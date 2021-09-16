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Художник создает иллюстрации о проблемах современного общества, понятные без слов

Художник создает иллюстрации о проблемах современного общества, понятные без слов (23 фото)

Автор:
16 сентября 2021 15:34
Сообщество : Картинка дня
Метки: Проблемы общества   Сатира и Юмор   карикатурист   карикатуры   общественные проблемы   политическая сатира   сатира   
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Фади Абу Хассан - известный палестинский художник-карикатурист, долгое время жил в Сирии под статусом беженца. Его карикатуры посвящены правам человека, правам женщин и политическому насилию, происходящему в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Проблемы общества   Сатира и Юмор   карикатурист   карикатуры   общественные проблемы   политическая сатира   сатира   
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