FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4852 поста • 783 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Калининграде заказали землю для клумб и получили гроб с останками бонусом

В Калининграде заказали землю для клумб и получили гроб с останками бонусом (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 09:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Земля   Калининград   Россия   видео   гроб   клумбы   кости   подрядчик   
1166
1
1

Владельцы калининградского торгового центра решили облагородить прилегающую территорию и нашли подрядчика, который привёз им несколько тонн земли. Они и представить не могли, какой "сюрприз" таится в толще плодородного грунта...

На Telegram-канале "Лента дна" рассказали, что пока, земля сваленная в кучу дожидалась рабочих, которые её распланируют, прохожие разглядели, торчащий из грунта угол прелой деревянной конструкции снабжённый металлической скобой-ручкой и поделились своими подозрениями с руководством торгового центра. Более детальный осмотр показал, что это действительно гроб старой конструкции и в нём находятся останки человека. На появившиеся вопросы подрядчик ответов не дал - словно почуяв неладное, он перестал выходить на связь.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Земля   Калининград   Россия   видео   гроб   клумбы   кости   подрядчик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Andrey 53 минуты назад
Ну если "он перестал выходить на связь" то тогда да, теперь уже его никто не найдет))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8
Selena-Ecology 3 минуты назад
Ну торговый центр может теперь вместо клумбы построить мавзолей, экспонат добыли бесплатно. Можно перед мясным отделом поставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RUSSfan 13 минут назад
Кто то тёщу подальше отправил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Марсианин 21 минуту назад
Ведьмаку заплатите чеканной монетой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
ZorgXT 49 минут назад
Подрядчик знает просто, где схорониться можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−8
Igoran 54 минуты назад
Пробили бы земельку...вдруг монетка или колечко...а кости к свиньям или в сортир
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Шурман Igoran 46 минут назад
По хорошему лучше перезахоронить . Землю прозвонить тоже проблема если куча большая то на метре сигнал падать будет , там только донник поможет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 58 минут назад
Хорошая земля, удобренная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В Самаре задержали "автоматчика", учинившего стрельбу в центре города В Самаре задержали "автоматчика", учинившего стрельбу в центре города Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео В Калининграде сотрудница полиции присвоила себе деньги, которые обронил семилетний школьник В Калининграде сотрудница полиции присвоила себе деньги, которые обронил семилетний школьник Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164036



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
2
232
33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
51
191
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
Набирающие популярность в сообществах
Воспитание мальчика. Роль папы и мамы
2
1
Воспитание мальчика. Роль папы и мамы
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
1
3
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#дтп#автомобили#авто аварии#интересное#Россия#фотографии#в мире
#люди#факты#кино#новости#животные#автомир#Рецепт#история#вкусно и просто#фильм
#Юмор#Разное#подборка#аварии#как приготовить#ynews#картинки#СССР#познавательно#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться