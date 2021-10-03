Так себе картинки на выходные, а в середине поста приятный сюрприз

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Черно-белый мир юмора.
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И как обещал- ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ! Забавные сходства актёров озвучки советских мультфильмов со своими персонажами
Авторский пост
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В действительности только некоторые совпадения случайны.
Многие персонажи мультфильмов изначально задумывались и рисовались в образе того кто будет озвучивать. Так же многие актеры приглашались именно за внешнее или поведенческое сходство с нарисованными персонажами. Причем такой подход практикуется практически всеми студиями на планете.
Такое сходство позволяет актеру не просто озвучивать, а практически вживаться в роль. Самый лучший результат будет - если актер не вживается, а живет ролью.