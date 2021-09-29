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В Минске при проведении спецоперации погиб сотрудник КГБ Белоруссии

В Минске при проведении спецоперации погиб сотрудник КГБ Белоруссии (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 05:52
Сообщество : Криминал
Метки: Белоруссия   видео   гибель   кгб   минск   операция   сотрудник   штурм   
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В ходе перестрелки, произошедшей при штурме квартиры гражданина, подозреваемого в причастности к террористической деятельности, получил смертельное ранение и скончался сотрудник Комитета государственной безопасности республики Беларусь. В сети появилась оперативная съёмка спецоперации.

Сообщение о гибели сотрудника было опубликовано на официальном сайте ведомства. Там же пояснили, что оперативники отрабатывали адреса, где могли находиться лица, подозреваемые в террористической деятельности.

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"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", — говорится в сообщении КГБ.


Ответным огнём опергруппы стрелок был ликвидирован.


Следственным комитетом Белоруссии открыто уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".


40-летняя супруга стрелявшего, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ, об этом сообщается на страницах белорусского информационного агентства БЕЛТА.


Белорусские СМИ показали видео, на котором молодой мужчина стреляет из ружья в силовиков. Обнародовали также его предполагаемый Instagram-аккаунт. Судя по данным профиля, его ведёт Андрей Зельцер. В его соцсетях размещено в том числе фото заряженного ружья. По данным местных новостных каналов, этому мужчине было 32 года, он работал в крупной IT-компании, был женат и растил ребёнка младшего школьного возраста, сообщают РИА Новости, со ссылкой на Телеканал "Беларусь 1".

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Метки: Белоруссия   видео   гибель   кгб   минск   операция   сотрудник   штурм   
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104
Trank Час назад
Почему спецназ без бронежилетов ломятся? Знают, что там лох, а не террорист, но приказ получен, надо лезть. Какой он нафиг террорист? Не согласен с Батькой и уже террорист. IT специалист, не там и не то написал и уже террорист.
Если честно, таких КГБ не жалко, т.к. не профессионально все это, скорлупа, для защиты Батьки, не более того.
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1k
Алксандр Шевченко 3 минуты назад
Жалко мне силовиков - нет, знали куда шли и за что. Народ они не защищают, потому как батька заигрался и власть просто узурпировал. Хотя мог воспитать преемника и давно уйти в тень, но видимо хочет основать династию лукашкнко . Да чего на соседа пенять у самих не лучше большинство оппозиции к выборам недопущено. Да и банально новой оппозиции в стране взяться неоткуда, чуть что не так инагент - либераст - педераст. А все люди и даже к оппозиции подбирается ключики от дела - до тела, непогрешимых нет по определению. Потому ещё долго будем вариться в собственном соку, как те ёжики что ругались и плакали, но упорно лезли на кактус.
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142
Masterskoi 9 минут назад
40-летняя супруга стрелявшего, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ,
Сколько ей светит? Снимать преступление уже нельзя что ли? какие у нее были варианты?
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6k
klop 18 минут назад
Если сидел готовый с берданкой значит реально что-то натворил. Скорей всего писал угрозы что порешит семьи лиц правопорядка.
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−72
Dmytro Aksenov 23 минуты назад
Отличный пример. И так должно быть с каждым мусором кто против своего народа. КГБ ФСБ итд это все мусор. А как известно мусора надо избавляться. Жаль что токо одного мусаренка уложил, нужно было дождаться когда они кучнее встанут. Была бы мусорная свалка.
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31k
Крымчанка 39 минут назад
А мне жаль служивого. Судя по количеству крови и скорости её появления, артерию перебили. Граждан США не жаль. Пусть митингуют у Белого дома. И да, вопрос один - где экипировка? Смотрела без звука - как банда гопников в квартиру ломится. А там уже непростой человек с берданкой поджидает. У обычных людей с перепугу в руках кухонный нож и скалка оказались бы ...
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1k
MC 51 минуту назад
О змагарах. В августе в Литве проходил большой митинг протеста против власти. Если брать в процентном соотношении, то в Вильнюсе собралось больше протестующих, чем в Минске. Вначале все шло мирно, потом полиция применила против протестующих спец средства - дубинки, газ. Людей побили жестко как в Минске. Мне интересно, почему ни один белорусский змагар не поддержал протестующих в Литве? Потому что власти Литвы финансируют змагарство? Или потому, что народ Литвы выступил против власти американских марионеток? После этого случая змагары для меня обычные крысы на службе госдепа.
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339
bobobo 53 минуты назад
Довели суки. Гэбэшники ведут себя как-то непрофессионально устраивая свалку и и маяча друг у друга на линии огня.
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6k
Николай Час назад
Упоротые что те что эти...
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121
Brawl Dd Николай Полчаса назад
По аватарке видно,что в вашей голове....
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8k
Павел Час назад
Ксожаленью, это должно было случится. Так как силовиками проводится операция "возмездие", мстят тем кто был замечен в прошлом году во время митингов.
Есть четкая разнарядка- вламыватся в квартиры с максимальным повреждением дверей. Если находят БЧБ символику то протокол за экстремизм, в других случаях неповиновение.
В основном облавы делают по вечерам или в выходные дни. И как объяснение странной одежде, весь процесс проходит в неуроное время. Как факультатив. Там сборная солянка из ГУБОПиК, ОМОН, СОБР, и прочих участковых.
Судя по биографии стрелка- спортсмен, семьянин, и т.д и т.п. Обычный чел. Силовики ожидали обычного -морда в пол и кровавые сопли, но что то пошло не так.
На видео переговоры силовиков как раз по поводу проведения подобных мероприятий. Как это не пародоксально, прослушка велась другими силовиками, и была слита так называемыми кибер-партизанами.
Если послушать переговоры, то становится ясно какой именно должен был быть террорист.
Ссылка www.youtube.com
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30
Имя Пользователя Час назад
Наверное в интернете что-то обидное про власть написал. Пробили по ай пи. Террорист. Ага.
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−4
Влад Дикий Час назад
Надо было давно ему с семьей сваливать с беларуси там сейчас как было при сталине
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68
Михайло Потапыч Час назад
Молодец, мужик. Чем больше гебухи постреляет, чем чище будет мир.
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9k
Шурум-бурум Час назад
зельцер был гражданином сша
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1k
MC 2 часа назад
Одним Зельцером меньше.
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158k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
ЗМАГАРята во всей красе, ни чем от бандерлогов не отличаются.
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30
James 2 часа назад
Ну вот, одним кгбшником меньше теперь, жаль только, что при этом невинный человек погиб.
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3k
Иван 2 часа назад
Какой тупой террорист, на камеру всё снимал, как ибаный либерал в расее. В твитере наверное гадости писал про усатого.
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12k
net 2 часа назад
Когда к тебе ломится полиция, кгб, омон и тп, ну какой смысл стрелять в них из ружья? Ну не отстреляешься ведь.
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339
bobobo net 46 минут назад
Вообщем то это сигнал и российским силовикам. Если человека довести, то не каждый просто себя подожгёт, как журналистка из Нижнего. Кто то вот так встретит с оружием.
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6k
citrus1 2 часа назад
Ну теперь одним Зельцером в Минске меньше
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1k
Eugene 2 часа назад
Задерживать особо опасного преступника пришли чуть ли не в пижамах? А где ОМОН который этим должен заниматься?
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94
ЛИЦЕМЕ́Р Eugene 2 часа назад
У меня к ним другой вопрос,почему без брони пошли?Любое задержание подразумевает возможность сопротивления,а тут спец служба и ни разу не бессмертные.Хотя парня(гэбиста)жаль.
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315
vijilante ЛИЦЕМЕ́Р Час назад
Не,не жаль
Нормальные парни ещё год назад после "выборов" уволились.
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