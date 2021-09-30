На свадьбе в Румынии жениху сломали позвоночник, когда подбрасывали вверх

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Гости на веселой свадьбе решили не отступать от традиции и стали подбрасывать счастливого молодежена. Но что-то пошло не так.
Трагедией закончилась веселая свадьба в курортном Бэйле Феликсе. После танца жениха и невесты друзья парня стали подбрасывать его вверх, однако в тот момент гости думали о чем угодно, но не о технике безопасности.
В какой-то момент ноги 31-летнего Ливиу оказались выше головы, и он полетел вниз. Попытки поймать парня на лету не увенчались успехом.
После того, как Ливиу оказался на полу, его попытались усадить на стул, но через время гости поняли, что жениха пора везти в больницу. Когда мужчину доставили в окружную клинику скорой помощи в Орадя, он уже едва мог двигать левой ногой и практически совсем не чувствовал правую.
Ливиу Филимон получил перелом двух позвонков и до сих пор остается в нейрохирургическом отделении клиники. И хотя состояние мужчины слегка улучшилось, пройдут долгие месяцы, прежде чем он сможет восстановиться. Кстати, врачи осторожны в прогнозах и при плохом стечении обстоятельств не исключают того варианта, что Ливиу может остаться обездвиженным до конца своих дней.
Сейчас новоиспеченный новобрачный все еще обдумывает, подавать ли на своих друзей в суд.
Сейчас новоиспеченный новобрачный все еще обдумывает, подавать ли на своих друзей в суд.
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