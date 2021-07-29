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Гениальный визажист превращает себя в знамениотостей - не отличишь!

Гениальный визажист превращает себя в знамениотостей - не отличишь! (19 фото)

Автор:
29 июля 2021 08:37
Сообщество : Искусство
Метки: визаж   визажистка   звезды   знаменитости   искусство   необычно   ну вы даете!   творчество   
795
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Гениальная визажистка из Азии, кажется, не имеет своего собственного лица: по крайней мере, она каждый раз трансформирует его так, что узнать ее совершенно невозможно! Девушка ведет свой канал на TikTok , где тысячи подписчиков смотрят на то, как она превращает себя в звезд - от Одри Хэпберн до Джеки Чана.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: визаж   визажистка   звезды   знаменитости   искусство   необычно   ну вы даете!   творчество   
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50k
alertol 2 часа назад
скорее фотошопер
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Jackson-Motor Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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882
Irenne Mustafina 2 часа назад
Только Тейлор Свифт и Джексон похожи.
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17k
babuby 2 часа назад
Не отличишь???? Автор, ты идиот?
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