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Если вы обожаете фильмы ужасов, то этот тест вам точно понравится. В посте будет классика жанра, смесь комедии с ужасами, а также типичные слэшеры. Сможете ответить верно на десять из десяти?
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