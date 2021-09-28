Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя

11.

В той кутерьме, которая творилась в ходе боев за Тарановку, продолжавшихся со 2 по 5 марта 1943 года, не стоит удивляться и тому, что сначала решили, что из 25 человек взвода уцелел только тяжелораненый командир – Петр Широнин.

И это нашло отражение в наградных документах.

На самом деле оказалось, что еще пять бойцов также уцелели, были тяжело ранены и попали в госпитали. В каше тяжелого многодневного боя и общей сложной обстановки на фронте нет ничего удивительного, что тот факт, что уцелел не один, а шесть человек, выяснилось уже после того, как документы на награждение ушли по инстанциям.

В любом случае 18 мая 1943 года все 25 бойцов взвода Широнина стали Героями Советского Союза.

Бой пережили шестеро: сам лейтенант Широнин, старший сержант Вернигоренко, красноармеец Букаев, красноармеец Исаков, красноармеец Торопов и красноармеец Тюрин.

Василий Исаков погиб в том же 1943 году, только в августе. Александр Торопов дожил до Победы, но погиб уже в мирное время: 27 мая 1946 года был убит в бою с бандеровцами.

Последним из широнинцев ушёл из жизни Иван Вернигоренко: его не стало в январе 1984 года. Сам лейтенант Пётр Широнин умер в 1968 году.