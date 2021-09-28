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Дурацкая шутка омрачила праздник девушки

Дурацкая шутка омрачила праздник девушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 09:14
Метки: видео   лицо   неудача   розыгрыш   торт   фейл   
1976
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1
Молодой человек решил сделать день рождения знакомой ему девушки более веселым. Он попытался макнуть именинницу лицом в торт, однако всё прошло не так гладко, как планировал шутник.

Праздник закончился слезами

Справлявшей день рождения девушке не слишком повезло с родственником или молодым человеком.

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Метки: видео   лицо   неудача   розыгрыш   торт   фейл   
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39k
dima423 2 часа назад
бл*ть какие же конченые долбайопы все эти люди, которые тычут других лицом в торт...ну это же никуя не смешно, и не приятно, и не красиво, и не остроумно... это тупость в квадрате) Надеюсь девушка сделает выводы и пошлет накуй этого мудака)
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6k
mr.Poher 12 минут назад
Чуть подтолкнуть, что бы ткнулась носом и извазюкалась - это смешно.
Применить силу и воткнуть носом в стол - это больно и обидно.
Шутника в угол на горох!
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7k
КОСТЯН 19 минут назад
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146
Сергей Полчаса назад
Шутка это когда смешно всем, когда кому то больно, когда ставят ниже остальных- это издевательство. Если человек может посмеяться над своей глупостью- это осознание, когда смеётся над другим и показывает это всем- возвысся над слабым .
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5k
Алексей Полчаса назад
Какой романтик однако.
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14
jurok Полчаса назад
Фэйсом об тэйбол. Афигенная шутка! Дебилы!
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11k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Ситуация, конечно, дурацкая. Но она немногим лучше того, что теперь из каждого дебильного ролика в тиктоке будут делать отдельный пост на фишках.
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9k
ScorpionDS 39 минут назад
Макать в торт д@бильная и опасная традиция, нисколько не смешная, было фото как девушка получила в глаз деревянной палочкой, которая там была что бы торт держал форму.
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15k
ЦСКА 40 минут назад
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825
neo Час назад
ой дурааак...
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24k
Батончик с маком Час назад
Надеюсь отомстит и макнёт его хлебалом в мангал
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Что это вообще за тупая традиция ?
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35k
Alex Час назад
Дол**б
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
8k
28k
Fat Lynx 2 часа назад
где-то есть видос, как в глаз какая-то хрень воткнулась в такой же ситуации.
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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887
Glassy 2 часа назад
Дебилы (с)
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Forestdude

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