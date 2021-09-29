В Минске при проведении спецоперации погиб сотрудник КГБ Белоруссии

Сообщение о гибели сотрудника было опубликовано на официальном сайте ведомства. Там же пояснили, что оперативники отрабатывали адреса, где могли находиться лица, подозреваемые в террористической деятельности.

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"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", — говорится в сообщении КГБ.

Ответным огнём опергруппы стрелок был ликвидирован.

Следственным комитетом Белоруссии открыто уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".

40-летняя супруга стрелявшего, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ, об этом сообщается на страницах белорусского информационного агентства БЕЛТА.