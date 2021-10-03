Правда пришла, откуда не ждали: в The New York Times узнали мерзкий секрет YouTube

Американский видеохостинг YouTube во всей красе продемонстрировал свое отношение к юзерам: одни каналы «по дружбе» получают накрутку просмотров, а другие же – вечный бан за материалы, неугодные западным спецслужбам.
Не так давно американское издание The New York Times провело собственное расследование в отношение, видимо, своих конкурентов - Ozy Media, специализирующихся на статьях о поп-культуре. Журналистов уж очень интересовали методы ведения бизнеса в Ozy Media, а также корпоративная культура. Результат превзошел все ожидания: руководство издания завышали показатели охвата аудитории в YouTube и Amazon, чтобы привлекать больше инвесторов и денег в свой карман.
Так, журналисты узнали о случае, когда операционный директор издания в ходе телефонного разговора с компанией Goldman Sachs выдавал себя за топ-менеджера YouTube и всячески расхваливал Ozy Media.
Судя по всему, представители издания попытались «выйти сухими из воды», заявив, что материал NYT – лживая заказуха. Однако этой статьи вполне хватило, чтобы от Ozy Media один за другим стали отказываться инвесторы. В итоге, спустя несколько дней издание решило закрыться.
Забавно, что на фоне этого скандала никто не стал задаваться вопросом: а почему, собственно, YouTube такое себе позволил? Ведь это просто немыслимо – одобрять подобного рода деятельность юзеров. Как же политика компании? Правила? Видимо, об этом можно забыть, так как видеохостинг, как и его мамаша Google работают только в своих интересах. Ну, или в интересах американских властей.
Источник:
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Понравилось20
если он закроется , никто не заметит )
я так думаю.
Я думал что он давно закрыт ;)))))
Все удалю все свои 20 аккаунтов на нем
И это круто! Значит Навальный всё сделал правильно!