В Калининграде заказали землю для клумб и получили гроб с останками бонусом

Владельцы калининградского торгового центра решили облагородить прилегающую территорию и нашли подрядчика, который привёз им несколько тонн земли. Они и представить не могли, какой "сюрприз" таится в толще плодородного грунта...
На Telegram-канале "Лента дна" рассказали, что пока, земля сваленная в кучу дожидалась рабочих, которые её распланируют, прохожие разглядели, торчащий из грунта угол прелой деревянной конструкции снабжённый металлической скобой-ручкой и поделились своими подозрениями с руководством торгового центра. Более детальный осмотр показал, что это действительно гроб старой конструкции и в нём находятся останки человека. На появившиеся вопросы подрядчик ответов не дал - словно почуяв неладное, он перестал выходить на связь.
Источник:
- Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео
- Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга
- "Уезжай в свою Россию!": в Ташкенте дети избили русскоговорящего мальчика
- МВД: в России увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами
- Из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске удалось спасти последнего кота
Понравилось36