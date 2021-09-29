В Минске при проведении спецоперации погиб сотрудник КГБ Белоруссии

В ходе перестрелки, произошедшей при штурме квартиры гражданина, подозреваемого в причастности к террористической деятельности, получил смертельное ранение и скончался сотрудник Комитета государственной безопасности республики Беларусь. В сети появилась оперативная съёмка спецоперации.
Сообщение о гибели сотрудника было опубликовано на официальном сайте ведомства. Там же пояснили, что оперативники отрабатывали адреса, где могли находиться лица, подозреваемые в террористической деятельности.
"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", — говорится в сообщении КГБ.
Ответным огнём опергруппы стрелок был ликвидирован.
Следственным комитетом Белоруссии открыто уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".
40-летняя супруга стрелявшего, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ, об этом сообщается на страницах белорусского информационного агентства БЕЛТА.
Источник:
Белорусские СМИ показали видео, на котором молодой мужчина стреляет из ружья в силовиков. Обнародовали также его предполагаемый Instagram-аккаунт. Судя по данным профиля, его ведёт Андрей Зельцер. В его соцсетях размещено в том числе фото заряженного ружья. По данным местных новостных каналов, этому мужчине было 32 года, он работал в крупной IT-компании, был женат и растил ребёнка младшего школьного возраста, сообщают РИА Новости, со ссылкой на Телеканал "Беларусь 1".
Источник:
- Минский таксист спас убегающего от преследования силовиков
- Появилось первое видео задержанного в Минске основателя издания Nexta
- Китайцы, напуганные наводнениями дома, приехали в Беларусь и попали в переделку
- Эдгард Запашный попал в неловкую ситуацию, решив поесть в ресторане Минска
- Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны
Понравилось27
Если честно, таких КГБ не жалко, т.к. не профессионально все это, скорлупа, для защиты Батьки, не более того.
в 99.99% там по адресам, просто персонажи немного не в себе. ну или может чутка в чем-то в инете засветившиеся.
вариант просто всюду подгонять БТР и куячить - НЕ вариант.
мало того. если ты изучишь немного вопрос. вот у нас где-нибудь в Ингушетии. уже вроде есть ифна, что на адресе бывает подозреваемый. люди из спецназа уже отрабатывают. бронежилеты, шлемы, автоматы... и все равно, обыск неизвестного дома прерывается тем, что чел вытаскивает из засады АК и весь рожок высаживает в группу обыска. люди гибнут.
и точно такие же как ты, начинают - "а почему тупо весь дом не сложили из БТРа или танка?" - да потому что это не Сирия. это территория государства, и по подозрению, "складывать дома из танка" - нельзя. вот и все.
Сколько ей светит? Снимать преступление уже нельзя что ли? какие у нее были варианты?
Есть четкая разнарядка- вламыватся в квартиры с максимальным повреждением дверей. Если находят БЧБ символику то протокол за экстремизм, в других случаях неповиновение.
В основном облавы делают по вечерам или в выходные дни. И как объяснение странной одежде, весь процесс проходит в неуроное время. Как факультатив. Там сборная солянка из ГУБОПиК, ОМОН, СОБР, и прочих участковых.
Судя по биографии стрелка- спортсмен, семьянин, и т.д и т.п. Обычный чел. Силовики ожидали обычного -морда в пол и кровавые сопли, но что то пошло не так.
На видео переговоры силовиков как раз по поводу проведения подобных мероприятий. Как это не пародоксально, прослушка велась другими силовиками, и была слита так называемыми кибер-партизанами.
Если послушать переговоры, то становится ясно какой именно должен был быть террорист.
Нормальные парни ещё год назад после "выборов" уволились.
Техника безопасности написана кровью.