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ФотоВсячина

ФотоВсячина (30 фото)

Автор:
03 октября 2021 19:07
Метки: Хохма   Юмор   прикол   фотовсячина   
979
30
Всякая всячина из интернета

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Метки: Хохма   Юмор   прикол   фотовсячина   
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18  комментариев
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1k
sedoisever 2 часа назад
Что не так с остановкой "Гостинный двор"? Только то, что там две "н", вместо одной?
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12k
Михалыч 45 минут назад
Напомнило:
Осторожно!!! Орудует группа девиц!! Действуют следующим образом : вы выходите из супермаркета, подходите к машине, загружаетесь и хотите уехать. В этот момент к машине подбегают две хорошенькие девицы и слезно просят подвезти их до дома, типа у них украли деньги, а там их встретит мама. Вы соглашаетесь. Одна садится на переднее сиденье, другая назад. И вдруг та, что впереди наклоняется и начинает делать вам м i n е т, а вторая, пока вы млеете, жрёт, сука, ваши продукты! Будьте осторожны, я уже 3 раза попадался!
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2
b0tik Михалыч 43 минуты назад
))))))))))))))))))))
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18k
Anna Час назад
Комментарий к фото
яя т ак поняла автор никогда не знал о газетах "вашингтон пост" "дейли мирор" и т.п. не знает, где находится Бейкер стрит и Скотланд Ярд.
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18k
Anna Час назад
Комментарий к фото
что не так?
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30k
Растрелли В.В. Час назад
Комментарий к фото
Что смешного в этой картинке? На 9 мая подарок - самое то.
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