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Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя

Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя (12 фото)

Автор:
28 сентября 2021 21:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   герои   история   кино   фотографии   
304
12
Леонид Быков, заслуженный Максим Перепелица и капитан Титаренко в одном флаконе, к сожалению, сыграл не очень много ролей и снял не очень много фильмов. Но насколько они пронзительные и запоминающиеся!
Особенно «В бой идут одни «старики» и его последняя работа «Аты-баты, шли солдаты» о том, как взвод бронебойщиков преградил путь немецким танкам.
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Метки: СССР   герои   история   кино   фотографии   
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4  комментария
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12k
gavrosh 2 часа назад
В то время почти все фильмы были на реальных событиях. Актёры, режиссёры и т.д. все воевали и знали не понаслышке о войне.
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68
Anatoliy 2 часа назад
Лучшего фильма, чем этот, о Великой Отечественной просто не существует. Имя этих героев носит большая улица в нашем Харькове. Ну, а бандеры, как водится, нервно курят в сторонке
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23k
Саня 2 часа назад
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23k
Саня 2 часа назад
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