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Прогулка в Черепышком монастыре

Прогулка в Черепышком монастыре (13 фото)

Автор:
02 октября 2021 21:57
Метки: #болгария   #монастиры   #прогулка   история   
62
13
В этом посте буду рассказывать о семейном прогулке в Черепышком монастыре, в Болгарии. Монастырь является один из старых в Болгарии(~ 1373г), находиться в очень красивое место. С уничтожение Второе болгарское царство турками, монастырь разрушали несколько раз, но народ его всегда восстановливал. P.S. Извините за ошибками! Старался.
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Метки: #болгария   #монастиры   #прогулка   история   
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2  комментария
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diesafari Час назад
Вот, наконец-то и репортаж из Болгарии. Сейчас про Болгарию мало пишут. Помню, в советское время Габрово считали центром юмора - как там, все еще юморят? Еще читал несколько книг Богомила Райнова - классно писал про разведчиков.
Хорошие снимки. Без вспышки и без штатива всё норм - для соцсетей достаточно.
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