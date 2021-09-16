Художник создает иллюстрации о проблемах современного общества, понятные без слов

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Фади Абу Хассан - известный палестинский художник-карикатурист, долгое время жил в Сирии под статусом беженца. Его карикатуры посвящены правам человека, правам женщин и политическому насилию, происходящему в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.
В настоящее время художник живет в Великобритании и работает организатором международной выставки карикатур "Дети на войне", посвященной страданиям детей в зонах войн и конфликтов. Также он является главным редактором Cartoon Home Network International, много публикуется в различных печатных и онлайн-изданиях.
Кроме того, у него часто проходят персональные выставки в разных городах - Осло, Амстердаме, Гааге, Париже, Тренто, Лиссабоне, Мадриде, Дамаске, Токио, Риме и др. В июне 2018 года Фади Абу Хассан занял третье место на конкурсе World Press Cartoon (один из самых важных международных фестивалей карикатуры в мире) в Португалии. В сентябре 2018 года он выиграл третий приз на конкурсе политических карикатур Libex 2018 в Италии.
Кроме того, у него часто проходят персональные выставки в разных городах - Осло, Амстердаме, Гааге, Париже, Тренто, Лиссабоне, Мадриде, Дамаске, Токио, Риме и др. В июне 2018 года Фади Абу Хассан занял третье место на конкурсе World Press Cartoon (один из самых важных международных фестивалей карикатуры в мире) в Португалии. В сентябре 2018 года он выиграл третий приз на конкурсе политических карикатур Libex 2018 в Италии.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Проблемы общества Сатира и Юмор карикатурист карикатуры общественные проблемы политическая сатира сатира
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