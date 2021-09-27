Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя

Принято считать, что все советские мультфильмы пронизаны глубоким моральным и философским смыслом. В общем-то, это так, но некоторые мультики настолько необычны и оригинальны, что до сих пор вызывают споры.
Одни из этих мультфильмов полны юмора, другие имеют глубоких смысл, переворачивающий сознание зрителя, третьи так и остаются загадкой: мы не понимали их смысла в детстве, и с годами мало что изменилось… После их просмотра мозг зрителя зависал, а то и вовсе ломался на какое-то время, и появлялись мысли «А не пора ли мне к психиатру?». Но несмотря на всю свою странность, мультфильмы, созданные в конце ХХ века мультипликаторами с богатым и глубоким внутренним миром, дарят нам яркие эмоции и по сей день.
ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ (1976 г.)
Яркий и красочный, этот мультфильм, тем не менее, пугает до сих пор. Несуразные и непропорциональные персонажи, поющие колокольчики, много геометрических фигур, всё мельтешит и сверкает. Интересующийся устройством шкатулки мальчик попадает внутрь, в дикую феерию из составных частей шкатулки, которые бегают, прыгают и поют. Страха при просмотре добавляют и тексты, особенно там, где они вообще не к месту.
ИКАР И МУДРЕЦЫ (1976 г.)
Это – мультфильм-притча, и как в любой притче, в нем, конечно, тоже есть смысл и мораль, но вот какие?.. Волшебный и милый мультик про мечту любителям психоделических сюжетов «со специальным смыслом». С карикатурными персонажами, странной графикой и анимацией. Зато в нем есть прикольные поговорки на латыни, которые можно выучить во время просмотра.
ГОЛУБОЙ ЩЕНОК (1976 г.)
Спустя 40 лет после своего создания мультфильм обрел совсем не тот подтекст, что вкладывали в него создатели. Но благодаря этому изменились и история щенка, и эмоциональный отклик в душах зрителей…
КОНТАКТ (1978 г.)
Этот мультфильм тоже из разряда психоделических. Впечатляющие, непривычные картинки, да еще под сопровождение мелодии из "Крестного отца", вызывают по телу мурашки, как от просмотра фильма ужасов.
Если смотреть этот мультфильм в солидном возрасте – то более-менее становится понятно, что к чему. А вот своим детям до определенного возраста я его не показывал.
ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ (1980 г.)
По сути, авторы мультфильма просто представили зрителю разножанровые театральные постановки считалочки «Вышел зайчик погулять», поэтому искать в этом мультике смысл – занятие безнадежное. Но зато он полон непревзойдённого юмора от своих создателей, а прекрасная музыка и чудесная озвучка добавляют ему шедевральности.
Благодаря этому мультику многие из нас весело и непринужденно научились видеть разницу между оперой, театральной драмой, опереттой, детским утренником и экспериментальной постановкой со всеми их нелепостями и штампами.
ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ (1983 г.)
Этот мультфильм тоже вполне может послужить основой для написания не одной диссертации по психиатрии. Хотя бы потому, что рассказчик, судя по тому, что он видит – страдает шизофренией, отягощенной синдромом рассеянного внимания, причем в запущенной стадии. Он постоянно теряет нить повествования, забывает, на чем остановился, и перескакивает с одной сюжетной линии на другую. В общем, зритель вместе с главным героем погружается в полный абсурд, особенно в очень сумбурном начале. Но это так увлекательно!
УХ ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ РЫБА (1983 г.)
Каждое творение киностудии "Арменфильм" – культурный памятник абсурду, сделанный так качественно, что совершенно не замечаешь своего собственного духовного роста. Интересно и при этом даже представить, что происходит в головах у создателей таких мультфильмов. Чего стоит один только образ Большого Эээх!
В СИНЕМ МОРЕ, В БЕЛОЙ ПЕНЕ (1984 г.)
Один из лучших мультфильмов Роберта Саакянца, вполне соответствующий построенным на абсурде мультфильмам все той же киностудии "Арменфильм". Очень колоритные монстры. Знал ли создатель, что девы с лицом Русалки и губами на пол-лица, будут так распространены через каких-то 30 лет? Вряд ли… Но вопрос о том, что происходит в головах создателей таких мультиков, остается открытым…
КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ (1985 г.)
Разлетевшийся на цитаты мультфильм. Причем начало ничего этакого не предвещает: подумаешь, птицы нашли что-то вкусное и решили это съесть! А уже через минуту зритель окунается с головой в тотальную психоделику. От моментального попадания в дурдом зрителя спасает только бесконечный юмор мультфильма.
Этот мультик – бездонная кладовая идей для выступлений всяких новомодных коучей, если взять за основу образ страуса, которого все норовили переучить под себя.
ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА! (1985 г.)
Один из серии мультфильмов про находчивого мальчика, известный более всего. Сюжет взят из сказки национального поэта Армении Ованеса Туманяна «Барекендан». Рука армянских мультипликаторов видна очень чётко – в образах, озвучке, музыке, персонажах. И, как и всегда, присутствует глубокая мораль.
В детстве мне этот мультфильм не казался смешным, зато теперь, с годами, смеюсь все больше, но все больше с оттенком грусти – многое из мультика, что было непонятным, стало реальностью.
КУБИК-РУБИК (1985 г.)
Чудесный сборник абсолютно безумных короткометражек под песню Григория Гладкова о том, что все можно найти в коробке с карандашами. Мультфильмы прекрасны и по содержанию, и по рисовке. Милый кот-страшилка, заяц с хвостиком пупочкой, который ищет сам себя, и двое виртуозных друзей, дающих незабываемые представления…
Особенно мне нравится история про зайца, то ли полного дурачка, то ли наоборот – очень мудрого, помогающего незадачливым охотникам искать самого себя. Честно говоря, я все детство ломал себе голову над вопросом: «А почему заяц-то не знает, что он и есть заяц?!»
КОНТРАКТ (1985 г.)
Подарок для эстетов, со своеобразным юмором в сюжете и в идее. Космическая сага про противостояние человека и его контракта под абсолютно неотразимые джазовые композиции.
Смешным этот мультфильм стал с годами. А в прошлом веке многие и слово-то «контракт» не особенно понимали. Не было в нашей стране тогда назойливых продавцов-«менагеров» - не слышали мы в магазинах уже надоевшего сегодня «Чем я Вам могу помочь?» и бытовую технику они нам для покупок по квартирам не разносили… Поэтому тогда мультфильм воспринимался как некакая абстракция, абсурд капиталистической западной жизни.
Сегодня же рекламный упоротый робот, летающий Кубик Рубика – «мистер брутальность и неподкупность», карающие сферы смотрятся очень стильно. А вот хипстеры могут испытать при просмотре эстетический шок!
СУНДУК (1986 г.)
«То в дырочку, то в щелочку, то в странное отверстьице для маленьких жучков!». Из нехитрого, на первый взгляд, сюжета и примитивной, в общем-то, техники авторы сделали чумовой веселый юмор абсурда, да еще и с бодрящими песнями.
Мультфильм был создан режиссёром Юлианом Калишером по сценарию Юрия Коваля, написанному по собственным песням. Наверное, именно поэтому он отлично передает настроения второй половины 80-х и несет сразу много смыслов, зашифрованных один в другом.
ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ (1987 г.)
Мультфильм снят в манере мультфильмов для взрослых - герои молчат, никаких авторских слов нет, есть только музыка и видеоряд. Виртуальная реальность – в ярких красках, настоящая реальность – в серых тонах.
В то время все выглядело довольно невинно: мальчик играет, стреляет по мишеням и воображает себя то летчиком, то спортсменом. Главный посыл мультфильма – зависимость от виртуальных игр и уход от реальности – дойдет до зрителя много позже, когда игровые приставки и компьютеры появятся в каждом доме.
Что интересно, этот мультфильм дети и сегодня смотрят с огромным удовольствием – особенно мальчишки, ведь танки, стрелялки, гонялки, виртуальные игры – это их всё и есть!
Яркий, динамичный, музыкальный и психоделичный мультик.
ПЕРЕВАЛ (1988 г.)
После просмотра этого мультика одни сразу бежали в библиотеки и искали оригинальную повесть Кира Булычёва, другие раз и навсегда решили для себя, что читать ее – слишком страшно. Эта та самая фантастика, которая не теряет актуальности даже по прошествии десятилетий – она интересна и сегодня.
Сам мультфильм воспринимается как полноценный философский фильм. Фантастический и психоделический шедевр советских аниматоров. А в целом – довольно-таки мрачная история…
МЕДВЕЖУТЬ (1988 г.)
Он про сны медведя, которому мешает спать комар.
Не понимая, что смысла в этом мультфильме нет, вы до последнего пытаетесь вникнуть в сюжет, и иногда вам даже кажется, что вы начинаете понимать. Но потом оказывается, что вы опять ничего не понимаете. Хотя в нем и есть немного философских и психологических аспектов человеческой жизни. И даже каждый из трех снов медведя целостен и логически завершен.
Но от этого понимания происходящего на экране больше не становится… Арт-хаус – он такой арт-хаус!...
32 ДЕКАБРЯ (1988 г.)
Стоило однажды показать этот мультфильм по центральному каналу 31 декабря, и с тех пор продуктовая поющая феерия не выходит из голов видевших ее.
А вообще – это самый необычный и лучший мультик про Новый Год – талантливый, оригинальный и рок-н-рольный! Как раз в настроение праздника.
Правда, немного грустный. Потому что плохо это, друзья – ругаться накануне праздника! История какая-нибудь обязательно выйдет неприятная!
Зато какой там Кот!
СВИРЕПЫЙ БАМБР (1988 г.)
Бамбр – это такой агрессивный интроверт в мире обычных людей, испытывающий сложности социальной адаптации и проблемы с управлением гневом.
Смешно подумать, что раньше лохматое существо из мультика «Свирепый Бамбр» могло хоть кого-то напугать. Но не всегда то, на что смотришь со страхом, на самом деле страшное. Хотя мне и в детстве Бамбр казался милым.
ФРУ-89 (1989 г.)
Это два мультфильма – «Фру-89. «Жертва» и «Фру-89. «Слева направо». Первый – о фантасмагорических мечтах чиновника, второй - это кошмарный мир сюрреализма в видениях голодного щенка. И оба они посвящены фрустрации – состоянию человека, которое возникает из-за неудовлетворения своих потребностей.
Это как раз то самое, что просто необходимо знать каждому ребенку! При том, что мультфильм неоднократно фигурировал в списках самых пугающих и психоделических советских мультфильмов.
Чего только стоят сюрреалистические существа из видений щенка! Эгоизм и жестокая конкуренция, да еще под давящую психоделическую музыку, будто наполненную страхами и болью.
Многое в мультфильме объясняет один интересный факт. Если многие мультфильмы просто похожих на зарисовки пациентов психиатрических больниц и постояльцев реабилитационных лечебниц, то здесь это – истинная правда: все существа, которые показаны в мультфильме, придуманы психически больными людьми.
МЕДВЕДЬ – ЛИПОВАЯ НОГА (1990 г.)
Еще один из анимационных экспериментов 90-х. Некоторые называют его зоотриллер. Наверное, он это самое и есть. Да еще и с отсылкой к арт-хаусу.
Живет себе спокойно рядом с лесом семья – дед, бабка и младенец. Но вот заявляется к ним медведь, который решил уйти уходит от зверей к людям, и пожалуйста – сразу возникает конфликт сторон. И концовочка замечательная: словно палач в судный день, медведь возвращается, чтобы отомстить за свою утраченную лапу.
А в целом - интересная и местами очень даже смешная история.
ЕГО ЖЕНА КУРИЦА (1990 г.)
Мультфильм явно неоднозначный, на любителя, и подойдёт по вкусу далеко не каждому.
И поймет его каждый по-своему, потому что он состоит из множества образов, метафор и аллегорий, которые все прочтут по-разному.
На экране происходит откровенный сюрреализм, явно читается сексуальный подтекст (демонстрация фаллических символов занимает практически минуту экранного времени).
На одном из сайтов есть вот такое профессиональное мнение об этом мультфильме: «очень высоко ценится в профессиональной среде аниматоров как выдающийся образец шизофреническо-сюрреалистической анимации, наполненный под завязку психологической символикой».
По-моему, это лучшая рекомендация к просмотру, но уже без поисков скрытых смыслов и идей!
ЧУДОВИЩЕ (1990 г.)
Невероятно актуальный на сегодняшний день мультфильм про «вирус-квартирус».
В полупустой комнате в коммуналке со всякими разными соседями безобидно живет непонятное чудовище, которое мусорит своей чешуей и развлекается всякими шалостями. Но вот в его комнату въезжает новая хозяйка, которая хочет навести свои порядки и круто изменить сложившуюся жизнь квартиры.
В детстве этот мультик казался мне невероятно грустным, но я не понимал, почему именно. Сейчас понимаю – потому что это честная и откровенная история о том, что все мы иногда – чудовища, уставшие от одиночества, непонимания и нетерпимости к другим.
ГОСТЬЯ (1991 г.)
Абсурдная комедия режиссёра Анатолия Солина, социальная сатира на грани стёба как над несостоятельными идеями перестроечной власти, так и над менталитетом народа.
Хотя действие мультфильма разворачивается в 20-х годах прошлого столетия в одной бедной деревушке, где Советская власть полным ходом устанавливает свои порядки, легко узнать перестроечное состояние страны, с её противоречиями и проблемами. Обстановка в деревне оставляет желать лучшего: везде грязь, агитационные плакаты и покосившиеся избушки. В одной из таких и живут герои мультфильма – дед с бабкой.
А вообще, дед-то молодец все-таки, старался жизнь лучше сделать - такую игру интересную придумал! Жаль, что бабка игру поддержать не сумела…
НА КРАЮ ЗЕМЛИ (1998 г.)
Этот фильм – один из немногих, в которых важен “сам процесс”, а не концовка. Несмотря на то, что весь мультик происходит на одной локации, но ей удается вместить себя столько событий и персонажей, что скучать не приходится. Герои мультика Константина Бронзита – бабка «Ой-ой!», дед, квадратная корова Машка, пес и кот – живут в плоской реальности и постоянно балансируют на вершине горы.
В апреле 2020 года Константин Бронзит, перейдя на удаленку, заставил и своих персонажей строго соблюдать режим самоизоляции. В нем главные герои фильма не покидают свой необычный тесный домик.
Надо сказать, что этими мультфильмами для меня не ограничивается ряд странноватых анимационных работ отечественного производства. Я бы дополнил этот свой список еще такими, например, как «Диалог. Крот и яйцо» (1987 г.), «Лень» (1979 г.), «Бескрылый гусёнок» (1987 г.), «Страсти-мордасти» (1991 г.), «Вампиры Геоны» (1991—1992 г.), «Здесь могут водиться тигры» (1989 г.).
Есть еще, конечно, и откровенно страшные, мрачные и не оставляющие надежды мультфильмы, но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Источник:
- 20+ любопытных фотографий обо всем на свете
- 12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх
- 10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам
- 8 интересных мест мира, которые мы увидим только на картинках
- Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний
Понравилось27
Не стандартная рисовка, так этим они ещё и интереснее.
Ну, что тут скажешь... Мультфильмы тут ни при чем, у аффтара психика в другом месте поломалась.
КГ/АМ
ХЗ почему у автора там что-то сломалось.