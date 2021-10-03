Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок

Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается

Слишком много переменных: тонкий юмор о программировании

Парень дополняет собой обложки альбомов мировых звёзд

Антизожный пост, приправленный ленью и иронией

Объявления и вывески, которые хочется прочитать совсем не так, как задумали авторы