В Калининграде заказали землю для клумб и получили гроб с останками бонусом

На Telegram-канале "Лента дна" рассказали, что пока, земля сваленная в кучу дожидалась рабочих, которые её распланируют, прохожие разглядели, торчащий из грунта угол прелой деревянной конструкции снабжённый металлической скобой-ручкой и поделились своими подозрениями с руководством торгового центра. Более детальный осмотр показал, что это действительно гроб старой конструкции и в нём находятся останки человека. На появившиеся вопросы подрядчик ответов не дал - словно почуяв неладное, он перестал выходить на связь.