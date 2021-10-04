Если вы обожаете фильмы ужасов, то этот тест вам точно понравится. В посте будет классика жанра, смесь комедии с ужасами, а также типичные слэшеры. Сможете ответить верно на десять из десяти?

Угадайте фильм ужасов по кадру 0