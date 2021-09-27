Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя

Этот мультфильм тоже из разряда психоделических. Впечатляющие, непривычные картинки, да еще под сопровождение мелодии из "Крестного отца", вызывают по телу мурашки, как от просмотра фильма ужасов.

Если смотреть этот мультфильм в солидном возрасте – то более-менее становится понятно, что к чему. А вот своим детям до определенного возраста я его не показывал.

ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ (1980 г.)