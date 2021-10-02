Прогулка в Черепышком монастыре

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В этом посте буду рассказывать о семейном прогулке в Черепышком монастыре, в Болгарии. Монастырь является один из старых в Болгарии(~ 1373г), находиться в очень красивое место. С уничтожение Второе болгарское царство турками, монастырь разрушали несколько раз, но народ его всегда восстановливал. P.S. Извините за ошибками! Старался.
Оссуарий(склеп?). Здесь, в небольшой пещере, хранятся костей тех, кто пал в борьбе против турками, в 1876г. Ходит легенда, что свое название монастырь(Черепышки монастырь означает монастырь черепов) получил из за костей и черепов павших воинов в древности - поблизости состоялась эпическая битва и полегло много людей.
Лестница очен крутая.
Лестница очен крутая.
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Людей приходят сюда, чтобы помолятся. В многих монастырей мне запрещали снимать внутри храма или требовали заплатит для фотосъемкой( и то недешево!)
В этой комнате жил в свое время патриарх болгарской литературой - Иван Вазов. В его память убранство сохранили с тех пор(примерно 150лет назад)
Икона в углом. Все время клял себя, потому что оставил внешьная вспышка в машине - не был уверен, позволят ли мне фотографировать, поэтому и не потащил ее. Штатив тоже не взял..
Авторский пост
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Метки: #болгария #монастиры #прогулка история
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Хорошие снимки. Без вспышки и без штатива всё норм - для соцсетей достаточно.