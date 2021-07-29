Гениальный визажист превращает себя в знамениотостей - не отличишь!

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Гениальная визажистка из Азии, кажется, не имеет своего собственного лица: по крайней мере, она каждый раз трансформирует его так, что узнать ее совершенно невозможно! Девушка ведет свой канал на TikTok , где тысячи подписчиков смотрят на то, как она превращает себя в звезд - от Одри Хэпберн до Джеки Чана.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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