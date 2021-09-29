800 кг советского пластилина. Что приходилось делать художникам для создания мультфильма «Пластилиновая ворона»

Вот, что вспоминал Гладков о своем знакомстве с режиссером и дальнейшем сотрудничестве: «С Александром Татарским я встретился в Коктебеле. Пел на пляже, для друзей, и ему понравились мои баллады. Когда началась работа над «Пластилиновой вороной», меня вызвали в Москву из Ленинграда, где я жил. Приехал, мне дали стихи, я тут же сочинил еще две песни, и мы отправились на худсовет. Я тогда еще не был членом Союза композиторов, и музыкальный редактор пыталась меня отстранить. Кричала, что у них уже был «авантюрист с гитарой» – Сергей Никитин, который написал музыку к мультфильму «Большой секрет для маленькой компании», и что второго раза она не допустит. Но Татарский с Успенским меня отстояли».

Вот так, благодаря Гладкову, по его композициям мы смогли наблюдать целых три сюжета, один из которых называется «О картинах». Интересно, что в нем на примере пластилиновых копий художественных работ мирового уровня просто и доступно разъясняются такие термины, как «натюрморт», «портрет» и «пейзаж».

Вот такой замечательный мультфильм получился у Александра Татарского и всех тех людей, кто внес в его создание свою немалую лепту.