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В 1977 году на экраны вышел двухсерийный фильм Эльдара Рязанова. Прошло почти полвека, а лента до сих пор актуальная. Сможете вспомнить детали картины?
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