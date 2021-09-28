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Что за дрянь вы курите? Тест по фильму "Служебный роман"

Что за дрянь вы курите? Тест по фильму "Служебный роман"

Автор:
28 сентября 2021 10:17
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   служебный роман   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам Эльдара Рязанова   тесты по фильмам семидесятых   
2793
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В 1977 году на экраны вышел двухсерийный фильм Эльдара Рязанова. Прошло почти полвека, а лента до сих пор актуальная. Сможете вспомнить детали картины?
В какой конторе работают персонажи фильма?
1/10В какой конторе работают персонажи фильма?
Как сотрудники не называют директора?
2/10Как сотрудники не называют директора?
В самом начале фильма Новосельцев дал 40 копеек одному из своих детей. Зачем?
3/10В самом начале фильма Новосельцев дал 40 копеек одному из своих детей. Зачем?
Кстати, сможете вспомнить имя Новосельцева?
4/10Кстати, сможете вспомнить имя Новосельцева?
Блок каких сигарет Юрий Григорьевич дал секретарше?
5/10Блок каких сигарет Юрий Григорьевич дал секретарше?
В каком виде Людмилу Прокофьевну интересуют ягоды?
6/10В каком виде Людмилу Прокофьевну интересуют ягоды?
Что это значит?
7/10Что это значит?
Какой букет купил товарищ Новосельцев?
8/10Какой букет купил товарищ Новосельцев?
Кого сыграл Эльдар Рязанов в фильме?
9/10Кого сыграл Эльдар Рязанов в фильме?

ruskino.ru

Что сделали дети Новосельцева?
10/10Что сделали дети Новосельцева?

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Метки: Тесты   кинотесты   служебный роман   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам Эльдара Рязанова   тесты по фильмам семидесятых   
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1k
zarik82 2 часа назад
Я Эльдар Александрович
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16
Наталья Кайгородова 3 минуты назад
7 из 10, фильм не смотрела ни разу
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8k
Ntvl 7 минут назад
Вообще-то сотрудники называли и "наша мымра " и "старуха". Автор, прежде чем создавать тест, поучил бы мат. часть к фильму, либо его пересмотрел.
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16
Наталья Кайгородова Ntvl 3 минуты назад
перечитайте вопрос еще раз
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148
Сергей 14 минут назад
Меня очень умиляют таблички на здании, братья Стругацкие вне цензуры
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650
Пчёлкин 15 минут назад
9 из 10
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45k
zloykoyot 18 минут назад
Блин, читать надо внимательнее. 9/10 только потому, что не заметил "НЕ" в вопросе про мымру.
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2k
Rodaslav Полчаса назад
Для меня оказался слишком простым.
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223
Вадим Курбатов Полчаса назад
Классика!)
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3k
Eugen Полчаса назад
10 из 10. Меня назвали Рязановым.
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23k
Sergey Час назад
9/10 с букетом перепутал. Фильм на века!!!
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Один из моих любимейших фильмов.
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