с ужасами, а также типичные слэшеры. Сможете ответить верно на десять из десяти?
Угадайте фильм по кадру
1/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
2/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
3/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
4/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
5/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
6/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
7/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
8/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
9/10Угадайте фильм по кадру
Угадайте фильм по кадру
10/10Угадайте фильм по кадру

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Метки: Тесты   кинотесты   тесты по фильмам   тесты по фильмам ужасов   ужасы   фильмы ужасов   
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4  комментария
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Цыц тут у меня Полчаса назад
Не знал, что "Молчание ягнят" и "Сияние" являются фильмами ужасов.
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Секрет фирмы 55 минут назад
9 из 10, неплохо.
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