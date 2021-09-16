Художник создает иллюстрации о проблемах современного общества, понятные без слов

В настоящее время художник живет в Великобритании и работает организатором международной выставки карикатур "Дети на войне", посвященной страданиям детей в зонах войн и конфликтов. Также он является главным редактором Cartoon Home Network International, много публикуется в различных печатных и онлайн-изданиях.



Кроме того, у него часто проходят персональные выставки в разных городах - Осло, Амстердаме, Гааге, Париже, Тренто, Лиссабоне, Мадриде, Дамаске, Токио, Риме и др. В июне 2018 года Фади Абу Хассан занял третье место на конкурсе World Press Cartoon (один из самых важных международных фестивалей карикатуры в мире) в Португалии. В сентябре 2018 года он выиграл третий приз на конкурсе политических карикатур Libex 2018 в Италии.