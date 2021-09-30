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На свадьбе в Румынии жениху сломали позвоночник, когда подбрасывали вверх

На свадьбе в Румынии жениху сломали позвоночник, когда подбрасывали вверх (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 11:28
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   жених   история   перелом позвоночника   румыния   свадьба   традиция   
2365
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Гости на веселой свадьбе решили не отступать от традиции и стали подбрасывать счастливого молодежена. Но что-то пошло не так.

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Метки: видео   жених   история   перелом позвоночника   румыния   свадьба   традиция   
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15  комментариев
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593k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Цыгане, х*ли!
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27k
Jackson-Motor 47 минут назад
Три раза подкинули, два раза поймали.
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1
Макс 48 минут назад
Сходил, б....ть, на свадьбу!
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17k
Александр 51 минуту назад
Если на свадьбе не образовывается парочки трупов, то она считается унылой.
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8k
Maddy8 57 минут назад
До свадьбы заживёт
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4k
Dikkiy Час назад
С такими друзьями и врагов не надо(((
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23k
SerGProS Час назад
Нет хуже врага, чем друг дoл6aе6
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
так себе дружбаны
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8k
Перст Указующий 2 часа назад
вроде падать было не высоко. может, он уже был сломанным?
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Вот этот красиво свалил... Всегда в твоем окружении найдется такой товарищ

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7k
Pillin Alex 2 часа назад
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Невеста ничего так!
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Веселый тамада... И конкурсы интересные)))
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