На свадьбе в Румынии жениху сломали позвоночник, когда подбрасывали вверх

Ливиу Филимон получил перелом двух позвонков и до сих пор остается в нейрохирургическом отделении клиники. И хотя состояние мужчины слегка улучшилось, пройдут долгие месяцы, прежде чем он сможет восстановиться. Кстати, врачи осторожны в прогнозах и при плохом стечении обстоятельств не исключают того варианта, что Ливиу может остаться обездвиженным до конца своих дней. Сейчас новоиспеченный новобрачный все еще обдумывает, подавать ли на своих друзей в суд.

2021-09-30T11:28:34+03:00