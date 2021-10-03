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Всякая всячина из интернета
Авторский пост
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Метки: Хохма Юмор прикол фотовсячина
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Новости партнёров
Осторожно!!! Орудует группа девиц!! Действуют следующим образом : вы выходите из супермаркета, подходите к машине, загружаетесь и хотите уехать. В этот момент к машине подбегают две хорошенькие девицы и слезно просят подвезти их до дома, типа у них украли деньги, а там их встретит мама. Вы соглашаетесь. Одна садится на переднее сиденье, другая назад. И вдруг та, что впереди наклоняется и начинает делать вам м i n е т, а вторая, пока вы млеете, жрёт, сука, ваши продукты! Будьте осторожны, я уже 3 раза попадался!
2. Сейчас в Интернете всё есть бесплатно.
2. CD - отличный подарок или предмет коллекционирования. Торрент не подаришь.
2. Сейчас во многих домах уже Ваш CD и послушать уже не на чем. ))))) Так что как подарок ток расстройство.