FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 1078 постов • 45 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Калейдоскоп 
Так себе картинки на выходные, а в середине поста приятный сюрприз

Так себе картинки на выходные, а в середине поста приятный сюрприз (56 фото)

Автор:
03 октября 2021 08:31
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   картинки   сарказм   сатира   
1356
56
Черно-белый мир юмора.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: Разное   картинки   сарказм   сатира   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
ZmeyUA Час назад
Табаков с Матроскиным вообще в точку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Вася 15 минут назад
китаец китайцу рознь
Ссылка www.youtube.com


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карагандинская Полиграфия Полчаса назад
Насчет актеров и мультиков.
В действительности только некоторые совпадения случайны.
Многие персонажи мультфильмов изначально задумывались и рисовались в образе того кто будет озвучивать. Так же многие актеры приглашались именно за внешнее или поведенческое сходство с нарисованными персонажами. Причем такой подход практикуется практически всеми студиями на планете.
Такое сходство позволяет актеру не просто озвучивать, а практически вживаться в роль. Самый лучший результат будет - если актер не вживается, а живет ролью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Андрей Полчаса назад
зимой разведчику кальсоны ещё важней чем камуфляж без них позвякивают яйцы ни не до подвигов ваще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему Художник рисует комиксы для любителей странного и черного юмора Художник рисует комиксы для любителей странного и черного юмора 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни Пятничная подборка автомобильных приколов Пятничная подборка автомобильных приколов Американские горки: воплощение страха Американские горки: воплощение страха Автомобильный юмор в картинках Автомобильный юмор в картинках
Кaleidoscope
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213332



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
4
133
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
Задержанный таджикский пранкер попросил депортации
2
272
Задержанный таджикский пранкер попросил депортации
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#фотографии#интересное#авто аварии#автомобили#чтение#прикол#животные
#Юмор#факты#СССР#Разное#аварии#природа#еда#что почитать#страна#кино
#интересно#люди#картинки#подборка#сарказм#Россия#новости#прикольные#вкусно#кулинария

На что жалуетесь?

Вернуться