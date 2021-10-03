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Правда пришла, откуда не ждали: в The New York Times узнали мерзкий секрет YouTube

Правда пришла, откуда не ждали: в The New York Times узнали мерзкий секрет YouTube (1 фото)

Автор:
03 октября 2021 20:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: youtube   Цензура   новости   скандал   сми   
1031
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Американский видеохостинг YouTube во всей красе продемонстрировал свое отношение к юзерам: одни каналы «по дружбе» получают накрутку просмотров, а другие же – вечный бан за материалы, неугодные западным спецслужбам.

Не так давно американское издание The New York Times провело собственное расследование в отношение, видимо, своих конкурентов - Ozy Media, специализирующихся на статьях о поп-культуре. Журналистов уж очень интересовали методы ведения бизнеса в Ozy Media, а также корпоративная культура. Результат превзошел все ожидания: руководство издания завышали показатели охвата аудитории в YouTube и Amazon, чтобы привлекать больше инвесторов и денег в свой карман.

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Так, журналисты узнали о случае, когда операционный директор издания в ходе телефонного разговора с компанией Goldman Sachs выдавал себя за топ-менеджера YouTube и всячески расхваливал Ozy Media.


Судя по всему, представители издания попытались «выйти сухими из воды», заявив, что материал NYT – лживая заказуха. Однако этой статьи вполне хватило, чтобы от Ozy Media один за другим стали отказываться инвесторы. В итоге, спустя несколько дней издание решило закрыться.


Забавно, что на фоне этого скандала никто не стал задаваться вопросом: а почему, собственно, YouTube такое себе позволил? Ведь это просто немыслимо – одобрять подобного рода деятельность юзеров. Как же политика компании? Правила? Видимо, об этом можно забыть, так как видеохостинг, как и его мамаша Google работают только в своих интересах. Ну, или в интересах американских властей.

 

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Метки: youtube   Цензура   новости   скандал   сми   
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24  комментария
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847
Алексей Попов 8 часов назад
Да лично мне пох. Я читатель а не смотритель, вообще ютуб - это расслабляющий массаж мозгов, народ в нем не читающий уже и говорить разучился - "гм, на, аааа,эээ, хм, итак и прочая пурга на 70% ролика". Написать не может наверно сильно сложно буквы вспоминать :-)
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3k
Иван 5 минут назад
А в Россие ютуб каналы блочит по решению российских судов это как понимать? Российские суды работают на западные спецслужбы?
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293
vic333 22 минуты назад
С добрым утром, автор! :)
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5k
Ruk 6 часов назад
а почему они не должны этого делать?
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 6 часов назад
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3k
RomaXz 6 часов назад
А я то подумал, что очередное нытье на тему блокировки помойки RT
Похоже, никто не сочувствует, поэтому надо срочно делать вбросы о злом Ютубе
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18k
KOSTELLO 6 часов назад
А кто- то думал, что все иначе?
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19k
иванов дмитрий 7 часов назад
а рутуб и блокировать не надо.
если он закроется , никто не заметит )
я так думаю.
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33k
Опаньки 7 часов назад
Какой мерзкий ютуб ((
Все удалю все свои 20 аккаунтов на нем
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730
vlad 7 часов назад
тов. Пригожин, перелогиньтесь..
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381
Гиперборей 7 часов назад
На мой взгляд все это очевидно. Будь ута китайским и российским - политика сервиса была бы аналогичной. А что смотреть каждый собирает сам - сервис лишь инструмент. Если человек идиоты - То за него решает сервис…
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30k
Растрелли В.В. 8 часов назад
То, что просмотры накручивает сам сервис давно было понятно, хотя бы из 100 миллионнных просмотров роликов Анального.
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