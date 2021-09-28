Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя

304
12
Леонид Быков, заслуженный Максим Перепелица и капитан Титаренко в одном флаконе, к сожалению, сыграл не очень много ролей и снял не очень много фильмов. Но насколько они пронзительные и запоминающиеся!
Особенно «В бой идут одни «старики» и его последняя работа «Аты-баты, шли солдаты» о том, как взвод бронебойщиков преградил путь немецким танкам.
Особенно «В бой идут одни «старики» и его последняя работа «Аты-баты, шли солдаты» о том, как взвод бронебойщиков преградил путь немецким танкам.
1.
В 1977 году на советские экраны вышел фильм Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты...». Эта пронзительная картина о войне стала последней работой в жизни Быкова.
История бойцов, принявших свой последний бой у станции Подбедня, стала памятником для всех советских солдат и офицеров, сложивших головы в таких вот маленьких сражениях, из которых состоит большая война и большая Победа, запала зрителям в душу. В прокате 1977 года её посмотрели чуть менее 36 миллионов зрителей. И сегодня этот фильм остаётся популярным и любимым.
История бойцов, принявших свой последний бой у станции Подбедня, стала памятником для всех советских солдат и офицеров, сложивших головы в таких вот маленьких сражениях, из которых состоит большая война и большая Победа, запала зрителям в душу. В прокате 1977 года её посмотрели чуть менее 36 миллионов зрителей. И сегодня этот фильм остаётся популярным и любимым.
2.
Сила фильмов Леонида Быкова в том, что его военные картины базировались на документальном материале. «В бой идут одни „старики“» родился на основе воспоминаний боевых лётчиков. В основу «Аты-баты, шли солдаты...» также легли реальные военные истории. История боя у станции Подбедня очень похожа на историю боя лейтенанта Петра Широнина, который произошёл в марте 1943 года под Харьковом.
×
3.
А теперь перейдем к бою героев-широнинцев: взвода под командованием лейтенанта Петра Широнина, остановившего немцев на железнодорожном переезде у села Тарановка.
Отражать удары гитлеровцев предстояло 25 гвардейской стрелковой дивизии. 78 гвардейский полк дивизии должен был занять оборону у села Тарановка Змиевского района Харьковской области.
Для начала надо отметить, что немцы прорвались к этому населенному пункту не неожиданно. Они наступали на Харьков и, опережая события, надо отметить, что это немецкое наступление закончилось поражением наших войск. Что не отменяет героизма конкретного взвода и конкретного 78 гвардейского стрелкового полка, в составе которого воевал взвод Широнина.
Важный момент – в составе взвода лейтенанта Широнина воевали несколько бывших моряков, ставших морскими пехотинцами. Дело в том, что 25-я гвардейская стрелковая дивизия начинала как 71-я морская стрелковая бригада – а это как раз морские пехотинцы. В фильме это нашло отражение в виде персонажа Ивана Сайко по прозвищу «Балтика». На самом деле моряков в составе 78-го полка было больше.
Отражать удары гитлеровцев предстояло 25 гвардейской стрелковой дивизии. 78 гвардейский полк дивизии должен был занять оборону у села Тарановка Змиевского района Харьковской области.
Для начала надо отметить, что немцы прорвались к этому населенному пункту не неожиданно. Они наступали на Харьков и, опережая события, надо отметить, что это немецкое наступление закончилось поражением наших войск. Что не отменяет героизма конкретного взвода и конкретного 78 гвардейского стрелкового полка, в составе которого воевал взвод Широнина.
Важный момент – в составе взвода лейтенанта Широнина воевали несколько бывших моряков, ставших морскими пехотинцами. Дело в том, что 25-я гвардейская стрелковая дивизия начинала как 71-я морская стрелковая бригада – а это как раз морские пехотинцы. В фильме это нашло отражение в виде персонажа Ивана Сайко по прозвищу «Балтика». На самом деле моряков в составе 78-го полка было больше.
5.
Как и с любой широко известной историей подвига, есть некоторая путаница с тем, когда конкретно был совершен подвиг и сколько танков атаковало позиции взвода. Если посмотреть большинство статей, то там указывается, что бой был 2 марта 1943 года. Если же взять наградные листы – то там сообщается, что это случилось 5 марта.
На самом деле самый упорный бой на позициях 78 гвардейского СП был именно 2 марта. Поэтому логично предположить, что именно в этот день взвод Широнина и совершил свой подвиг. Журнал боевых действий 25 гв. сд указывает, что немецкие атаки на Тарановку начались именно в этот день и они были ожесточенными, а 5 марта полк дрался в самом селе в районе церкви с «мелкими группами противника».
2 марта и на следующий день 78-му полку вообще досталось капитально. Всего одна фраза из оперативной сводки дивизии за 3 марта:
«…Поддерживающих средств полк не имеет…»
более чем наглядно говорит о том, каково было бойцам этого полка 2 марта. Тот же взвод Широнина поддерживало 45-мм орудие, подбитое в ходе упорного боя.
На самом деле самый упорный бой на позициях 78 гвардейского СП был именно 2 марта. Поэтому логично предположить, что именно в этот день взвод Широнина и совершил свой подвиг. Журнал боевых действий 25 гв. сд указывает, что немецкие атаки на Тарановку начались именно в этот день и они были ожесточенными, а 5 марта полк дрался в самом селе в районе церкви с «мелкими группами противника».
2 марта и на следующий день 78-му полку вообще досталось капитально. Всего одна фраза из оперативной сводки дивизии за 3 марта:
«…Поддерживающих средств полк не имеет…»
более чем наглядно говорит о том, каково было бойцам этого полка 2 марта. Тот же взвод Широнина поддерживало 45-мм орудие, подбитое в ходе упорного боя.
6.
Первая статья о подвиге взвода Широнина в газете "Боевая тревога"
Важный момент – у Тарановки оборонялся не только взвод Широнина в отрыве от остальных, а весь 78-й гвардейский стрелковый полк. Но 25 человек этого взвода оказались на острие немецкого удара и бились до последнего, не оставив своих позиций, несмотря на атакующие танки и то, что дело дошло до рукопашной.
7.
Поэтому возникает путаница, сколько танков атаковали позиции взвода Широнина: в одних рассказах звучит 30 танков, в других – 25 танков и 15 бронетранспортеров. На самом деле количество атаковавших танков указано в ЖБД дивизии для всего полка. И там, сразу после боя, количество танков, атаковавших Тарановку, звучало так:
«сначала противник бросил в атаку 15 танков и до батальона автоматчиков, атака была отбита. Противник подтянул силы - … до 40 танков, начал неоднократно атаковать…»
«сначала противник бросил в атаку 15 танков и до батальона автоматчиков, атака была отбита. Противник подтянул силы - … до 40 танков, начал неоднократно атаковать…»
8.
То есть, немцы атаковали большими силами, вводя танки по частям. Видимо, первая атака пришлась как раз на позиции взвода Широнина и была им отбита. Так что подвиг был. И еще какой! Но не надо забывать и о том, что остальной полк тоже дрался геройски, однополчане с соседних участков в дальнейшем вытащили уцелевших бойцов из упорно дравшегося взвода.
11.
В той кутерьме, которая творилась в ходе боев за Тарановку, продолжавшихся со 2 по 5 марта 1943 года, не стоит удивляться и тому, что сначала решили, что из 25 человек взвода уцелел только тяжелораненый командир – Петр Широнин.
И это нашло отражение в наградных документах.
На самом деле оказалось, что еще пять бойцов также уцелели, были тяжело ранены и попали в госпитали. В каше тяжелого многодневного боя и общей сложной обстановки на фронте нет ничего удивительного, что тот факт, что уцелел не один, а шесть человек, выяснилось уже после того, как документы на награждение ушли по инстанциям.
В любом случае 18 мая 1943 года все 25 бойцов взвода Широнина стали Героями Советского Союза.
Бой пережили шестеро: сам лейтенант Широнин, старший сержант Вернигоренко, красноармеец Букаев, красноармеец Исаков, красноармеец Торопов и красноармеец Тюрин.
Василий Исаков погиб в том же 1943 году, только в августе. Александр Торопов дожил до Победы, но погиб уже в мирное время: 27 мая 1946 года был убит в бою с бандеровцами.
Последним из широнинцев ушёл из жизни Иван Вернигоренко: его не стало в январе 1984 года. Сам лейтенант Пётр Широнин умер в 1968 году.
И это нашло отражение в наградных документах.
На самом деле оказалось, что еще пять бойцов также уцелели, были тяжело ранены и попали в госпитали. В каше тяжелого многодневного боя и общей сложной обстановки на фронте нет ничего удивительного, что тот факт, что уцелел не один, а шесть человек, выяснилось уже после того, как документы на награждение ушли по инстанциям.
В любом случае 18 мая 1943 года все 25 бойцов взвода Широнина стали Героями Советского Союза.
Бой пережили шестеро: сам лейтенант Широнин, старший сержант Вернигоренко, красноармеец Букаев, красноармеец Исаков, красноармеец Торопов и красноармеец Тюрин.
Василий Исаков погиб в том же 1943 году, только в августе. Александр Торопов дожил до Победы, но погиб уже в мирное время: 27 мая 1946 года был убит в бою с бандеровцами.
Последним из широнинцев ушёл из жизни Иван Вернигоренко: его не стало в январе 1984 года. Сам лейтенант Пётр Широнин умер в 1968 году.
12.
Петр Широнин после войны
Сегодня память о подвиге бойцов лейтенанта Широнина померкла. У современных властей Украины новые герои, и историю Великой Отечественной войны они рассматривают под совершенно иным углом.
Но жители села Тарановка и сегодня несут цветы к монументу в память о бойцах, погибших здесь весной 1943 года.
Но жители села Тарановка и сегодня несут цветы к монументу в память о бойцах, погибших здесь весной 1943 года.
Источник:
Еще крутые истории!
- Как в древности поступали с постаревшими рабами?
- Татуировки, за каждой из которых стоит история
- Популярные профессии, которые исчезли благодаря появлению машин
Метки: СССР герои история кино фотографии
48
Понравилось48
Новости партнёров