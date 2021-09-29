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800 кг советского пластилина. Что приходилось делать художникам для создания мультфильма «Пластилиновая ворона»

800 кг советского пластилина. Что приходилось делать художникам для создания мультфильма «Пластилиновая ворона» (4 фото)

Автор:
29 сентября 2021 21:11
Метки: интересные факты   история создания   мультфильмы   
633
4

Сегодня, говоря о мультфильмах, мы чаше представляем себе красивые анимационные картинки с элементами компьютерной графики, а подчас и полностью созданные посредством нее. Некоторое же время назад мультипликационные фильмы создавались преимущественно вручную руками художников, кадр за кадром, а ведь это та еще работа!

Но были и такие мультфильмы, где нарисован был только задний план, а героев и предметы художники делали из «подручных» средств, в частности из…. пластилина. Ярким примером такого неординарного подхода служит широко известный и безумно любимый детворой мультфильм «Пластилиновая ворона» режиссера Александра Татарского.


В детские годы еще не особо задумываешься о том, сколько кропотливого труда вложено в эту художественную работу, начиная от сюжета и озвучки и заканчивая деталями оформления. Но сейчас, когда пересматриваешь этот, не побоюсь этого слова, шедевральный мультфильм в уже сознательном возрасте, понимаешь, это сколько же часов работы ушло на его создание, чтобы даже просто вылепить из пластилина все фигурки героев, привести их в движение, придать им смысл и завершенность?

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Интересно, что идея создания такого мультфильма, ровно как и сюжет, посетила режиссера в одно мгновение, а поэт Эдуард Успенский и композитор Григорий Гладков с радостью эту инициативу поддержали, внеся свою лепту в виде метких стихов и прекрасно проработанной мелодии.


В то время у нас еще не была широко распространена «пластилиновая техника», поэтому создателям пришлось хорошенько поднапрячься и проявить все мастерство импровизации, чтобы достойно воплотить задумку. В Канаде и Чехии мультфильмы с пластилиновыми героями уже вовсю показывали на экранах, но Александр Татарский хотел сделать что-то принципиально свое, уникальное, и у него, к слову, это хорошо получилось.

А техника заключалась в следующем: слегка объемную картинку из обыкновенного пластилина выкладывали на стекле, а затем постепенно размазывали, не забывая снимать каждый кадр. В итоге, при прокрутке пленки в обратном направлении получался очень интересный эффект – картинка буквально оживала на глазах из бесформенной цветной мешанины. Такая технология стала самой настоящей импровизацией, авторами которой выступили художник-постановщик Игорь Ковалев и, конечно же, сам режиссер Татарский.


Но что больше всего удивляет, так это то, что на создание всего мультфильма ушло чуть более 800 кг(!!!) пластилина, который, к тому же, приходилось дополнительно раскрашивать яркими красками, ведь сам он оказался чрезмерно блеклым. Без малого тонна материала для лепки, который превратился в уникальных героев этого замечательного мультфильма.


А вот еще одна интересная подробность об этом анимационном фильме. На момент создания композитор Григорий Гладков был малоизвестным музыкальным исполнителем, но Татарский, взвесив все за и против, твердо решил доверить ему музыкальное оформление своего детища, и ведь не прогадал!

Вот, что вспоминал Гладков о своем знакомстве с режиссером и дальнейшем сотрудничестве: «С Александром Татарским я встретился в Коктебеле. Пел на пляже, для друзей, и ему понравились мои баллады. Когда началась работа над «Пластилиновой вороной», меня вызвали в Москву из Ленинграда, где я жил. Приехал, мне дали стихи, я тут же сочинил еще две песни, и мы отправились на худсовет. Я тогда еще не был членом Союза композиторов, и музыкальный редактор пыталась меня отстранить. Кричала, что у них уже был «авантюрист с гитарой» – Сергей Никитин, который написал музыку к мультфильму «Большой секрет для маленькой компании», и что второго раза она не допустит. Но Татарский с Успенским меня отстояли».


Вот так, благодаря Гладкову, по его композициям мы смогли наблюдать целых три сюжета, один из которых называется «О картинах». Интересно, что в нем на примере пластилиновых копий художественных работ мирового уровня просто и доступно разъясняются такие термины, как «натюрморт», «портрет» и «пейзаж».


Вот такой замечательный мультфильм получился у Александра Татарского и всех тех людей, кто внес в его создание свою немалую лепту.

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Метки: интересные факты   история создания   мультфильмы   
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13k
alexis Час назад
И такое.
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32k
Nefrion 5 минут назад
Я понимаю, что это шЫдевр и все такое, но в детстве ниже чем пластилиновые мультики у меня котировалась только передача "Спокойной ночи малыши" вообще без мультика
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13k
alexis Час назад
Есть и такое.
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19k
Alf Час назад
Вот и мультик:
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17k
Serg2001 2 часа назад
А еще из пластилина мне очень нравился мульфильм про бокс.
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−149
Александр 2 часа назад
А почему сам мультфильм в пост не выложили? наверное потому что правна него у нас больше нет? не так ли?
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2k
Александр 2 часа назад
Еще одно подтверждение того, что ничтожества (чиновники) топчут цветы (таланты) своими мерзкими конечностями настоящие шедевры искусства в настоящем смысле этого слова!
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366
Ольга 2 часа назад
Мультфильм шедевр! Можно бесконечно пересматривать его, находя каждый раз что-то новое, новые незамеченные нюансы.
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